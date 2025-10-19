Илья Малинин: «Я до последнего не знал, приеду ли во Францию. Не думал о рекордах или баллах, мне было главное доехать программу до конца»

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что мог сняться с серии Гран-при.

Сегодня Малинин одержал победу на этапе Гран-при во Франции.

«Я до последнего не знал, приеду ли во Францию или мне придется пропустить всю серию Гран-при, чтобы разобраться с восстановлением. Но у меня классная тренерская команда, а в сборной США на старты ездят отличные врачи, так что все сошлось, и моему выступлению в итоге ничего не помешало. Но последние несколько недель выдались непростыми.

Но прокат сегодня получился уверенным и достойным, я рад, что все сложилось именно так. Странно, но перед выходом на лед я очень нервничал – со мной такое нечасто. Так что пришлось довериться мышечной памяти и опыту. Я не думал о каких-то рекордах или баллах, мне было главное доехать программу до конца и не ошибиться. На следующих стартах планирую понемногу усложнять контент.

Правда ли я тренирую пятерные прыжки? Пусть это будет сюрпризом для всех. Но есть идеи показать их после Олимпиады. Пока не хочется рисковать.

Мне очень нравится мой костюм для произвольной программы. Это легендарный японский дизайнер Сатоми Ито, и когда она показала мне эскизы, я сразу в них влюбился. Тут есть и мощь, и знание – и это позволяет мне во время проката чувствовать, что я много чего повидал и пережил.

Прибегаю ли я к помощи психолога? Да каждый день. Это мои кошки, они здорово помогают», – приводит слова Малинина корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.