Панова о весе фигуристок: «Если спортсменка не в форме и не может ее набрать, на главный старт я бы точно не поехала»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Фигурное катание

Светлана Панова, тренер Ксении Синицыной, порассуждала о весе фигуристок.

На чемпионате России в Челябинске было довольно много разговоров на тему веса спортсменок. Тарасова даже сказала в эфире, что иногда бывает правильнее пропустить год, нежели выходить соревноваться, не имея должных кондиций.

– Если бы проблема веса стояла перед моей спортсменкой, я бы, возможно, тоже не повезла ее на соревнования. Не люблю играть в рулетку в этом отношении. Если спортсменка не в форме и долгое время не может ее набрать, можно покататься на менее значимых турнирах, хотя бы с тем, чтобы понять свои возможности. Но на главный старт я бы точно не поехала.

Какое количество лишних килограммов становится критичным с точки зрения опасности получить травму?

– Честно – не знаю. Я даже не знаю, сколько сейчас весит Синицына. Мы не взвешиваем ее, не ограничиваем в еде, она сама все контролирует. Безусловно, даем какие-то рекомендации, особенно когда приезжаем на соревнования.

На соревнованиях другая еда?

– Я бы сказала, другой режим. Тренировки не слишком продолжительны, соответственно, появляется много времени, когда спортсмен просто лежит на кровати в гостинице, где есть завтрак, обед и ужин. Набрать вес в таких условиях становится очень легко, – сказала Панова.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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7 комментариев
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Зря Панова трогает Майю, пусть даже и косвенно(( Это некрасиво... очень
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Ну не знаю..у Ксюши были проблемы с весом, она одно время была на грани, рпп точно было. Все крайности с весом плохие, во все стороны
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С чьей-то "лёгкой" руки покаталась бочка на Майю.. у Пановой у самой Синицына тщедушная на лёд выходила, а тут бросилась осуждать других.
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+3
Ответ ДИАНА
Зря Панова трогает Майю, пусть даже и косвенно(( Это некрасиво... очень
Почему Майю? Она о Камиле говорит косвенно! Майя по сравнению с ней стройняжка!
+4
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+1
Ответ RusVector
Почему Майю? Она о Камиле говорит косвенно! Майя по сравнению с ней стройняжка!
По поводу веса и Маше Талалайкиной прилетало.Так что неизвестно к кому именно Панова это адресовала.
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Сразу все решили, что она про Хромых, а она может про Талалайкину и Валиеву? У Хромых. на мой взгляд, нет такой проблемы
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