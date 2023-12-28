Александр Галлямов: «Я болел задолго до ЧР. Мы старались скрывать это, вообще стали очень сильно следить за исходящей информацией»

Фигурист Александр Галлямов подвел итоги чемпионата России в Челябинске.

Галлямов и Анастасия Мишина стали чемпионами страны в парном катании во второй раз.

– Двукратные чемпионы России – это мощно. Хочется, чтобы ты подвел итог тяжелой работы.

– Эти четыре дня были очень непростыми. Нужно было справиться с эмоциями и нервами, чтобы сохранить хладнокровие и дух до самого конца чемпионата. За весь год это были самые тяжелые соревнования, с которыми, слава богу, удалось справиться. Этому нельзя не радоваться.

– Многие ребята выходили к нам и говорили, что они болели и испытывали травмы. У тебя и Насти были какие‑то проблемы со здоровьем?

– Я болел задолго до турнира, немного неважно себя чувствовал. Мы старались скрывать это, вообще стали очень сильно следить за исходящей информацией. В этом году я себя ограничил во многих вещах: решил никуда не ходить, только на каток и домой. В первую очередь это было сделано для того, чтобы, конечно, не заболеть.

У нас с Настей были предложения по посещению различных мероприятий, но мы все отвергали. Нужно было приехать на чемпионат России и выступить в хорошем самочувствии.

Конечно, было тяжело и непривычно, но слишком большая ставка была сделана на этот турнир. Каждый из нас настраивал себя на то, что нужно потерпеть, чтобы потом спокойно уделять время своим друзьям, родным, интересам и хобби.

– Сейчас пойдешь в отрыв?

– Нет, ни в коем случае, ха-ха. У нас очень плотный график, начинаются новогодние шоу. Мы сразу полетим в Москву, в Петербург просто не успеваем, но лично я Новый год в любом случае встречу с семьей. 1 января утром быстро вернусь в рамки выступлений в ледовых шоу, – сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?