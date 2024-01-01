Алина Загитова: «Позитив играет очень важную часть в моей жизни. В мире сейчас много негатива – все очень какие-то хмурые, грустные»

Алина Загитова рассказала, что для нее важно позитивно смотреть на мир.

– Насколько важно с позитивом относиться к любым ошибкам?

– Это играет очень важную часть в моей жизни, позитив. Потому что в этом мире, наверное, очень много негатива сейчас.

Все очень какие-то хмурые, грустные. Только счастье и радость помогают ловить какие-то позитивные моменты в жизни, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в своем влоге.

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