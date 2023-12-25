Алена Леонова: «Не хочется сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России огромнейший прогресс во всех видах»
Алена Леонова отметила прогресс в российском фигурном катании.
«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах.
Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
В мужском как обычно. В танцах кризис. Хотя наши танцоры жалуются, что им не ставят больше)