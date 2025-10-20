  • Спортс
Татьяна Тарасова: «Всю жизнь спортсмены идут к Олимпиаде, но не попадают на нее из-за людей, принимающих такие решения. Это полное беззаконие»

Татьяна Тарасова назвала «полным беззаконием» санкции против спортсменов России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет участия россиян в соревнованиях.

«Молодец, занимается наш министр, занимаются люди, которые должны этим заниматься. Я очень и очень рада. Я бы еще больше была рада, если бы всех допустили или хотя бы наших фигуристов в парах и танцах. В парном мы можем выигрывать, на пьедестал-то точно попали бы.

Мы должны были выступать большой командой, но вот отстранили непонятно почему. Всю жизнь спортсмены идут к Олимпиаде, но из-за людей, принимающих такие решения, они не попадают на нее. Это полное беззаконие», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до квалификации на Олимпиаду-2026 только двух российских фигуристов – Аделию Петросян и Петра Гуменника, выступающих в одиночном катании.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
пары
logoМихаил Дегтярев
logoТатьяна Тарасова
танцы на льду
Министерство спорта России
