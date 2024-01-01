Загитова о слове «безызбежно»: «Совместила «неизбежно» и «безысходность». Это слово есть в каком-то словаре – допустим, я взяла его оттуда»
Алина Загитова объяснила, почему сказала в эфире «безызбежно».
Загитова произнесла это слово в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023.
«Имела в виду «неизбежно» и «безысходность». Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово.
Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.
И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было.
Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось», – сказала олимпийская чемпионка в своем влоге.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года
Какие-то нелепые оправдания.
————-
Если бы она читала словари, то никакой «безызбежности» бы не было.
У нее безграмотность, возведенная в абсолют.
Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.
И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было.
Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось" - какая то 6 летка говорит ( не хотел обидеть 6 леток )
Чем ниже уровень образованности и благосостояния населения, тем больше в кумирах этих продавцов воздуха. В нормальном мире Алину бы пристыдили, и она сама извинилась бы за ошибки. А тут безграмотная девочка создаёт мерч, который покупают такие же безграмотные поклонники.
Ой, всё...)))
А я ещё помню, как Алина несколько дней сражалась с целомудренностью то ли тиктока, то ли инстаграма, который никак не хотел пропускать видео в откровенном купальнике. Заги это прокомментировала так - "я уже в третий раз вылаживаю это видео..."
Тут давеча чудесная Наташа Хабибуллина пост выложила.
"Мое день рождение"
Ахах. Это самая нелепая попытка оправдать свое косноязычие 😆
Нет, не допустим. Если бы ей не сказали, что в каком-то словаре это есть, она бы так никогда и не узнала. В любом случае так никто не разговаривает
На редкость недалекая девушка. Даже для спортсменки
Вот так, дамы и господа, изъясняется трижды лучшая ведущая страны, очень часто мелькающая на главном телеканале страны. Да, сама в шоке..