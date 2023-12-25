«Когда просят быть ближе друг к другу 🗡️🪶». Косторная опубликовала фото с коньком у лица Куницы по время проката

Теги сборная России фото пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Косторная опубликовала фото с коньком у лица Куницы по время проката.

«Когда просят быть ближе друг к другу 🗡️🪶», – написала фигуристка.

Алена Косторная и Георгий Куница заняли 9-е место в парном катании на чемпионате России.

18 комментариев
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Стальных нервов тебе, Георгий. Всё только начинается
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блин, аж страшно! Вообще, у парников много таких моментов на грани.
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Ответ ДИАНА
Как- то не смешно мне, грустно, что Алёне весело(. Может это такое чувство юмора?🥺
тАТ во время их проката говорила что они далеко друг от друга делают, это Аленка её троллит
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А что грустного тут увидели комментаторы? Это элемент их номера. Как будто Алена Гошу просто так решила попугать и помахать лезвиями у лица
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Ответ ДИАНА
Как- то не смешно мне, грустно, что Алёне весело(. Может это такое чувство юмора?🥺
А что такого? Это же просто секундный элемент номера. И забавный ответ Тарасовой)
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Как- то не смешно мне, грустно, что Алёне весело(. Может это такое чувство юмора?🥺
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Ответ AnnaZ
Это ответ ТАТ, которая сказала, что между их прыжками ещё б она поместилась))
Да, но справедливости ради, почему она такое БК не говорит. На их прыжках две ТАТ тоже прекрасно поместятся. А опытная пара, столько лет вместе катаются.
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Ответ ДИАНА
Как- то не смешно мне, грустно, что Алёне весело(. Может это такое чувство юмора?🥺
Да чего тут грустного? Это достаточно забавный ответ на комментарий ТАТ. Почему Алёне не может быть весело?
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Ох и обидчивая... Ну ничего ей не скажи и не сделай замечание, на все свой ответ и не всегда умный. А ТАТ была права.
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Это ответ ТАТ, которая сказала, что между их прыжками ещё б она поместилась))
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У меня всегда душа в пятки на этом моменте)
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Татьяна Анатольевна хорошо пошутила насчёт далёкого расположения спортсменов во время исполнения отдельных элементов: "Я могла бы встать между ними и исполнить подкрутку!" ))
А здесь почему-то совсем не смешно...
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Два сапога - пара
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"Муж у них в семье был - Косторная"))
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Парное катание - такой вид, где присутствует опасность
получить травму от инвентаря партнера , не только во время неудачного приземления на лед. Порой даже не сантиметры, а миллиметры отделяют от травмирования лица и других открытых частей тела у парников.
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Алена, самое главное - не сдавайтесь. И тут все в основном от тебя зависит. Только терпение, постепенное скатывание. Харизма у вас есть. Нужно опыта накопить, и в чисто парные фичи более погружаться.
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Ответ Кошка Матраскина
блин, аж страшно! Вообще, у парников много таких моментов на грани.
Реально страшно рассинхрон на параллельной либеле смотреть, особено когда вращаются очень близко. Тем более прецендеты были.
С прыжками близко, хорошо, если никто из партнеров не упадет.
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