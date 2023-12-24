Сергей Воронов: «Петросян поразила меня тем, что, упав с четверного флипа, пошла еще на два четверных тулупа. Это говорит о стрессоустойчивости»

Теги Сергей Воронов сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Сергей Воронов прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России.

«Третье место Камилы – это падение с четверного, потому что это сразу потеря баллов. Ну и катать последней, когда ты лидер после короткой программы, наверное, сложно в психологическом плане.

Думаю, Камила слышала оценки Петросян и Муравьевой, то есть, как мне кажется, это совокупность факторов.

Рад за Муравьеву и ее тренера Евгения Плющенко. Потому что на предыдущем чемпионате России она заняла четвертое место. Чистый прокат с тройным акселем, который ей наконец-то покорился в произвольной, к тому же она сделала его в каскаде. Вся программа чистая, это круто.

Аделия меня поразила тем, что, упав с четверного флипа, она пошла еще на два четверных тулупа. Это говорит об ее стрессоустойчивости.

Благодаря команде она знает, что есть план А, В и С, и все это держит в голове. Это говорит об ее очень хороших физических и моральных качествах», – сказал двукратный призер чемпионатов Европы, тренер сборной Беларуси.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю

13 комментариев
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Да, действительно это тот самый феномен, когда после срыва всего плана А, сразу приступаем к плану Б и уверен, что второй четверной тулуп не был изначально запланирован, а возник в результате падения и это самое главное, самое трудное, приступить к перестройке программы в самом ее начале. Здесь необходима светлая голова и очень холодный расчет. Но самое главное, это нужно было еще его исполнить , этот уже третий квад и риск при этом был огромный. Еще одно падение могло похоронить все надежды даже на бронзу. Ну а то , что Аделия докатала чисто и главное с присущим ей и этой музыке , вдохновением, это уже действительно особенность самой фигуристки и Аделия этим славится, а именно не развалиться после первых неудач.
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Да, Железная Кнопка Аделия.
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В этой маленькой девушке есть внутренний стержень, даже после поражений раннее, ни разу не видела чтоб она ныла или плакала.
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Да, Аделия становится мастеровитой фигуристкой, в чем мы все и убедились вчера, глядя на ее прокат ПП !
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Обожаю Серёжу! Приятно было видеть его вчера в экспертной студии Окко. Много интересного рассказал, по многим вопросам с ним согласна.
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Всегда удивляюсь и радуюсь железным нервам этой крошки))
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Аделия показала сложнейший технический набор и прекрасный, пронзительный образ.
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А еще на вопрос какую ПП он бы пересмотрел, Воронов ответил - Февраль Петросян
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это говорит о сверх стрессоустойчивости!
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Сергей очень верно подметил , Адель стрессоустойчивая и у неё хорошо работает голова вовремя проката. Это отличное качество .Многие исполняют лишние прыги, которые не учитывают в результате , просчеты часты. Адель молодец.
Поздравления с титулом ЧР.
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Ответ Блинчик
А сам Воронов, как я помню, после первого падения всегда заканчивал программу и уползал со льда.
Не. Ну а смысл дальше? Красиво уже не будет))
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А сам Воронов, как я помню, после первого падения всегда заканчивал программу и уползал со льда.
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Аделия - молодец!!!!
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