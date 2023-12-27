Валерий Ангелопол: «Мы с Ушаковой покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Арина Ушакова Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол объяснил, почему распалась его пара с Ариной Ушаковой.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше.

У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», – сказал Ангелопол. 

Распалась танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола

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23 комментария
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Валерону на этой планете вообще кто-нибудь подходит?
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Ничего не поделаешь, придется кататься с Яной
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Да Линчук решила, что они не подходят. И это нормально, а тут во всю едкие комментарии строчат. Возможно не надо было так бурно это объявлять, что они встали в пару. Но сложно без пробного периода делать какие то серьезные выводы!
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Ответ Ягун Ягунини
А ЕРодина бомбит, что причиной распада пары стало пристрастие Валеры к алкоголю) Набухавси и вёл себя неприлично))
И Родину даже не позвал. Понимаю ее возмущение))
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"Лапидарность" пишет, что инициатором разрыва была Арина.
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Ответ Товарищ Майор.
Валерону на этой планете вообще кто-нибудь подходит?
Ему подойдёт только партнёрша, которую из его же ребра ему Господь Бог сотворит.
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Стиль скандальный не сработался со стилем нормальным?
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ему нужно одиночно выступать - одиночные танцы, переходящие в самоудовлетворение, с ним никто не сойдется стилями
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А ЕРодина бомбит, что причиной распада пары стало пристрастие Валеры к алкоголю) Набухавси и вёл себя неприлично))
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Контракт не захотела подписывать?
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Ответ Мороженко
Значит он нашёл партнёршу? Но не понятно, Арина остаётся или нет у Линичук
Вполне может остаться, но внезапно тренером. Она же не сказала, что вернётся, как танцор.
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Ответ Agura
Сколько проплаченных комментариев! Помогут ли они Василиску?
От святой Василисы что-то ни слуху ни духу.
Тютюнина с Грачевым за пару месяцев скатались, успели на ЧР, и 7 место там заняли. А "гениальные" Некрасов с Кагановской все никак не скатаются)))
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Они же целое отделение танцев создать хотят. Вот из них по отдельности можно две пары сделать. А дальше как пойдёт
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Тренинг "Как слить карьеру - быстро и безвозвратно". Мастер спорта В.С. Ангелопол.
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Шнурки не купила?) Валерка опять месяц будет дома сидеть?
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Ответ Olya Ru
Да Линчук решила, что они не подходят. И это нормально, а тут во всю едкие комментарии строчат. Возможно не надо было так бурно это объявлять, что они встали в пару. Но сложно без пробного периода делать какие то серьезные выводы!
Самое смешное, что бурно никто ничего и не объявлял 😂
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Новый рекорд в танцах. Пара развалилась ни разу не выйдя на старт. Кстати, что там у Кагановской с Некрасовым?
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Уже и новая партнёрша есть?
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Ответ Defender64
Ему подойдёт только партнёрша, которую из его же ребра ему Господь Бог сотворит.
Второй Валера, но в юбке? Мне кажется, миру хватит и первого) нашим танца уж точно)
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Ответ Мороженко
Значит он нашёл партнёршу? Но не понятно, Арина остаётся или нет у Линичук
Остается
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Значит он нашёл партнёршу? Но не понятно, Арина остаётся или нет у Линичук
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Ответ Галина Гаврицкова
"Лапидарность" пишет, что инициатором разрыва была Арина.
Арина была инициатором распада и предыдущей пары. Но тогда писали, то это негодяй Некрасов ее довел
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