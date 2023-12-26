Канделаки о показательных на чемпионате России: «Выступление Синицыной под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Газпром-Медиа Тина Канделаки Ксения Синицына Камила Валиева Фигурное катание

Тина Канделаки назвала любимый показательный номер на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Следили за чемпионатом по фигурному катанию? Выступление фигуристки Ксении Синицыной под нашу советскую классику – «Зима в Простоквашино» – попало в самое сердце.

Все-таки умение подобрать музыку к выступлению – это очень важный момент. Образ, музыка, даже снежок, который Ксения запустила, вызывает такую улыбку. Как когда впервые увидели этот добрый мультик.

На мой взгляд, это хороший пример, как «правильно есть бутерброд», выражаясь цитатами классика.

А выступление Камилы Валиевой видели? Как вам? Она выступала под хайповый трек «Пыяла». Надеюсь, что такой ход привлечет более молодую аудиторию, но мое сердечко улетает в Простоквашино», – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».

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18 комментариев
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надо дать Ксюше приз зрительских симпатий!
+15
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По поводу номера Ксюши полностью согласен с Канделаки.
А вот за то, что МАТЧ ТВ по сути игнорит фигурное катание им надо втык сделать.
+14
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Ну Новый год скоро же, всех с наступающим 🎄
+9
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+8
Ответ Ягун Ягунини
По поводу номера Ксюши полностью согласен с Канделаки. А вот за то, что МАТЧ ТВ по сути игнорит фигурное катание им надо втык сделать.
А как им перебить желание первого канала иметь телеправа у себя.
+6
-1
+5
Кабы не было зимы
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых.
©
+3
0
+3
Номер Ксюши 🎄❄️👍
+3
-1
+2
Ксюша в ЧР выступила успешно и была непосредственна в КиКе после выставления оценок. И на показательных номер был милым и интересным.
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И бутербродик съесть,
И ....... сесть.
Тина Канделаки (с)
+2
0
+2
Ответ Ярик01
А как им перебить желание первого канала иметь телеправа у себя.
Предложить лучшие условия. На бундеслигу, чемпионат Италии и т.д. деньги находят. Даже на Супер кубок Турции по футболу. А тут всё-таки отечественный продукт, по контенту один из лучших, если не лучший в мире. А если не тянут финансово, супротив Первого канала, то хотя бы не игнорили ФК. В новостях, обзорах, и т.д. Можно региональные турниры показать, хотя бы самое интересное. К примеру, ТВ Старт Битву школ показывает, очень интересный турнир.
Или вот завтра стартует турнир Маттерхорн-Восхождение, с Костылевой, Стрельцовой, Лукашовой, Андреевой, Моногаровой, Жилиной младшей. Показали, была бы популяризация ФК...
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+2
Ответ Ярик01
А как им перебить желание первого канала иметь телеправа у себя.
да начать хотя бы в новостях нормально рассказывать о ФК, а не кричать на каждом ходу: "ФК не популярно"
+2
0
+2
На мой взгляд, это хороший пример, как «правильно есть бутерброд», выражаясь цитатами классика.

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Ну, Канделаки может и сама поучить как «правильно есть бутерброд», выражаясь иносказательно
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Ответ Ярик01
А как им перебить желание первого канала иметь телеправа у себя.
Пример? Да, Окко же.
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Ксюшин номер лучший был и очень в тему. Поддерживаю приз зрительских симпатий!
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Ответ Oleandra
Ну ещё бы Канделаки понравился кто-то из учеников Тутберидзе.. да не в жисть)
Ну Камилу то она отметила
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Ответ Владислава Крюкова
Ну Камилу то она отметила
она отметила типа ну может кому-то и нравится..
+4
-4
0
Ответ Ягун Ягунини
Предложить лучшие условия. На бундеслигу, чемпионат Италии и т.д. деньги находят. Даже на Супер кубок Турции по футболу. А тут всё-таки отечественный продукт, по контенту один из лучших, если не лучший в мире. А если не тянут финансово, супротив Первого канала, то хотя бы не игнорили ФК. В новостях, обзорах, и т.д. Можно региональные турниры показать, хотя бы самое интересное. К примеру, ТВ Старт Битву школ показывает, очень интересный турнир. Или вот завтра стартует турнир Маттерхорн-Восхождение, с Костылевой, Стрельцовой, Лукашовой, Андреевой, Моногаровой, Жилиной младшей. Показали, была бы популяризация ФК...
Нет в России конкуренции госканалов. Никто на чужую делянку не пойдёт.
А для обзоров все равно нужно покупать, даже субправа.
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