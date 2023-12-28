Зарипов о том, что вошел в список доверенных лиц Путина: «Большая честь. Это оценка труда, наград, которые мы получили за заслуги перед главным человеком страны»

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина вошел в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента РФ.

«Для меня большая честь попасть в список доверенных лиц. На мой взгляд, каждый житель нашей страны, который как-то проявил себя с положительной стороны, неважно, в спорте или каком-то другом направлении, будет очень рад такому доверию.

Это также оценка нашего труда, наград, которые мы получили за заслуги перед страной, перед самым главным человеком страны.

Безусловно, Владимир Владимирович очень много внимания уделяет нашему спорту, и благодаря ему наш спорт показывает один из самых высоких результатов в мире», – заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.