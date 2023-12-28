Александр Галлямов: «Я болел задолго до ЧР. Мы старались скрывать это, вообще стали очень сильно следить за исходящей информацией»

Теги сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов подвел итоги чемпионата России в Челябинске.

Галлямов и Анастасия Мишина стали чемпионами страны в парном катании во второй раз.

– Двукратные чемпионы России – это мощно. Хочется, чтобы ты подвел итог тяжелой работы.

– Эти четыре дня были очень непростыми. Нужно было справиться с эмоциями и нервами, чтобы сохранить хладнокровие и дух до самого конца чемпионата. За весь год это были самые тяжелые соревнования, с которыми, слава богу, удалось справиться. Этому нельзя не радоваться.

– Многие ребята выходили к нам и говорили, что они болели и испытывали травмы. У тебя и Насти были какие‑то проблемы со здоровьем?

– Я болел задолго до турнира, немного неважно себя чувствовал. Мы старались скрывать это, вообще стали очень сильно следить за исходящей информацией. В этом году я себя ограничил во многих вещах: решил никуда не ходить, только на каток и домой. В первую очередь это было сделано для того, чтобы, конечно, не заболеть.

У нас с Настей были предложения по посещению различных мероприятий, но мы все отвергали. Нужно было приехать на чемпионат России и выступить в хорошем самочувствии.

Конечно, было тяжело и непривычно, но слишком большая ставка была сделана на этот турнир. Каждый из нас настраивал себя на то, что нужно потерпеть, чтобы потом спокойно уделять время своим друзьям, родным, интересам и хобби.

– Сейчас пойдешь в отрыв?

– Нет, ни в коем случае, ха-ха. У нас очень плотный график, начинаются новогодние шоу. Мы сразу полетим в Москву, в Петербург просто не успеваем, но лично я Новый год в любом случае встречу с семьей. 1 января утром быстро вернусь в рамки выступлений в ледовых шоу, – сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

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6 комментариев
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Саша пошёл бы в отрыв с Димой😏
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Ответ Lennuci
Что интересно, у всех не наших фигуристов в профиле ИСУ "тренируется 15 часов в неделю по вечерам". Все работают, учатся за свой счет, спорт как способ заработать. У наших то страдальцев что не так на катке с утра до ночи? Мозалев не хочет вот этого всего, хочет сытной жизни на халяву? А кормить его кто будет?
Метелкина-Берулава в профиле ИСУ 4 часа в неделю тренируются, кто-то в это верит? http://www.isuresults.com/bios/isufs00117355.htm
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Ответ Katerina Sunny
Если я не ошибаюсь, то Мишина и Галяммов будут кататься в шоу и на открытых катках. После болезни это такой риск.
Я болел задолго до турнира - ЗАДОЛГО
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Если я не ошибаюсь, то Мишина и Галяммов будут кататься в шоу и на открытых катках. После болезни это такой риск.
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