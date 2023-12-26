Канделаки о показательных на чемпионате России: «Выступление Синицыной под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце»
Тина Канделаки назвала любимый показательный номер на чемпионате России.
Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.
«Следили за чемпионатом по фигурному катанию? Выступление фигуристки Ксении Синицыной под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце.
Все-таки умение подобрать музыку к выступлению – это очень важный момент. Образ, музыка, даже снежок, который Ксения запустила, вызывает такую улыбку. Как когда впервые увидели этот добрый мультик.
На мой взгляд, это хороший пример, как «правильно есть бутерброд», выражаясь цитатами классика.
А выступление Камилы Валиевой видели? Как вам? Она выступала под хайповый трек «Пыяла». Надеюсь, что такой ход привлечет более молодую аудиторию, но мое сердечко улетает в Простоквашино», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».
Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках
А вот за то, что МАТЧ ТВ по сути игнорит фигурное катание им надо втык сделать.
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых.
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И ....... сесть.
Тина Канделаки (с)
Или вот завтра стартует турнир Маттерхорн-Восхождение, с Костылевой, Стрельцовой, Лукашовой, Андреевой, Моногаровой, Жилиной младшей. Показали, была бы популяризация ФК...
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Ну, Канделаки может и сама поучить как «правильно есть бутерброд», выражаясь иносказательно
А для обзоров все равно нужно покупать, даже субправа.