Загитова о слове «безызбежно»: «Совместила «неизбежно» и «безысходность». Это слово есть в каком-то словаре – допустим, я взяла его оттуда»

Алина Загитова объяснила, почему сказала в эфире «безызбежно».

Загитова произнесла это слово в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023.

«Имела в виду «неизбежно» и «безысходность». Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово.

Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда.

И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся просто в первый день. Во второй день вообще его не было.

Но это так, чисто по фану я сделала, чтоб прикольнуться. Надеюсь, всем понравилось», – сказала олимпийская чемпионка в своем влоге.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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