Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Федерация сказала ничего не выставлять на обозрение. Официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе»
Ангелопол рассказал о реакции федерации на распад его дуэта с Кагановской.
Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская – победители финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила, что спортсмены прекратили совместные выступления.
– Иногда кажется, что ты от этого хейта заряжаешься.
– У меня так было, но больше, видимо, не будет, потому что мне хватило того, что я начитался, когда все случилось. Первое время у меня телефон разрывался. Все же кидают ссылки, ты не можешь пропустить это мимо себя. Только если выключить мобильный. Столько всего про себя узнал нового... Было крайне тяжело.
Я вообще не знал, что это все произойдет. Случилось абсолютно неожиданно. Мы разъехались, я думал, что мы пожали друг другу руки, федерация сказала ничего не выставлять на обозрение...
– И все это слышали?
– Да, да. Федерация дала понять, что официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе и не нужно ничего выносить, они выставили нейтральный пост. И как только я оттуда уехал, потому и сказал в СМИ, что не буду выносить сор из избы, я должен оставить все внутри.
А то, что они ослушались и так это все обратилось против меня... Да, я думал, что все закончится после разговора с федерацией, – рассказал Ангелопол.
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К тому же попал к Рудковским.
Плохи дела.
Поэтому он пытается сохранить волну, медиаповоды, напомнить о себе в предыдущий штаб. Пошли фантазии про тысячи караулящих его во дворах, о том что все вокруг виноваты.
Его свербит, что ему не дают реакцию которую он хочет. А он хочет вызывать реакцию у бывшего тренера, Василисы, околофкшной тусовки и болельщиков, считать себя популярным. Важным. Приковывающим внимание. Сказать последнее слово.
Знаете, когда в ссоре один давит эмоции, поддевает, а оппонент не реагирует. Провокатора бесит, что реакции нет и он начинает творить еще больше глупостей.
Типичный истероидный тип личности, как по учебнику.
"Тип личности, требующий повышенного внимания к себе. Они нуждаются в постоянном восхищении и почитании. Безразличие к их персоне — это худший сценарий для них. Такие люди склонны к фантазии и лжи, чтобы создать себе яркий образ."