Ирина Роднина: «Путин привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Ему доверяют люди»
Ирина Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на пост президента РФ.
«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти.
Он привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Конечно, ему доверяют люди.
Вспомните те времена, когда он только пришел к власти. Сейчас совершенно другая страна, и мы будем поддерживать его и работать ради нашего будущего вместе с нашим президентом», — сказала Роднина.
Это да, кто-то убит, кто-то сидит
Где развитие-то?
А я хочу напомнить тот декабрьский вечер, когда президент (на тот момент) Ельцин представил перед телекамерами своего преемника. Кто в стране знал его? И вот... он президент...
Так что и при зачищенном политическом поле всегда есть варианты.
- Машину дров, ведро картошки, жена получит вместо Лешки.
Так разве это хорошо, что за годы твоей работы сложилась ситуация, когда кроме тебе никто не справится ?
Очередной перл от "плачущей фигуристки".