Алена Леонова: «Не хочется сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России огромнейший прогресс во всех видах»

Алена Леонова отметила прогресс в российском фигурном катании.

«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах.

Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.