Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»
Евгений Плющенко заявил, что процветание России возможно только с Путиным.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.
«Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание.
Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, плечом к плечу», – сказал Плющенко.
А сколько людей погибло за 2 года? Процветаем!
Давайте разберем это "процветание".
если кто и разрушает Россию так это вот этот самый " благодетель", почти за 25 лет разворовавший много денег , посадивший своих дружков на места руководителей крупнейших госкорпорации, сделав эти компании неэффективными, сделав из Россию страну изгоя, сделав ее посмешищем
На те деньги, что разворовала правящая верхушка России,в стране можно было построить настоящий Эдем. Но триллионы долларов были потрачены на личное обогащение, укрепление личной власти, чтоб подчинить себе все средства массовой информации, суды, все органы государственной власти,которые должны уравновешивать систему сдержек и противовесов, Все это было куплено, запуганно, посажено.А чтобы построить полноценную диктатуру начались игры с оружием
Так Василича уже давно не тролили.
Я отвечу: продолжает лизать Путину.
Я двухкратный олимпийский чемпион и имею свою цену.
Это ж как нужно засрать головы людей, чтобы они всю жизнь ходили на работу и думали, что получать 50к – это нормально. и это расцвет
А если дед помрет? Как жить дальше тогда? Понятно, что он еще половину комментаторов спортса переживет, но все-таки, человек, как говорил классик, внезапно смертен. Сразу же закончится процветание?
С «номера один по качеству жизни», проорал на весь кабинет, и напугал коллегу.
"От комара я отличаюсь тем, что когда меня шлёпают - я не перестаю...