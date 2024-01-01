Алина Загитова: «Позитив играет очень важную часть в моей жизни. В мире сейчас много негатива – все очень какие-то хмурые, грустные»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что для нее важно позитивно смотреть на мир.

– Насколько важно с позитивом относиться к любым ошибкам?

– Это играет очень важную часть в моей жизни, позитив. Потому что в этом мире, наверное, очень много негатива сейчас.

Все очень какие-то хмурые, грустные. Только счастье и радость помогают ловить какие-то позитивные моменты в жизни, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в своем влоге. 

Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года

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49 комментариев
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Действительно,а что случилось ?Может стоит для разнообразия почитать новости🤣,а не только посты в инсте.
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"А еще у меня есть рот и я туда кушаю" (с)
Алина вроде не боксер, но информативность ее интервью примерно на том же уровне.
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Глупые люди грустят из-за какой-то войны,инфляции, неопределенного будущего и мешают Алине наслаждаться жизнью😡😡😡
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Интересно, чего это все такие хмурые? Ой, Загитова таки допрыгается, как Ивлеева, если срочно не поумнеет.
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"Все какие-то хмурые, грустные..."

Да уж, откуда ей знать как живёт страна, поклонники же об этом не расскажут. А ведь это главный источник новостей, а там "страна розовых пони".
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"Все очень какие-то хмурые, грустные". Конечно, не всем повезло оказаться в мире ледовых и пр. шоу, денежных грантов и разных других подарков от власти. А то бы вместе с вами излучали "счастье и радость".
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Ответ Hivaga22
Интересно, чего это все такие хмурые? Ой, Загитова таки допрыгается, как Ивлеева, если срочно не поумнеет.
Поумнеть срочно не получится, это процесс работы над собой, а девушке это не надо, интересы другие.
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У мЕНя СплАшнОй ПазИтИфФ!!!
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не все романами ротенбергами рождаются
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Ответ Наталья Карлова
Комментарий скрыт
Это разве какая-то сверхзадача-выиграть ОИ? Можно хоть миллионы заработать и все равно остаться пустым и примитивным человеком. Да, такой человек в целом успешен, а с другой стороны он предмет для шуток и насмешек. Такой вот парадокс
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Ответ steelhard
Комментарий скрыт
Хз, хз.
Война, например?
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Да уж.. Глубокой и интересной личностью ее не назвать. Ну да ладно, пускай живет в своем позитиве, разве мы возражаем что ли 😄
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Ответ RS919
Но перед этим она лет 15 пахала не зная продыха. Вы тоже так пахали? Да ей немного повезло, он это не её вина, что у вас не получилось как у неё.
Повезло в чем в том что спорт супер оплачиваемый государством? Шахтеры, врачи, интерны, работники "скорой" пашут не меньше, а то и больше, жаль грантов нет.
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Ответ Ataklena
"А еще у меня есть рот и я туда кушаю" (с) Алина вроде не боксер, но информативность ее интервью примерно на том же уровне.
Так необязательно быть боксёром, которому по голове стучат, поэтому он такой тупой. У кого-то в принципе с рождения с интеллектуальными способностями проблемки, а если ещё и родители не занимаются или в школе нормально не учишься, то вот потом такие и вырастают детины. Это даже не про Загитову, а в целом. С учётом того, что в ФК люди много прыгают (не как в "классиках" во дворе), то их мозг регулярно сотрясается и бьётся о черепную коробку, что тоже приводит к определённым деформациям. Приходят в совсем юном возрасте, лет 15 прыгают, а потом эти прыжки сказываются после 40-50 лет.
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Ответ На Пекин
Две крайности это жить в розовом облаке или впадать в беспросветное уныние, золотая середина находить позитив даже в тяжёлые времена, иначе просто не выжить.
Если бы Алинка так формулировала мысль, как вы, цены бы ей не было! Но по-прежнему что-то "играет важную часть" и прочее нечленораздельное сотрясение воздуха. Для справедливости Женькин "уезд" туда же, но у неё хотя бы в основном более внятные и развёрнутые высказывания, не требующие перевода.
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Да, грустно, что мир деградирует, тем более, что во главе с центральным государственным телеканалом. Грустно, что тупизна преподносится как прикол. Это не смешно от слова совсем (((
+9
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Ответ Наталья Карлова
Комментарий скрыт
Если все будут пытаться ОИ выиграть кто работать будет? Что касается Алины весь этот ажиотаж вокруг нее показывает только определенный срез общества кому вся эта возня интересна, что очень печально конечно.
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Топ-10 оправданий на каждый случай жизни:
1 место: Какой ты негативный!
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Нужен не негатив , а безызбежный позитив (с)
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опять народ не тот, да что ж такое
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Ответ Hivaga22
Интересно, чего это все такие хмурые? Ой, Загитова таки допрыгается, как Ивлеева, если срочно не поумнеет.
У нее большие связи
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+4
даешь позитивчиком по негативчику!!!
+4
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+3
Одна мадама с утра на красный пролетела и ржет.Грустный ряд машин остался в шоке.
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дура
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0
+3
если применительно к нашей стране, то не просто "хмурые и грустные", а злобные и агрессивные.
увы
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Кто-нибудь ей скажет, что смеются не С ней, а НАД ней?
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0
+2
Ответ Arzu0203
в этом претензии только к Загитовой? Или другие спортсмены не так супер оплачиваемые государством?
У меня вообще ни к кому претензий нет, но вы же конкретно о ней написали, вам о ней и ответили.
+3
-1
+2
Вообще, имхо, «с позитивом относится к любым ошибкам» — это национальный спорт. Не признавать и учиться на них, а на позитиве делать вид, что ничего не произошло.
+4
-2
+2
С Алиной уже делятся товарами из колумбийских рейсов?
+1
0
+1
когда нету спортивных новостей на спортсе, сразу пространство заполняют Загитовой, сразу 3 поста, потом штук 10 обзвонов и жизнь удалась
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