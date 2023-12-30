Яна Рудковская: «Уровень наших с Навкой сказок сейчас лучший в мире. Никто столько не вкладывает души, средств и времени»

Теги Татьяна Навка Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, как относится к ледовым шоу Татьяны Навки.

«Была на шоу Татьяны Навки несколько дней назад, и была в таком восторге! Пригласила ее тоже к нам на шоу. Она мне позвонила: «Яна, ну что? Как ты?» – и я ей: «Таня, я в таком восторге! Ты так красиво сделала эту сказку! Я просто восхищаюсь».

Что хочу сказать: женщины рулят! Таня Навка молодец, себя не буду хвалить, считаю, что моя работа тоже чего-то стоит. Уровень наших с ней сказок реально сейчас лучший в мире. Никто столько не вкладывает души, средств и своего времени», – сказала Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

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7 комментариев
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нервно курят в сторонке.
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Опять « лучшее в мире « …. Может оно и лучшее , потому что в Америке шоу уже потеряли популярность , а в Европе малоинтересны , не ставят .
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"Лучший в мире!" Это уже мем😆, ессстественно, Яна! Иначе и быть не могёт.
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Кроме вас с Навкой никто в мире эти сказки в шоу не показывает. Без средств из бюджета все эти шоу перестанут существовать, и от уровня ничего не останется.
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Ответ Адриана
"Лучший в мире!" Это уже мем😆, ессстественно, Яна! Иначе и быть не могёт.
А вы были, чтоб реально оценивать? Это реально круто, все остальное, по сравнению с их шоу - детские утренники.
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