Анжелика Крылова: «Пары Ушакова – Ангелопол и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить»
Анжелика Крылова высказалась о распаде пары Арина Ушакова – Валерий Ангелопол.
Ангелопол ранее тренировался у Крыловой с Василисой Кагановской. Перед стартом сезона их дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой.
В ноябре он встал в пару с Ариной Ушаковой, но сегодня стало известно, что их дуэт тоже прекратил существование.
«Что тут комментировать? Ее (пары) и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить», — сказала Крылова.