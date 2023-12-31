Алина Загитова: «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲»

Алина Загитова опубликовала пост в телеграм-канале.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲», – написала фигуристка.

В 2018 году Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане, Евгения Медведева завоевала серебро.

Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»