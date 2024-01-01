Загитова о слове «безызбежно»: «Совместила «неизбежно» и «безысходность». Это слово есть в каком-то словаре – допустим, я взяла его оттуда»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова объяснила, почему сказала в эфире «безызбежно».

Загитова произнесла это слово в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023.

«Имела в виду «неизбежно» и «безысходность». Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово.

Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.

И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было.

Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось», – сказала олимпийская чемпионка в своем влоге. 

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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51 комментарий
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Господи, какое нелепое оправдание. Обделалась, но не подаёт виду.
+55
-11
+44
Почему нельзя просто сказать: "Извините, ошиблась я, не слишком образованная, но я учусь, и в дальнейшем надеюсь не буду повторять ошибок"...Кажется намного больше позитива вызвала бы к себе таким высказыванием, а пытаясь умную из себя строить ещё глупее выглядит.
+48
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+44
Загитова и Ротенберг — два оплота спортса
+42
-5
+37
Это поэтому Алину так задела ремарка Жени про «безызбежное шоу», что побежала вспоминать 2018 год?
Какие-то нелепые оправдания.
+30
-5
+25
Мерч сделала, сама 100500 раз произнесла, но ущемилась, когда это озвучила Медведева 🤦🏼‍♀️
+20
-4
+16
Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала
————-
Если бы она читала словари, то никакой «безызбежности» бы не было.
У нее безграмотность, возведенная в абсолют.
+19
-3
+16
Ооо, уровень владения языком "Пушкин". Вы можете выдумывать новые слова)))
+17
-2
+15
читала словарь - это сильно )
+15
-1
+14
Ответ Петрович
Почему нельзя просто сказать: "Извините, ошиблась я, не слишком образованная, но я учусь, и в дальнейшем надеюсь не буду повторять ошибок"...Кажется намного больше позитива вызвала бы к себе таким высказыванием, а пытаясь умную из себя строить ещё глупее выглядит.
Да проблема в том, что да-она не очень умная, далеко не умная, а весь этот образ ей создают другие люди, она просто игрушка в их руках.
+14
-3
+11
Допустим , ты не очень умная...Хотя нет! Очень не умная!
+12
-2
+10
Если б ты не имела 44/100 по русскому, то было бы прикольно😂
+11
-1
+10
Ответ Петрович
Почему нельзя просто сказать: "Извините, ошиблась я, не слишком образованная, но я учусь, и в дальнейшем надеюсь не буду повторять ошибок"...Кажется намного больше позитива вызвала бы к себе таким высказыванием, а пытаясь умную из себя строить ещё глупее выглядит.
рефлексия, самоирония и т.п. обычно присущи интеллектуально развитым личностям. откуда бы им взяться у бывшей спортсменку 20 лет отроду?
+11
-2
+9
"Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово.

Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.

И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было.

Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось" - какая то 6 летка говорит ( не хотел обидеть 6 леток )
+8
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+6
Ответ Макс Крыл
Какой все-таки талант) сморозить такую чушь и заработать миллионы на мерче. Теперь запускай курсы, как сделать так же.
Сейчас просто время такое. Ну, для меня тоже было шоком, что кто-то всерьёз воспринимает Блиновскую с ее курсам по технике загадывания желаний (рука-лицо) или аферистов Лерчек/Артемчек. Или в штатах лет 20 назад на «ура» заходила new age философия и книга «Секрет» среди нищих латиносов и белых на пособиях.

Чем ниже уровень образованности и благосостояния населения, тем больше в кумирах этих продавцов воздуха. В нормальном мире Алину бы пристыдили, и она сама извинилась бы за ошибки. А тут безграмотная девочка создаёт мерч, который покупают такие же безграмотные поклонники.
+7
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+5
Ответ Великий Алонсо
Господи, какое нелепое оправдание. Обделалась, но не подаёт виду.
Корона мешает)
+7
-2
+5
Какой все-таки талант) сморозить такую чушь и заработать миллионы на мерче. Теперь запускай курсы, как сделать так же.
+6
-2
+4
Ответ Ливия
Мерч сделала, сама 100500 раз произнесла, но ущемилась, когда это озвучила Медведева 🤦🏼‍♀️
Ага) Мигом слетела маска самоиронии, над которой она корпела все эти месяцы
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королева кринжа покоряет новые высоты. оговорилась и ладно, зачем такую чушь лепить еще и спустя столько времени ))
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>Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.
Ой, всё...)))

А я ещё помню, как Алина несколько дней сражалась с целомудренностью то ли тиктока, то ли инстаграма, который никак не хотел пропускать видео в откровенном купальнике. Заги это прокомментировала так - "я уже в третий раз вылаживаю это видео..."
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Ответ Марьяж
Комментарий скрыт
т.е. Даль в какой-то удмуртской деревне услышал это слово, в дальнейшем в обиходе оно не появлялось, и вот спустя столетия (а история ведь циклична), такой же необразованный безграмотный отпрыск того крестьянина это словечко пытается впихнуть в нормальную речь? Нет, извините, бой безграмотности надо давать.
+5
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+4
Ответ Петрович
Почему нельзя просто сказать: "Извините, ошиблась я, не слишком образованная, но я учусь, и в дальнейшем надеюсь не буду повторять ошибок"...Кажется намного больше позитива вызвала бы к себе таким высказыванием, а пытаясь умную из себя строить ещё глупее выглядит.
Для того чтобы признать свою ошибку нужен набор определенных человеческих качеств. У Загитовой их нет
+4
-1
+3
Ответ Ливия
Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала ————- Если бы она читала словари, то никакой «безызбежности» бы не было. У нее безграмотность, возведенная в абсолют.
ну, справедливости ради - фигуристки такие почти все.
Тут давеча чудесная Наташа Хабибуллина пост выложила.
"Мое день рождение"
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[Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.]
Ахах. Это самая нелепая попытка оправдать свое косноязычие 😆
Нет, не допустим. Если бы ей не сказали, что в каком-то словаре это есть, она бы так никогда и не узнала. В любом случае так никто не разговаривает
На редкость недалекая девушка. Даже для спортсменки
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" Это слово есть в каком-то словаре (не знает, в каком и ни разу его не видела) – допустим, я взяла его оттуда» --- Не заглядывая в него?
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Ответ kost68
читала словарь - это сильно )
Словарь - книга хорошая, интересная)
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допустим видела в словаре Загитовой, допустим читала это оксюморон 🗿
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[Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться.]
Вот так, дамы и господа, изъясняется трижды лучшая ведущая страны, очень часто мелькающая на главном телеканале страны. Да, сама в шоке..
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+2
Ответ kost68
читала словарь - это сильно )
А какой именно словарь она, конечно, не назовет 😆
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+2
„Объяснения — это чаще всего оправдания.“ — Бертольт Брехт
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Ахахахаха
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