Алина Загитова: «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала пост в телеграм-канале.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲», – написала фигуристка. 

В 2018 году Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане, Евгения Медведева завоевала серебро. 

Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»

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87 комментариев
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одну спросили, она пошутила
другая сама выкатила пост
вот и думай, кто застрял в 2018-м...
+65
-31
+34
Следующим в новогоднем спортивном параде будет раунд Ягудин-Плющенко)
+23
-4
+19
Вот кто реально урыл)
+34
-18
+16
Вообще-то 24 год - на пороге, а на дворе - 23 год.
+21
-6
+15
Ответ Amina Minkova
Вечно?Золотишка у Медведевой побольше чем у Загитовой
но проиграла ей всё и везде
+22
-9
+13
Женя вечно накидывает, то копикэт, то это. Не один загимед не приходит без её подачи.

Алина же мудро молчит, либо отвечает с юмором.

Всё таки справедливость восторжествовала в 2018)
+22
-9
+13
Ответ TUGRI
вторую тоже спросили))
Другой уже 6 лет насильно навязывают Загимед )
Ни разу Загитова не начинала сама раскачивать эту тему ))
+25
-13
+12
Ответ Roman Roman
апрельские опять мониторят заги... давай пачками минусить 🤣🤣🤣🤣
Так их для этого и родили:)))
+17
-5
+12
Алинку с 2024! Браво
+21
-10
+11
Алина едина со своей стеной 😁
+13
-2
+11
апрельские опять мониторят заги... давай пачками минусить 🤣🤣🤣🤣
+19
-9
+10
Ответ Amina Minkova
Медведева просто отшутилась на неудобный вопрос,ну а Загитова не разочаровала,в очередной раз доказала что тупенькая тупенькая.Еще наверное и скопипастила коммент у фанатичных домохозяюшек
Вообще-то Медведева не только это сказала. Она ведет себя как ущемленная. У нее пунктик на ОИ прогах в пачке. И да, тупееькая, похоже здесь другая.
+21
-11
+10
кто-то решил реанимировать противостояние ЗМ?🧐
+10
-1
+9
Ответ Девочка с севера
Да, как мы видим, Алина реально застряла в 2018, никакого развития. Всё думает, что чемпионка, но забывает главное: сошёл с пьедестала и ты никто! Хотя, да. Она и сейчас чемпионка - чемпионка кринжа!!!
А Медведева кто? С тех пор как сошла с пьедестала?
+10
-1
+9
Ответ Egobrain
одну спросили, она пошутила другая сама выкатила пост вот и думай, кто застрял в 2018-м...
вторую тоже спросили))
+18
-9
+9
Ответ Ирина Ларина
Да… кто б сказал в 2018, да и в 19, 20 и даже в 21, что девочка, за которую так болел на ОИ, потом переживал за ее успехи и неудачи, превратится вот в это все…
Да , мышь и муля в пачке это кринж.
+11
-3
+8
Просто браво! Так на место одной фразой поставила!
+26
-19
+7
Красиво и изящно!)
Пока Алина идёт вперёд кое-кто продолжает волочить за собой груз несбывшихся надежд...
У каждого свой путь
+16
-9
+7
Ответ TUGRI
Алинку с 2024! Браво
+++++
+10
-4
+6
Туше ! 😂
+7
-1
+6
Ответ Lana Kazakova
Алина едина со своей стеной 😁
Камень от стены не далеко падает
+6
0
+6
Кто то часто раздаёт вью и не помнит, что говорила в предыдущих.
Алина слишком занята, чтоб сидеть и кого то обвинять
+6
-1
+5
Ответ Egobrain
одну спросили, она пошутила другая сама выкатила пост вот и думай, кто застрял в 2018-м...
А чего Загитовой застревать? Она на ОИ золото взяла, а вот одна из личностей. Или муля, или мышь мусолит обиду от проигрыша. Психологи, у Вас много работы.
+7
-2
+5
Ответ Ирина Иванова
Следующим в новогоднем спортивном параде будет раунд Ягудин-Плющенко)
Да, традиции накануне НГ должны соблюдаться ;)
+5
0
+5
Ответ Amina Minkova
Медведева просто отшутилась на неудобный вопрос,ну а Загитова не разочаровала,в очередной раз доказала что тупенькая тупенькая.Еще наверное и скопипастила коммент у фанатичных домохозяюшек
Ничего себе, отшутилась, в стиле пассивной агрессии. Не говоря уже про то, что всё эти годы она не забывает про свое серебро, как, впрочем, Плющенко и друге и обиженки
+7
-2
+5
Ответ Roman Roman
указала место вечно 2й...
Вечно?Золотишка у Медведевой побольше чем у Загитовой
+22
-17
+5
Ответ Ксевитт Никкель
Вот кто реально урыл)
Да, просто и по делу.
+9
-4
+5
Ответ Egobrain
одну спросили, она пошутила другая сама выкатила пост вот и думай, кто застрял в 2018-м...
Как раз Алина и пошутила, а первая все никак не успокоится, льется из ее во все стороны.
+9
-5
+4
Ответ Egobrain
одну спросили, она пошутила другая сама выкатила пост вот и думай, кто застрял в 2018-м...
в каждой шутке есть доля шутки, а основное правда
+4
0
+4
Эх, ностальжи) Лучше бы так, а не допинг-скандал на 2022)
+5
-1
+4
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