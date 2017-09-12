Юлия Липницкая: «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все»

Олимпийская чемпионка командных соревнований в Сочи-2014 Юлия Липницкая рассказала о причинах завершения карьеры.

«99 процентов – проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась.

Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год.

После «Cup of Russia» я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», – рассказала Липницкая.