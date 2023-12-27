Сихарулидзе о судействе на ЧР: «Мы не опускали, но и не задирали планку, если сравнивать с международными соревнованиями. Ратую именно за такой подход»

Антон Сихарулидзе высказался о судействе на чемпионате России в Челябинске.

– Как вы оцениваете завершившийся в Челябинске чемпионат России?

– Можно смело говорить о том, что среди спортивных пар мы впереди планеты всей. Смело можно говорить и о том, что с нашими девушками в мире мало кто может конкурировать. Российские тренеры не снижают требований к себе и своим подопечным.



– В двух других видах программы российские фигуристы конкурентоспособны?

– У мужчин, прежде всего, отмечу конкуренцию на самом чемпионате России. Каждый из шести фигуристов, выступавших в сильнейшей разминке, и еще несколько из предпоследней могли претендовать на медали, включая золотую. Общий уровень мужского одиночного катания заметно подтянулся.

С огромным интересом в этот раз наблюдал за танцами на льду. И в этом виде программы была борьба за место на пьедестале, несмотря на очевидное лидерство Александры Степановой и Ивана Букина.

Особо хочу отметить «здоровое» судейство, которое считаю достижением федерации. Мы увидели и степень компетентности российских арбитров, и их приверженность спортивному принципу. Надеюсь, и поклонники фигурного катания это оценили.

– Когда речь заходит о судействе, то сталкиваются сторонники двух точек зрения. Одни считают, что на национальном чемпионате нужно предъявлять даже более высокие требования, чем на международных соревнованиях, другие призывают поддержать отстраненных от чемпионатов мира и Европы российских фигуристов высокими баллами. К какой категории относитесь вы?

– В общении с нашими арбитрами мы призывали придерживаться золотой середины. Мы не опускали, но и не задирали планку, если сравнивать судейство с международными соревнованиями. Ратую именно за такой подход.

Если мы видим на льду что-то гениальное, то не нужно скупиться на высокие баллы. Задача судей сегодня дать российским фигуристам понимание того, на каком уровне они находятся, – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе.