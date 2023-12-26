Канделаки о показательных на чемпионате России: «Выступление Синицыной под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце»

Тина Канделаки назвала любимый показательный номер на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Следили за чемпионатом по фигурному катанию? Выступление фигуристки под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце.

Все-таки умение подобрать музыку к выступлению – это очень важный момент. Образ, музыка, даже снежок, который Ксения запустила, вызывает такую улыбку. Как когда впервые увидели этот добрый мультик.

На мой взгляд, это хороший пример, как «правильно есть бутерброд», выражаясь цитатами классика.

А выступление видели? Как вам? Она выступала под хайповый трек «Пыяла». Надеюсь, что такой ход привлечет более молодую аудиторию, но мое сердечко улетает в Простоквашино», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».

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