Анжелика Крылова: «Пары Ушакова – Ангелопол и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить»

Анжелика Крылова высказалась о распаде пары Арина Ушакова – Валерий Ангелопол.

Ангелопол ранее тренировался у Крыловой с . Перед стартом сезона их дуэт распался, и покинул группу Крыловой.

В ноябре он встал в пару с Ариной Ушаковой, но сегодня стало известно, что их дуэт тоже прекратил существование.

«Что тут комментировать? Ее (пары) и не было, и что тогда распалось? Не о чем говорить», — сказала .