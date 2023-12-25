Яна Рудковская: «Синицына мне понравилась даже больше, чем Валиева. Когда я говорю про форму Камилы, это реалии»

Продюсер Яна Рудковская отметила выступление Ксении Синицыной на ЧР.

На чемпионате России в Челябинске фигуристка заняла 4-е место.

– Я посмотрела всех девочек и в восторге от . Она очень хорошо катается, и мне понравилась даже больше, чем Камила. На мой взгляд, конечно, Камила – это имя, но говорю как есть. Синицына была легкая, свежая.

– тоже заслуженно первая. Воздушная, как бабочка летала. Классная. Мне очень понравилась . Абсолютное открытие для меня. Мы пригласили ее на шоу в Санкт-Петербурге. Она будет кататься в «Сказках Евгения Плющенко».

– вас не впечатлила, получается?

– Я понимаю, что вокруг Камилы тяжелая психологическая ситуация. Надо отдать ей должное, что она катается второй сезон после Олимпиады. Это сложно, но она все равно катается. Но когда я говорю про ее форму, это реалии, – сказала .

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?