Алена Леонова: «Не хочется сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России огромнейший прогресс во всех видах»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Алена Леонова пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Алена Леонова отметила прогресс в российском фигурном катании.

«Мне кажется, что уровень, безусловно, растет. Не хочется сейчас сравнивать наше фигурное катание с мировым, но именно в России, конечно, это огромнейший прогресс во всех видах.

Очень много молодых, перспективных спортсменов. Очень много хороших юниоров. К ним нужно присматриваться, их нужно беречь», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

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1 комментарий
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Только в парах и в женском. Да и то женское у нас раньше было сильнее.
В мужском как обычно. В танцах кризис. Хотя наши танцоры жалуются, что им не ставят больше)
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