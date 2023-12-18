Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Федерация сказала ничего не выставлять на обозрение. Официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе»

Ангелопол рассказал о реакции федерации на распад его дуэта с Кагановской.

Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская – победители финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила, что спортсмены прекратили совместные выступления.

– Иногда кажется, что ты от этого хейта заряжаешься.

– У меня так было, но больше, видимо, не будет, потому что мне хватило того, что я начитался, когда все случилось. Первое время у меня телефон разрывался. Все же кидают ссылки, ты не можешь пропустить это мимо себя. Только если выключить мобильный. Столько всего про себя узнал нового... Было крайне тяжело.

Я вообще не знал, что это все произойдет. Случилось абсолютно неожиданно. Мы разъехались, я думал, что мы пожали друг другу руки, федерация сказала ничего не выставлять на обозрение...

– И все это слышали?

– Да, да. Федерация дала понять, что официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе и не нужно ничего выносить, они выставили нейтральный пост. И как только я оттуда уехал, потому и сказал в СМИ, что не буду выносить сор из избы, я должен оставить все внутри.

А то, что они ослушались и так это все обратилось против меня... Да, я думал, что все закончится после разговора с федерацией, – рассказал Ангелопол.

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