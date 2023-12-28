Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Политика Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что процветание России возможно только с Путиным.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

«Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание.

Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, плечом к плечу», – сказал Плющенко.

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76 комментариев
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как нужно не любить страну, чтобы считать, что её будущее и процветание возможно только при одной конкретной фамилии?)
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Ответ bellyashe
как нужно не любить страну, чтобы считать, что её будущее и процветание возможно только при одной конкретной фамилии?)
Россия настолько великая и могучая, с тысячелетней историей побед и славы, что не может процветать без одного единственного деда. Такие дела))
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Без грантов Женя бы сейчас работал физруком, а его жена фотографировала суши для инстаграмма. Конечно он жизни при другом не представляет.
+77
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Какое процветание он видит в будущем - собственное? Каждый день в войну вбухивается бюджет Воронежа.Вместо развития России Путин выбрал путь разрушения Украины.Молчу уже о том,что стирается с лица земли русскоязычный Донбасс, который, якобы,он защищает.
+61
-2
+59
Процветание? Да я игры покупаю на стим через Казахстан теперь, закидываю в тенге и уже тенге в рубли! Мне чтобы на линкедин зайти VPN нужно включать и смотреть как там люди обсуждают какие-то проекты интересные, мне картой своей МИР chatGPT не купить! У нас машина, которую себе уборщик во Франции может позволить теперь только среднему классу доступна! Про яица я уже молчу. Я со своим другом, который в Швеции живет общаюсь как с инопланетянином.

А сколько людей погибло за 2 года? Процветаем!
+59
-3
+56
Почему-то тут постоянно трут комменты😡
Давайте разберем это "процветание".
если кто и разрушает Россию так это вот этот самый " благодетель", почти за 25 лет разворовавший много денег , посадивший своих дружков на места руководителей крупнейших госкорпорации, сделав эти компании неэффективными, сделав из Россию страну изгоя, сделав ее посмешищем

На те деньги, что разворовала правящая верхушка России,в стране можно было построить настоящий Эдем. Но триллионы долларов были потрачены на личное обогащение, укрепление личной власти, чтоб подчинить себе все средства массовой информации, суды, все органы государственной власти,которые должны уравновешивать систему сдержек и противовесов, Все это было куплено, запуганно, посажено.А чтобы построить полноценную диктатуру начались игры с оружием
+46
-2
+44
Новые гранты подъехали
+36
-3
+33
Ответ bellyashe
как нужно не любить страну, чтобы считать, что её будущее и процветание возможно только при одной конкретной фамилии?)
Типичный патриотизм (пристанище негодяев), ничего нового.
+36
-5
+31
Женька молодец, лизнул как всегда вовремя и глубоко, жди данат из бюджета на свои шоу
+30
-2
+28
"Чтобы Россия ОСТАВАЛАСЬ номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях"

Так Василича уже давно не тролили.
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+23
Вспоминается сцена из фильма «Денни цепной пес» где главарь говорит бандиту: «Вытащи язык из моей задницы»
+22
-2
+20
Разбудите меня через 10 лет и спросите, что делает Плющенко?
Я отвечу: продолжает лизать Путину.
+23
-3
+20
На самом деле он хотел сказать: только с ним я вижу своё процветание)
+17
0
+17
Забыл добавить,а когда Путин умрёт,прошу похоронить меня вместе с ним
+17
0
+17
Ответ Afan16
Новые гранты подъехали
Лицемерие и ж....лизство зашкаливает.
+17
-2
+15
дайте мне больше денег из госбюджета, и я вас еще больше похвалю, господин Президент.
Я двухкратный олимпийский чемпион и имею свою цену.
+15
0
+15
Раз так, то плющенко должен самоубиться после смерти царя.
+16
-2
+14
Гном Гномыч и его отец Лиз Лиз ыч скоро будут плакать при виде этого персонажа, как в КНДР
+15
-2
+13
да уж так расцвели
Это ж как нужно засрать головы людей, чтобы они всю жизнь ходили на работу и думали, что получать 50к – это нормально. и это расцвет
+13
-1
+12
Оставалась номер один???? ОСТАВАЛАСЬ????
+12
0
+12
"Хочу чтоб России оставалась номером один по качеству жизни" Это же настолько зомбированным или бессовестнтым надо быть чтоб такое сказать
+14
-3
+11
«и только с ним я вижу ее процветание.»

А если дед помрет? Как жить дальше тогда? Понятно, что он еще половину комментаторов спортса переживет, но все-таки, человек, как говорил классик, внезапно смертен. Сразу же закончится процветание?

С «номера один по качеству жизни», проорал на весь кабинет, и напугал коллегу.
+11
-1
+10
А ещё забыл добавить...
"От комара я отличаюсь тем, что когда меня шлёпают - я не перестаю...
+13
-3
+10
Испанский стыд..за поддержку этого преступника Викторыч в принципе должен быть невыездным и никаких международных стартов его подопечным
+11
-1
+10
Не было ни одного примера процветания страны в современном мире при безлимитной и бесконтрольной власти. Только коррупция, проблемы и непонятное будущее для большинства. Ну а Плющенко и прочие пока бенефициары, это глупо отрицать.
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+9
"Оставалась #1 по качеству жизни" где, в кремлёвской столовой у корыта для холуёв?
+8
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+8
Оно и понятно, при кабаеве он бюджетное бабло на свои шоу получает и вообще живет хорошо, не будет же он лаять на хозяина
+8
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+8
одним кулаком, спина к спине...Ну а кто мешает ему поехать на СВО с такими пафосными заявлениями и доказать что-то? )))
+7
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+7
По сравнению с Вяльбе просто отрыжка какая-то, незачет. Придется перездать еще пару раз.
+7
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+7
Жека прилип к кормушке.
+7
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+7
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