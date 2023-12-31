Ирина Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на пост президента РФ.

«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет , конкурентов будет тяжело найти.

Он привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Конечно, ему доверяют люди.

Вспомните те времена, когда он только пришел к власти. Сейчас совершенно другая страна, и мы будем поддерживать его и работать ради нашего будущего вместе с нашим президентом», — сказала .