Алина Загитова: «Позитив играет очень важную часть в моей жизни. В мире сейчас много негатива – все очень какие-то хмурые, грустные»
Алина Загитова рассказала, что для нее важно позитивно смотреть на мир.
– Насколько важно с позитивом относиться к любым ошибкам?
– Это играет очень важную часть в моей жизни, позитив. Потому что в этом мире, наверное, очень много негатива сейчас.
Все очень какие-то хмурые, грустные. Только счастье и радость помогают ловить какие-то позитивные моменты в жизни, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в своем влоге.
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Алина вроде не боксер, но информативность ее интервью примерно на том же уровне.
Да уж, откуда ей знать как живёт страна, поклонники же об этом не расскажут. А ведь это главный источник новостей, а там "страна розовых пони".
Война, например?
1 место: Какой ты негативный!
увы