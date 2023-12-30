Яна Рудковская: «Уровень наших с Навкой сказок сейчас лучший в мире. Никто столько не вкладывает души, средств и времени»

Яна Рудковская рассказала, как относится к ледовым шоу Татьяны Навки.

«Была на шоу несколько дней назад, и была в таком восторге! Пригласила ее тоже к нам на шоу. Она мне позвонила: «Яна, ну что? Как ты?» – и я ей: «Таня, я в таком восторге! Ты так красиво сделала эту сказку! Я просто восхищаюсь».

Что хочу сказать: женщины рулят! Таня Навка молодец, себя не буду хвалить, считаю, что моя работа тоже чего-то стоит. Уровень наших с ней сказок реально сейчас лучший в мире. Никто столько не вкладывает души, средств и своего времени», – сказала .

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»