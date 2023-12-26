Ксения Синицына: «Четвертое место – это круто! Спасибо за внимание, слова поддержки, незабываемые эмоции, веру, подарки и поздравления»
Ксения Синицына поблагодарила всех, кто поддерживал ее на чемпионате России.
«Чемпионат России 2024⛸️ Это была важная, незабываемая и классная неделя. Спасибо, Челябинск, за теплый прием!😊
Конечно же, хочу выразить огромную благодарность своим тренерам! Светлана Панова, Мария Касумова, Татьяна Викторовна, Илона Ивановна, Вера Анатольевна подготовили меня к старту, как морально, так и физически, поддерживали, верили в меня, находили нужные слова.
Мы это сделали! Четвертое место – это круто!
Спасибо огромное моей семье, друзьям, близким, фан-группе, болельщикам за внимание, теплые, приятные и мотивирующие слова поддержки, незабываемые эмоции, веру, подарки и поздравления», – написала фигуристка.
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Она стала крутая, сильная и чертовски красивая😍
Удачи Ксюша✌️🌟