Зарипов о том, что вошел в список доверенных лиц Путина: «Большая честь. Это оценка труда, наград, которые мы получили за заслуги перед главным человеком страны»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина вошел в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента РФ.

«Для меня большая честь попасть в список доверенных лиц. На мой взгляд, каждый житель нашей страны, который как-то проявил себя с положительной стороны, неважно, в спорте или каком-то другом направлении, будет очень рад такому доверию.

Это также оценка нашего труда, наград, которые мы получили за заслуги перед страной, перед самым главным человеком страны.

Безусловно, Владимир Владимирович очень много внимания уделяет нашему спорту, и благодаря ему наш спорт показывает один из самых высоких результатов в мире», – заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уважение зарабатывается всю жизнь, а теряется за один поступок
+38
-2
+36
был о Зарипове лучшего мнения. Вроде нормально за карьеру заработал, чтобы потом не заляпаться в этом
+28
-1
+27
Если сильный лидер испугался допустить к выборам никому не известную журналистку - это говорит о многом
+26
-3
+23
Играл за то, чтобы Путин похвалил? Зашквар полный.
+18
0
+18
дайте косточку повкусней этому Зарипову .
+11
-1
+10
Безусловно, Владимир Владимирович очень много внимания уделяет нашему спорту, и благодаря ему наш спорт показывает один из самых высоких результатов в мире.

При этом наши результаты настолько велики, что все страны испугались с нами соревноваться и исключили нас отовсюду, в том числе благодаря мудрейшей политике главного человека
+9
-2
+7
На мой взгляд... Сильно искореженный взгляд у тебя
+5
-1
+4
Благодаря таким как даниска, нами скоро будет править человек, которому под 80. Вот только природа этого не знает.
+3
0
+3
что происходит с людьми?🤦
+3
0
+3
а без культа личности никак?
+4
-1
+3
Выслуживаться перед каким то человеком?
Холоп он и есть холоп!
+3
-1
+2
Кожевников и Назаров как же? Столько елея истратили впустую.
+1
0
+1
Большая честь добиться включения в список 500 известных приспособленцев, или сколько их там. Хотя далеко не факт, что Зарипов сам эту инициативу проявлял. К узнаваемым спортсменам, скорее всего, приходят и предлагают.
+1
0
+1
Тьфу
+1
0
+1
Интересно, на сколько километров выстроилась эта очередь?
0
0
0
Лучше сын наркоман, чем путин - президент.
+1
-1
0
Пойду на выборы и проголосую за Даванкова, держу в курсе!
0
0
0
То есть выслуживаться перед кем-то всю жизнь это главная задача у вас? Печально
+1
-1
0
Это клеймо на всю жизнь
+1
-1
0
Этот-то чего хочет? Всё выиграл, заработал, имя сделал, чего он лебезит? Чё те надо?
0
0
0
Какой #ах главный человек страны?
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Если сильный лидер испугался допустить к выборам никому не известную журналистку - это говорит о многом
Сильный лидер - это такой же pr-миф, как и 2-я армия мира. Оба этих мифа рассыпались как печеньки.
0
0
0
Ответ Melnikov1968
Играл за то, чтобы Путин похвалил? Зашквар полный.
В Ночную лигу метит, распасовщиком.
0
0
0
Ответ Cвятогор
что происходит с людьми?🤦
Жадность
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий