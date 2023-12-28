Светлана Панова: «Часто спортсменка выполняет четверной, программа пустая, но вторая оценка все равно высокая. Бывает обидно»

Тренер Светлана Панова высказалась об оценке за компоненты Ксении Синицыной.

– Любому тренеру всегда хочется, чтобы вторая оценка была повыше. Часто бывает так: спортсменка выполняет четверной прыжок, программа сама по себе не очень интересная, пустая, лишена образа, но вторая оценка все равно оказывается высокой.

Когда сам ты стараешься максимально серьезно подойти к выбору музыки, образа, скрупулезно ищешь акценты в костюме, в рисунке программы и видишь, что это не оценивается, бывает обидно. В этом сезоне Ксюшу оценивают по достоинству, но надо сказать, что и спортсменка подошла к нему ответственно.

Ксюше очень нравится ее программа, я это знаю точно. Она вообще в какой-то момент стала кататься не преодолевая себя, а наслаждаясь процессом. Почувствовала, что получает удовольствие от соревнований, от публики. Возможно, как раз поэтому в программах появилось настроение, ушла зажатость.

Ксения и на тренировках катается точно так же. У нас вообще нет такого, что вышел на публику и нацепил дежурную улыбку. Я и сама не люблю искусственных эмоций на льду, если честно. Но повторю: столь полное погружение в программу было у нас не всегда.

– Пришло с возрастом?

– На мой взгляд, да. Просто возраст у каждого фигуриста свой. Иногда приходят совсем маленькие дети, которые настолько артистичны изначально, что их даже не приходится этому учить, – отметила Панова.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное