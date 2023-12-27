Сихарулидзе о судействе на ЧР: «Мы не опускали, но и не задирали планку, если сравнивать с международными соревнованиями. Ратую именно за такой подход»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе чемпионат России ФФКР судьи Р-Спорт Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о судействе на чемпионате России в Челябинске.

– Как вы оцениваете завершившийся в Челябинске чемпионат России?

– Можно смело говорить о том, что среди спортивных пар мы впереди планеты всей. Смело можно говорить и о том, что с нашими девушками в мире мало кто может конкурировать. Российские тренеры не снижают требований к себе и своим подопечным. 
 
– В двух других видах программы российские фигуристы конкурентоспособны?

– У мужчин, прежде всего, отмечу конкуренцию на самом чемпионате России. Каждый из шести фигуристов, выступавших в сильнейшей разминке, и еще несколько из предпоследней могли претендовать на медали, включая золотую. Общий уровень мужского одиночного катания заметно подтянулся.

С огромным интересом в этот раз наблюдал за танцами на льду. И в этом виде программы была борьба за место на пьедестале, несмотря на очевидное лидерство Александры Степановой и Ивана Букина.

Особо хочу отметить «здоровое» судейство, которое считаю достижением федерации. Мы увидели и степень компетентности российских арбитров, и их приверженность спортивному принципу. Надеюсь, и поклонники фигурного катания это оценили.

– Когда речь заходит о судействе, то сталкиваются сторонники двух точек зрения. Одни считают, что на национальном чемпионате нужно предъявлять даже более высокие требования, чем на международных соревнованиях, другие призывают поддержать отстраненных от чемпионатов мира и Европы российских фигуристов высокими баллами. К какой категории относитесь вы?

– В общении с нашими арбитрами мы призывали придерживаться золотой середины. Мы не опускали, но и не задирали планку, если сравнивать судейство с международными соревнованиями. Ратую именно за такой подход.

Если мы видим на льду что-то гениальное, то не нужно скупиться на высокие баллы. Задача судей сегодня дать российским фигуристам понимание того, на каком уровне они находятся, – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе. 

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13 комментариев
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Грибы бы убрали у Хрустального и Соколовской - было бы честное.
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В каком месте Сихарулидзе увидел "здоровое судейство"? Никакой золотой серединой там и не пахнет, домашние баллы по-прежнему не имеют никакого отношения к реальности. Что касается танцев, то их смотреть неинтересно - нет ни программ, ни катания мирового уровня, а заранее расписанная очередь убивают интригу на корню. Самыми интересными были соревнования у мужчин. Давно не припомню такой конкуренции, когда минимум 6 человек могли занять первое место, а могли не попасть в шестерку
+4
-1
+3
Ответ ДИАНА
Я рада, что Хавронина-Нарижный поднялись на 3 место, и по баллам выиграли ПП у Худыбердиевой- Базина - это было справедливо !!!!!!
Это просто прорыв в судействе произошел, для меня это самая главная заслуга судей на этом ЧР, ну и серебро Сони я все таки думала ей не дадут, но нет тут тоже можно порадоваться.
+3
0
+3
Ну да, в танцах в этом году не били мировые рекорды.
+2
0
+2
Минус 10-15 баллов по сумме двух программ у каждого можно смело отнимать. У некоторых больше
+2
0
+2
Ему не стыдно говорить про "здоровое судейство"?
+3
-1
+2
И что же такого гениального увидели судьи, за что ставили такие баллы и компы?
+2
0
+2
Я рада, что Хавронина-Нарижный поднялись на 3 место, и по баллам выиграли ПП у Худыбердиевой- Базина - это было справедливо !!!!!!
+1
0
+1
Интересно, а "здоровое" судейство когда-нибудь начнет замечать ребра у одиночников? Ну а в целом на этом ЧР судейство стало конечно лучше надеюсь это была не разовая акция.
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Судейство так себе ... Ни о каком объективном и речи не шло, хоть Сихуралидзе петухом заливался, что будут объективно судить!
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Понятненько. Не задирали и не занижали. Все судейство на Гран-При проштудировали и ставили ровно по определенной планке. Если бы что-то гениальное было, ну, тогда все рекорды затрещали бы по швам.
Любопытно, международное жюри также внимательно изучает оценки российских фигуристов?
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