«Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. Будем надеяться, что донесем до всех людей, о чем была история». Дрожжина и Тельнов о произвольном танце

Фигуристы Дрожжина и Тельнов раскрыли идею произвольной программы о соседях.

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выступают вместе в танцах на льду. На прошлой неделе они выиграли этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Какие у вас глобальные планы на сезон?

Тельнов: Как и в каждом сезоне, мы очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы. Очень будем надеяться, что лично сможем донести до аудитории, до вообще всех людей, о чем была история. Чтобы мы могли не рассказывать, а сразу бам-бам: откатали – и все, сразу люди поняли. Мы понимаем, что это огромный труд, и этот труд именно на нас возлагается. Именно мы должны показать это, чтобы людям было понятно. Ну, грубо говоря, кататься чисто, доносить историю и наслаждаться.

– Расскажете немного о своем произвольном танце?

Тельнов: У нас танец очень интересный, и, опять же, хотелось бы, чтобы мы смогли показать историю и вы смогли это понять через прокат. Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. В прокате есть несколько стадий отношений между нами: мы с ней просто соседи, которые живут рядом, и возникнут различные ситуации, изменения, из которых будут вытекать как раз таки следующие последствия.

– Тяжело примерять на себя такие образы?

Дрожжина: Тяжело, но мы справляемся.

Тельнов: Первое время, конечно же, когда ставят программу, бывает иногда тяжело, поскольку сразу может и не получиться. Самое тяжелое – донести историю. Сами истории еще глубже, чем мы вам повествуем, очень многое Сергей Сергеевич (Плишкин) черпает из своей жизни. Мы с Дашей очень благодарны нашим тренерам, за все труды вложенные в нас!

– Как работаете над вживанием в образы?

Дрожжина: Просто думаем об истории и вживаемся в нее.

Тельнов: Нам представляют историю, и мы начинаем в нее вживаться, проживать ее, в особенности в танце. Конечно же, мы можем вне тренировочного процесса также повторять данную идею, прорабатывать ее между нами. Но в основном эта работа основывается на прокатах, на наработке вообще всей программы.

– Кто вам такую идею предложил?

Дрожжина: Сергей Сергеевич Плишкин – постановщик наших программ. У него уже была эта задумка ранее. В целом постановка прошла довольно легко и быстро.