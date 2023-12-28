Панова о весе фигуристок: «Если спортсменка не в форме и не может ее набрать, на главный старт я бы точно не поехала»

Светлана Панова, тренер Ксении Синицыной, порассуждала о весе фигуристок.

– На чемпионате России в Челябинске было довольно много разговоров на тему веса спортсменок. Тарасова даже сказала в эфире, что иногда бывает правильнее пропустить год, нежели выходить соревноваться, не имея должных кондиций.

– Если бы проблема веса стояла перед моей спортсменкой, я бы, возможно, тоже не повезла ее на соревнования. Не люблю играть в рулетку в этом отношении. Если спортсменка не в форме и долгое время не может ее набрать, можно покататься на менее значимых турнирах, хотя бы с тем, чтобы понять свои возможности. Но на главный старт я бы точно не поехала.

– Какое количество лишних килограммов становится критичным с точки зрения опасности получить травму?

– Честно – не знаю. Я даже не знаю, сколько сейчас весит Синицына. Мы не взвешиваем ее, не ограничиваем в еде, она сама все контролирует. Безусловно, даем какие-то рекомендации, особенно когда приезжаем на соревнования.

– На соревнованиях другая еда?

– Я бы сказала, другой режим. Тренировки не слишком продолжительны, соответственно, появляется много времени, когда спортсмен просто лежит на кровати в гостинице, где есть завтрак, обед и ужин. Набрать вес в таких условиях становится очень легко, – сказала Панова.

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