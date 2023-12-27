Камила Валиева: «Дружба в фигурном катании возможна, если спортсмен может отделить лед от обычной жизни. Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поделилась мнением о соперничестве и дружбе в фигурном катании.

– Кого из фигуристок считаете своими соперницами?

– Я думаю, все, кто заявлен в стартовом протоколе, соперницы, потому что все выходят соревноваться. Я отношусь к ним с огромным уважением. Чтобы дойти даже до юношеских соревнований, нужно приложить огромные усилия.

– Фамилии не назовете?

– Нет, все девчонки очень хорошие. Все девчонки очень трудолюбивые. Показывают максимум, на что способны.

– А вообще возможна дружба между спортсменами?

– Возможна, если спортсмен может отделить лед от обычной жизни. Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке. В принципе, с фигуристами-парниками нет никакой конкуренции, как и с одиночниками. С девочками-одиночницами мы тоже неплохо общаемся, не конфликтуем.

– Не было такого, что перед соревнованиями насыпали битое стекло в коньки?

– Нет, и слава богу, подобных историй в моей жизни не случалось. Все очень корректно себя вели.

– Остается ли у вас время на личную жизнь?

Если вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю, – сказала Валиева

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18 комментариев
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"Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке." и требуют себе отдельную
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Ответ Den3Lo
"Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке." и требуют себе отдельную
Так у неё в хрустальном тоже же отдельная была)
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Ответ Vladimir Arutin
С Щербаковой она некогда не дружила .А с Трусовой на отдых в Дубай вместе ездили .
Трусова вообще ни с кем не дружит https://www.sports.ru/figure-skating/1115327203-aleksandra-trusova-u-menya-net-podrug-schitayu-chto-v-figurnom-katanii.html

Так то можно вспомнитиь фотку от Саши, где они на мате вместе спят с Щербаковой пока болельщики ругались). А как они вместе дружили против Валиевой на ОИ....кучковались и избегали ее (до ПП). Там все не так просто ))
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Ответ Arti22
Некоторая кхе-кхе Трусова кхе-кхе
Она с Трусовой и не пересекалась в раздевалках, так что мимо.(сезон у Плющенко, потом как здесь говорят отдельная раздевалка и снова уход) После ОИ они кстати неплохо общались и были на разных мероприятиях, даже на отдых вместе ездили. Тут речь явно не о Саше.
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Дружба и неплохо общаемся, не конфликтуем - это все таки разные вещи)) Вообще явной неприязни ни у кого ни к кому не присутствует.
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Ответ Den3Lo
"Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке." и требуют себе отдельную
Правильно делают. Камиле в ОИ сезон отдельная раздевалка тоже не помешала бы.
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+1
Ответ Den3Lo
Трусова вообще ни с кем не дружит https://www.sports.ru/figure-skating/1115327203-aleksandra-trusova-u-menya-net-podrug-schitayu-chto-v-figurnom-katanii.html Так то можно вспомнитиь фотку от Саши, где они на мате вместе спят с Щербаковой пока болельщики ругались). А как они вместе дружили против Валиевой на ОИ....кучковались и избегали ее (до ПП). Там все не так просто ))
У Трусовой теперь целых две подруги, одна из которых Самоделкина.
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Камила после каждого крупного турнира своих соперниц на руках носит.
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Ответ Den3Lo
"Но некоторые продолжают соревноваться и в раздевалке." и требуют себе отдельную
А потом она ещё коньками кидаться будет
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Ответ tanya_1111
Дружба и неплохо общаемся, не конфликтуем - это все таки разные вещи)) Вообще явной неприязни ни у кого ни к кому не присутствует.
Тем кто остался, сейчас нечего делить. Естественно, атмосфера поменялась, стала чуть лучше.
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Ответ vanessa2021
Правильно делают. Камиле в ОИ сезон отдельная раздевалка тоже не помешала бы.
наверное вы имели ввиду ЧР?
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Про кого говорит , можно только догадываться , но хорошо сказала.
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Ответ Arti22
Некоторая кхе-кхе Трусова кхе-кхе
С Щербаковой она некогда не дружила .А с Трусовой на отдых в Дубай вместе ездили .
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Ответ Arti22
Некоторая кхе-кхе Трусова кхе-кхе
С Трусовой они как раз хорошо общались, особенно после ОИ
+2
-2
0
Ответ Gilonjon862
Она с Трусовой и не пересекалась в раздевалках, так что мимо.(сезон у Плющенко, потом как здесь говорят отдельная раздевалка и снова уход) После ОИ они кстати неплохо общались и были на разных мероприятиях, даже на отдых вместе ездили. Тут речь явно не о Саше.
Да дружили, а потом резко почему-то перестали
+1
-1
0
Некоторая кхе-кхе Трусова кхе-кхе
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-14
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Ответ Юра Плисецкий
Они вместе почти всей командой поехали отдыхать, плюс Морис, который тоже был на Олимпиаде. Не было только Щербаковой. Здесь скорее временный чисто психологический аспект.
3 человека +джин это не вся команда )). Скорее почти вся команда туду НЕ ездила.
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