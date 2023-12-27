Камила Валиева: «Дружба в фигурном катании возможна, если спортсмен может отделить лед от обычной жизни. Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке»

Камила Валиева поделилась мнением о соперничестве и дружбе в фигурном катании.

– Кого из фигуристок считаете своими соперницами?

– Я думаю, все, кто заявлен в стартовом протоколе, соперницы, потому что все выходят соревноваться. Я отношусь к ним с огромным уважением. Чтобы дойти даже до юношеских соревнований, нужно приложить огромные усилия.

– Фамилии не назовете?

– Нет, все девчонки очень хорошие. Все девчонки очень трудолюбивые. Показывают максимум, на что способны.

– А вообще возможна дружба между спортсменами?

– Возможна, если спортсмен может отделить лед от обычной жизни. Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке. В принципе, с фигуристами-парниками нет никакой конкуренции, как и с одиночниками. С девочками-одиночницами мы тоже неплохо общаемся, не конфликтуем.

– Не было такого, что перед соревнованиями насыпали битое стекло в коньки?

– Нет, и слава богу, подобных историй в моей жизни не случалось. Все очень корректно себя вели.

– Остается ли у вас время на личную жизнь?

– вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю, – сказала .