Валерий Ангелопол: «Мы с Ушаковой покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями»

Валерий Ангелопол объяснил, почему распалась его пара с Ариной Ушаковой.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше.

У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», – сказал Ангелопол.

Распалась танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола