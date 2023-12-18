Ангелопол о распаде дуэта с Кагановской: «Федерация сказала ничего не выставлять на обозрение. Официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Ангелопол рассказал о реакции федерации на распад его дуэта с Кагановской.

Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская – победители финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила, что спортсмены прекратили совместные выступления.

– Иногда кажется, что ты от этого хейта заряжаешься.

– У меня так было, но больше, видимо, не будет, потому что мне хватило того, что я начитался, когда все случилось. Первое время у меня телефон разрывался. Все же кидают ссылки, ты не можешь пропустить это мимо себя. Только если выключить мобильный. Столько всего про себя узнал нового... Было крайне тяжело.

Я вообще не знал, что это все произойдет. Случилось абсолютно неожиданно. Мы разъехались, я думал, что мы пожали друг другу руки, федерация сказала ничего не выставлять на обозрение...

– И все это слышали?

– Да, да. Федерация дала понять, что официальная версия – мы расходимся на обоюдной основе и не нужно ничего выносить, они выставили нейтральный пост. И как только я оттуда уехал, потому и сказал в СМИ, что не буду выносить сор из избы, я должен оставить все внутри.

А то, что они ослушались и так это все обратилось против меня... Да, я думал, что все закончится после разговора с федерацией, – рассказал Ангелопол.

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

27 комментариев
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сколько можно уже?
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На колу мочало, начинай сначала. Кагановская молча работает, Ангелопол не может работать, он может говорить
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Когда он тренируется-то? Или он все это рассказывает, стоя на шайбе и крутя хула-хупы? 😂
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Вот же прорвало
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Яна взялась отстирывать пальто Ангелопола
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Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Уж из Валеры не надо делать бедного зайку. За ним стоит дядюшка. Будь Ангелопол бел и пушист, уже бы давно Овсянников разрулил историю и с бывшей партнершей, и с федерацией, и со СМИ. А раз устранился, стало быть мальчик по ушки замазан.
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Слишком эмоциональный парень.
К тому же попал к Рудковским.
Плохи дела.
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Упражнений с хулахупом, с шайбами и с чехлами явно недостаточно. Желательно систематически работать над координацией высказываний и осваивать технику молчания.
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Валерий и кто тебе язык развязал в направлении Анжелики и Васи?
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Ответ Lapo Elkann
Слишком эмоциональный парень. К тому же попал к Рудковским. Плохи дела.
хокку
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Ответ Ирина Иванова
Упражнений с хулахупом, с шайбами и с чехлами явно недостаточно. Желательно систематически работать над координацией высказываний и осваивать технику молчания.
Неосуществимая задача, к сожалению.
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Яна взялась отстирывать пальто Ангелопола
Пока что явно наблюдается строго обратный эффект.
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Чувак просто не может принять то, что на него забили болт. Покрутили у виска, сказали что о нём думают и забыли. Очень быстро.
Поэтому он пытается сохранить волну, медиаповоды, напомнить о себе в предыдущий штаб. Пошли фантазии про тысячи караулящих его во дворах, о том что все вокруг виноваты.
Его свербит, что ему не дают реакцию которую он хочет. А он хочет вызывать реакцию у бывшего тренера, Василисы, околофкшной тусовки и болельщиков, считать себя популярным. Важным. Приковывающим внимание. Сказать последнее слово.
Знаете, когда в ссоре один давит эмоции, поддевает, а оппонент не реагирует. Провокатора бесит, что реакции нет и он начинает творить еще больше глупостей.
Типичный истероидный тип личности, как по учебнику.

"Тип личности, требующий повышенного внимания к себе. Они нуждаются в постоянном восхищении и почитании. Безразличие к их персоне — это худший сценарий для них. Такие люди склонны к фантазии и лжи, чтобы создать себе яркий образ."
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Такое ощущение, что у Валеры какая-то своя реальность и её восприятие, отдельная от всех других людей, которые его окружали до 31 августа, но зато сейчас у него компания что надо подобралась)
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да сколько можно хныкать?
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Теперь понятно, кто в паре Кагановская Ангелопол языком работал, а кто просто работал ))))
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Валерию надо прекращать болтать, хулахупы, шайбы, а главное чехлы ждать не будут)
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Ответ Игнат Макаров
хокку
Сказочный парень. Ему точно не помешает этот жанр. А то говорит без остановки.
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Ответ Игнат Макаров
хокку
:))))
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Валера, заканчивай болтать и займись делом с хулахупом или без.
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