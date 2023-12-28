Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»

Евгений Плющенко заявил, что процветание России возможно только с Путиным.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вошел в число доверенных лиц на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

«Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание.

Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, плечом к плечу», – сказал .