Алина Загитова: «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲»
Алина Загитова опубликовала пост в телеграм-канале.
«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018🥲», – написала фигуристка.
В 2018 году Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане, Евгения Медведева завоевала серебро.
Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»
другая сама выкатила пост
вот и думай, кто застрял в 2018-м...
Алина же мудро молчит, либо отвечает с юмором.
Всё таки справедливость восторжествовала в 2018)
Ни разу Загитова не начинала сама раскачивать эту тему ))
Пока Алина идёт вперёд кое-кто продолжает волочить за собой груз несбывшихся надежд...
У каждого свой путь
Алина слишком занята, чтоб сидеть и кого то обвинять