Ирина Роднина: «Путин привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Ему доверяют люди»

Теги Владимир Путин Ирина Роднина Политика Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на пост президента РФ.

«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти.

Он привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Конечно, ему доверяют люди.

Вспомните те времена, когда он только пришел к власти. Сейчас совершенно другая страна, и мы будем поддерживать его и работать ради нашего будущего вместе с нашим президентом», — сказала Роднина

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82 комментария
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а без войны и убийства сотен тысяч людей можно развиваться как-то ?
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> конкурентов будет тяжело найти.

Это да, кто-то убит, кто-то сидит
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Особенно отличную возможность для развития получили 24 белгородца…
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Да, привёл страну в определённое положение
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Роднину судить надо за непрестанную ложь и пропаганду…..и ведь ее близкие все в США живут—-а она нам тут задвигает(
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Привёл страну в положение. И точка.
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Привёл страну в состояние что-то типа Ирана. Теперь к китайцам на поклон ходим.
Где развитие-то?
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Да как же такое можно в здравом уме нести?
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Жители Белгорода 🗿🗿🗿
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Подступает тошнота.
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Поднимем фужеры, чтобы это был последний Новый Год для Несмываемого
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Бабка совсем о’бнулась.
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Ненавижу их всех
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Мы с Родиной, наверное в разных странах живём...
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А уж сколько опыта у него будет через 6 лет
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Привёл в коленно-локтевое положение, да
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"Он привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Конечно, ему доверяют люди". (с) Вчера в новостях мы видели куда он страну привел...Ну а про доверие сказки пусть сказки оставит при себе, ей же за квартиру в штатах платить, так что пусть басни поет
+16
-2
+14
"Не вижу других вариантов" (Роднина)

А я хочу напомнить тот декабрьский вечер, когда президент (на тот момент) Ельцин представил перед телекамерами своего преемника. Кто в стране знал его? И вот... он президент...
Так что и при зачищенном политическом поле всегда есть варианты.
+14
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+12
Ответ Кори Тэйлор
Привёл страну в положение. И точка.
Коленно-локтевое
+15
-3
+12
Ответ ABIBAS
Комментарий скрыт
Ну разумеется фейки ага. А жены мобилизованных - агенты госдепа. Все так, все так.
+11
0
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Вспомнился стих по поводу тех людей, которые ему доверяют:
- Машину дров, ведро картошки, жена получит вместо Лешки.
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-1
+10
Не вижу других вариантов.

Так разве это хорошо, что за годы твоей работы сложилась ситуация, когда кроме тебе никто не справится ?
+10
-1
+9
угу... интернет, гугл, соц.сети, смартфоны... спасибо Путину за это....
+11
-2
+9
Ответ Mr. Sh.
Комментарий скрыт
Просто процитивировали великую нашу спортсменку. Ничего не выдумали
+9
-1
+8
Вылиз засчитан.
+9
-1
+8
Блин, не ожидал прочитать столько адекватных комментов... Интересно, поклонники опытного президента не интересуются спортом?
+8
0
+8
Ну блин после посадки Навального и отжима бизнеса и всего у Грудинина, кто-то реально бы и не пошел против Володи, только так клоуны для проформы, в принципе лучше бы отменили этот фарс и может денежку хоть сэкономили бы!!
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+7
Вот чего-чего, а возможностей развития "до" было в разы больше, чем сейчас.
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0
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Верхняя точка петли Нестерова уже пройдена. Но дальше по плану почему-то оказался штопор. Так что всё по плану.
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Он привел страну в положение,...

Очередной перл от "плачущей фигуристки".
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