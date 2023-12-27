Анжелика Крылова: «Пары Ушакова – Ангелопол и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Матч ТВ Арина Ушакова Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова высказалась о распаде пары Арина Ушакова – Валерий Ангелопол.

Ангелопол ранее тренировался у Крыловой с Василисой Кагановской. Перед стартом сезона их дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой. 

В ноябре он встал в пару с Ариной Ушаковой, но сегодня стало известно, что их дуэт тоже прекратил существование. 

«Что тут комментировать? Ее (пары) и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить», — сказала Крылова.

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8 комментариев
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Валерон решил траффик спортсу перед новым годом сделать, красава!
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Лучше Анжелике Крыловой не комментировать про Ангелопола. Отпустила "в свободное плавание" и теперь со спокойной душой работать и доказывать результатами учеников. Удачи каждому из них, в отдельности)
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По факту
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Вот тут Анжелике лучше ничего не комментировать, и так все понятно, бывает, и это не её спортсмены.
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А зачем звонить Крыловой, которая еще явно злится на Валеру?
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Давайте дадим слово пацана, что не забудем Валерку?!
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Анжелика, расскажите как дела у Кагановской с Некрасовым? И что там с Аннабель и Еременко?
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