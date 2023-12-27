Мозер о Косторной: «Когда-то у меня был хороший партнер, и я говорила федерации: «Ну дайте попробовать!»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары Нина Мозер Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Нина Мозер рассказала, что хотела, чтобы Алена Косторная стала парницей.

– Когда-то у меня был хороший партнер, и я задавала вопрос федерации... Даже, по-моему, Лене Водорезовой (Буяновой), когда Алена к ней перешла: «Ну дайте попробовать!»

(Мне говорили) «Нет, да ты что, она боится! Она никогда не будет парницей!» Кучу аргументов мне привели, предложили обратить внимание на других спортсменов.

Но в конечном итоге она стала парницей, и Водорезова говорит: «Надо же, а ты была права». 

Она здорово стоит на коньках, она умеет контактировать со зрителем, с публикой, с эмоциями. Да, она еще не опытная парница. Понятно, что элементы у них пока свежие и нет в них уровней. Но захотят – будут продолжать, и вполне возможно могут...

– Но вы верите в эту перспективу? 

– Я не верю ни во что, я верю в результат и в фигурное катание. Дай бог, чтобы люди стремились, – сказала Мозер

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алëна, не ведись! Сколько у Мозер талантливых девчонок пропало!
Заманит сладкими речами, развалит пару (и брак заодно), а потом "Мне не интересен этот материал".
+29
-2
+27
Так тогда Алёна ещё не потеряла здравый смысл.
Да и зачем ей какой-то там "хороший партнёр"? У неё выбор партнёра по принципу личных отношений, тренера - по принципу "подружка там тренировалась".
Чё смеяться то
+13
-7
+6
Все видит и подмечает Нин Михална, только результатов нет на табло
+7
-2
+5
Мозер Аленку прибрать к рукам хочет.
Алена сложная барышня, мнения о себе высокого, талантливая, жаль что спонтанно думающая, хотелось бы чтобы не совершила ошибку. ТШР очень креативный да и постановки хорошие. Алена , не ведись
+5
-1
+4
А потому что никто не хотел отдавать Аленку. Одиночники тоже были в ней заинтересованы.Всё порешала любофф. Гоша зашел с правильной стороны😁 Хитрый Гоша.
+3
0
+3
Опытный взгляд у Мозер, разглядела она Алену! Теперь ребятам только работать и работать! И ещё, конечно, здоровья!
+7
-5
+2
Помимо хорошего партнёра, начинающей парнице нужен хороший, терпеливый и требовательный тренер.
+3
-1
+2
Ответ Veronika spuria
Опытный взгляд у Мозер, разглядела она Алену! Теперь ребятам только работать и работать! И ещё, конечно, здоровья!
Не разглядеть одну из лучших катальщиц ростом 155- это надо постараться еще. Проблема то всегда была не в потенциале, а в голове Алены.
+2
0
+2
Интересно, что за партнер это мог быть?
+1
0
+1
Ответ galik55
Мозер Аленку прибрать к рукам хочет. Алена сложная барышня, мнения о себе высокого, талантливая, жаль что спонтанно думающая, хотелось бы чтобы не совершила ошибку. ТШР очень креативный да и постановки хорошие. Алена , не ведись
ТШР , тот штаб, который подходит Алёне с Гошей больше всего, молодые, энергичные и креативные.
+1
0
+1
Ответ Veronika spuria
ТШР , тот штаб, который подходит Алёне с Гошей больше всего, молодые, энергичные и креативные.
Согласна
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий