Мозер о Косторной: «Когда-то у меня был хороший партнер, и я говорила федерации: «Ну дайте попробовать!»
Нина Мозер рассказала, что хотела, чтобы Алена Косторная стала парницей.
– Когда-то у меня был хороший партнер, и я задавала вопрос федерации... Даже, по-моему, Лене Водорезовой (Буяновой), когда Алена к ней перешла: «Ну дайте попробовать!»
(Мне говорили) «Нет, да ты что, она боится! Она никогда не будет парницей!» Кучу аргументов мне привели, предложили обратить внимание на других спортсменов.
Но в конечном итоге она стала парницей, и Водорезова говорит: «Надо же, а ты была права».
Она здорово стоит на коньках, она умеет контактировать со зрителем, с публикой, с эмоциями. Да, она еще не опытная парница. Понятно, что элементы у них пока свежие и нет в них уровней. Но захотят – будут продолжать, и вполне возможно могут...
– Но вы верите в эту перспективу?
– Я не верю ни во что, я верю в результат и в фигурное катание. Дай бог, чтобы люди стремились, – сказала Мозер.
Заманит сладкими речами, развалит пару (и брак заодно), а потом "Мне не интересен этот материал".
Да и зачем ей какой-то там "хороший партнёр"? У неё выбор партнёра по принципу личных отношений, тренера - по принципу "подружка там тренировалась".
Чё смеяться то
Алена сложная барышня, мнения о себе высокого, талантливая, жаль что спонтанно думающая, хотелось бы чтобы не совершила ошибку. ТШР очень креативный да и постановки хорошие. Алена , не ведись