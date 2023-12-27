Валерий Ангелопол: «Мы с Ушаковой покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями»
Валерий Ангелопол объяснил, почему распалась его пара с Ариной Ушаковой.
«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше.
У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», – сказал Ангелопол.
Распалась танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола
Тютюнина с Грачевым за пару месяцев скатались, успели на ЧР, и 7 место там заняли. А "гениальные" Некрасов с Кагановской все никак не скатаются)))