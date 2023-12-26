Ксения Синицына: «Четвертое место – это круто! Спасибо за внимание, слова поддержки, незабываемые эмоции, веру, подарки и поздравления»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Мария Касумова Фигурное катание

Ксения Синицына поблагодарила всех, кто поддерживал ее на чемпионате России.

«Чемпионат России 2024⛸️ Это была важная, незабываемая и классная неделя. Спасибо, Челябинск, за теплый прием!😊

Конечно же, хочу выразить огромную благодарность своим тренерам! Светлана Панова, Мария Касумова, Татьяна Викторовна, Илона Ивановна, Вера Анатольевна подготовили меня к старту, как морально, так и физически, поддерживали, верили в меня, находили нужные слова.

Мы это сделали! Четвертое место – это круто!

Спасибо огромное моей семье, друзьям, близким, фан-группе, болельщикам за внимание, теплые, приятные и мотивирующие слова поддержки, незабываемые эмоции, веру, подарки и поздравления», – написала фигуристка.

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6 комментариев
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Ксения была очень хороша. Получила удовольствие от ее выступления.
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Ксении Спасибо за этот сезон.❤️
Она стала крутая, сильная и чертовски красивая😍
Удачи Ксюша✌️🌟
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Синицына - молодчинка! Четвертое место и великолепная показательная программа! Видел скрины из запретограмма, где тренер намекает организаторам шоу, что такой талант пропадает без предложений - надеюсь, что наши оргишоу опомнятся и предложат достойные роли в своих шоу для Ксении.
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Произвольная программа была огонь.
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Ксения удачно выступила на ЧР, показав интересные прокаты хорошего качества. Будет в составе сборной на следующий сезон, надеюсь, что получит и приглашения для участия в ледовом шоу. Удачи !
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