  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. Будем надеяться, что донесем до всех людей, о чем была история». Дрожжина и Тельнов о произвольном танце
2

«Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. Будем надеяться, что донесем до всех людей, о чем была история». Дрожжина и Тельнов о произвольном танце

Фигуристы Дрожжина и Тельнов раскрыли идею произвольной программы о соседях.

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выступают вместе в танцах на льду. На прошлой неделе они выиграли этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Какие у вас глобальные планы на сезон?

Тельнов: Как и в каждом сезоне, мы очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы. Очень будем надеяться, что лично сможем донести до аудитории, до вообще всех людей, о чем была история. Чтобы мы могли не рассказывать, а сразу бам-бам: откатали – и все, сразу люди поняли. Мы понимаем, что это огромный труд, и этот труд именно на нас возлагается. Именно мы должны показать это, чтобы людям было понятно. Ну, грубо говоря, кататься чисто, доносить историю и наслаждаться.

– Расскажете немного о своем произвольном танце?

Тельнов: У нас танец очень интересный, и, опять же, хотелось бы, чтобы мы смогли показать историю и вы смогли это понять через прокат. Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. В прокате есть несколько стадий отношений между нами: мы с ней просто соседи, которые живут рядом, и возникнут различные ситуации, изменения, из которых будут вытекать как раз таки следующие последствия.

– Тяжело примерять на себя такие образы?

Дрожжина: Тяжело, но мы справляемся.

Тельнов: Первое время, конечно же, когда ставят программу, бывает иногда тяжело, поскольку сразу может и не получиться. Самое тяжелое – донести историю. Сами истории еще глубже, чем мы вам повествуем, очень многое Сергей Сергеевич (Плишкин) черпает из своей жизни. Мы с Дашей очень благодарны нашим тренерам, за все труды вложенные в нас!

– Как работаете над вживанием в образы?

Дрожжина: Просто думаем об истории и вживаемся в нее.

Тельнов: Нам представляют историю, и мы начинаем в нее вживаться, проживать ее, в особенности в танце. Конечно же, мы можем вне тренировочного процесса также повторять данную идею, прорабатывать ее между нами. Но в основном эта работа основывается на прокатах, на наработке вообще всей программы.

– Кто вам такую идею предложил?

Дрожжина: Сергей Сергеевич Плишкин – постановщик наших программ. У него уже была эта задумка ранее. В целом постановка прошла довольно легко и быстро.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Иван Тельнов
танцы на льду
Дарья Дрожжина
Сергей Плишкин
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Тельнов: «Будем улучшать произвольную программу, поскольку даже после этого проката есть моменты, которые можно чуть приукрасить»
15 октября, 14:06
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Шарафутдинова и Мурасалимов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
19915 октября, 12:28
Иван Тельнов: «90-е для меня лично больше о том, что не было никаких комплексов. Люди, когда танцевали, наслаждались танцем»
2914 октября, 19:16
Главные новости
Станислава Константинова: «У фигурного катания очень хорошая и активная аудитория, но сам спорт довольно токсичный. С детства вырабатывается панцирь»
19 минут назад
Константинова о Валиевой: «Ее возвращение – мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием»
214 минут назад
Станислава Константинова: «Многие спортсмены и публичные люди так сильно погружают аудиторию в свою личную жизнь, мне это не близко. Даже если у меня есть мужчина, пусть это останется загадкой»
21 минуту назад
Татьяна Тарасова: «Всю жизнь спортсмены идут к Олимпиаде, но не попадают на нее из-за людей, принимающих такие решения. Это полное беззаконие»
7сегодня, 11:33
«Снуп Догг, Ягудин, Медведева». Фигуристы на Гран-при Франции назвали своих олимпийских героев
8сегодня, 10:51
Роднина о заявлении НОК Украины: «Я устала за эти годы оценивать всю галиматью, которую несут представители этого уникального государства»
15сегодня, 08:58
Пападакис об уходе из спорта: «У меня не было выбора. Я находилась в крайне нездоровой обстановке, была истощена физически и морально»
94сегодня, 08:38
Загитова анонсировала новый показ шоу «Хранители времени» в Казани: «Скоро расскажу подробнее и объявлю даты. Ждете?»
67сегодня, 07:14
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
19сегодня, 06:45
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
25сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57