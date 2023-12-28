Светлана Панова: «Часто спортсменка выполняет четверной, программа пустая, но вторая оценка все равно высокая. Бывает обидно»

Теги сборная России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Фигурное катание

Тренер Светлана Панова высказалась об оценке за компоненты Ксении Синицыной.

– Любому тренеру всегда хочется, чтобы вторая оценка была повыше. Часто бывает так: спортсменка выполняет четверной прыжок, программа сама по себе не очень интересная, пустая, лишена образа, но вторая оценка все равно оказывается высокой.

Когда сам ты стараешься максимально серьезно подойти к выбору музыки, образа, скрупулезно ищешь акценты в костюме, в рисунке программы и видишь, что это не оценивается, бывает обидно. В этом сезоне Ксюшу оценивают по достоинству, но надо сказать, что и спортсменка подошла к нему ответственно.

Ксюше очень нравится ее программа, я это знаю точно. Она вообще в какой-то момент стала кататься не преодолевая себя, а наслаждаясь процессом. Почувствовала, что получает удовольствие от соревнований, от публики. Возможно, как раз поэтому в программах появилось настроение, ушла зажатость.

Ксения и на тренировках катается точно так же. У нас вообще нет такого, что вышел на публику и нацепил дежурную улыбку. Я и сама не люблю искусственных эмоций на льду, если честно. Но повторю: столь полное погружение в программу было у нас не всегда.

Пришло с возрастом?

– На мой взгляд, да. Просто возраст у каждого фигуриста свой. Иногда приходят совсем маленькие дети, которые настолько артистичны изначально, что их даже не приходится этому учить, – отметила Панова.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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7 комментариев
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я люблю Ксюшу и согласна, что вторая оценка должна быть повыше. А надбавки за прыжки в недокрут и над газеткой должны быть минимальными.
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Кто это здесь часто прыгает четверные?
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Ксюша, конечно, прелестна.
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Ответ Cento per cento
Согласен, несправедливо. Кто-то очень скрупулёзно к выбору музыки подходит, а их обычным чевтверным обыгрывают.
их обыгрывают не только четверным, у них каскад 3-3 только один за всю ПП, а в КП он первым стоит.. так что, их есть чем обыгрывать.
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Ответ Molly
Наконец-то Ксению стали оценивать по достоинству. До сих пор не понимаю, как могла Яметова в прошлом сезоне обойти чистую Ксению. Там должна быть пропасть в компонентах между ними.
Яметова не ходила пешком.
+1
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