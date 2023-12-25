Яна Рудковская: «Синицына мне понравилась даже больше, чем Валиева. Когда я говорю про форму Камилы, это реалии»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Яна Рудковская Ксения Синицына Камила Валиева Анна Фролова Аделия Петросян Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская отметила выступление Ксении Синицыной на ЧР.

На чемпионате России в Челябинске фигуристка заняла 4-е место.

– Я посмотрела всех девочек и в восторге от Синицыной. Она очень хорошо катается, и мне понравилась даже больше, чем Камила. На мой взгляд, конечно, Камила – это имя, но говорю как есть. Синицына была легкая, свежая.

Петросян – тоже заслуженно первая. Воздушная, как бабочка летала. Классная. Мне очень понравилась Фролова. Абсолютное открытие для меня. Мы пригласили ее на шоу в Санкт-Петербурге. Она будет кататься в «Сказках Евгения Плющенко».

– Камила вас не впечатлила, получается?

– Я понимаю, что вокруг Камилы тяжелая психологическая ситуация. Надо отдать ей должное, что она катается второй сезон после Олимпиады. Это сложно, но она все равно катается. Но когда я говорю про ее форму, это реалии, – сказала Рудковская.

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?

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11 комментариев
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А что это за эксперт, что нам якобы нужно ее мнение?
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Давай ты будешь комментировать только своих спортсменов? Если уж на то пошло Синицина была лучше и твоей Муры тоже, и это реалии))
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Отстаньте от Камилы и ее пубертата.
Короткая роскошная просто, нечего тут.
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ну так пригласи Синицыну в свою шоу.. но им наверно хочется Камилу даже в её нынешних "реалиях".. такое ненавязчивое приглашение.. телефон-то ЕвгенВикторыча все знают)
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Ну, да, Камила не прыгает два четверных лутца и три с половиной акселя в кп, шороху не навела, чем очень разочаровала Скелет Полишенелевну.
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Констататор фактов тоже мне нашлась , реалии видите ли
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Да она всем понравилась
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Кому то нужно это икспердное мнение?) Совершенно предвзятое при том. Давайте еще у Киркорова спросим кто ему понравился, кто впечатлил)
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Яна Александровна очень хорошо разбирается в фигурном катании, на уровне экспертов. Поэтому слушайте и впитывайте ☝
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