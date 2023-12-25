«Когда просят быть ближе друг к другу 🗡️🪶». Косторная опубликовала фото с коньком у лица Куницы по время проката
Косторная опубликовала фото с коньком у лица Куницы по время проката.
«Когда просят быть ближе друг к другу 🗡️🪶», – написала фигуристка.
Алена Косторная и Георгий Куница заняли 9-е место в парном катании на чемпионате России.
А здесь почему-то совсем не смешно...
получить травму от инвентаря партнера , не только во время неудачного приземления на лед. Порой даже не сантиметры, а миллиметры отделяют от травмирования лица и других открытых частей тела у парников.
С прыжками близко, хорошо, если никто из партнеров не упадет.