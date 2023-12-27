Мозер о Косторной: «Когда-то у меня был хороший партнер, и я говорила федерации: «Ну дайте попробовать!»

Нина Мозер рассказала, что хотела, чтобы Алена Косторная стала парницей.

– Когда-то у меня был хороший партнер, и я задавала вопрос федерации... Даже, по-моему, Лене Водорезовой ( ), когда Алена к ней перешла: «Ну дайте попробовать!»

(Мне говорили) «Нет, да ты что, она боится! Она никогда не будет парницей!» Кучу аргументов мне привели, предложили обратить внимание на других спортсменов.

Но в конечном итоге она стала парницей, и Водорезова говорит: «Надо же, а ты была права».

Она здорово стоит на коньках, она умеет контактировать со зрителем, с публикой, с эмоциями. Да, она еще не опытная парница. Понятно, что элементы у них пока свежие и нет в них уровней. Но захотят – будут продолжать, и вполне возможно могут...

– Но вы верите в эту перспективу?

– Я не верю ни во что, я верю в результат и в фигурное катание. Дай бог, чтобы люди стремились, – сказала .