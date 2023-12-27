Камила Валиева: «Меня не так часто узнают, ажиотажа нет. Но если кто-то подходит за автографом или селфи, приятно, конечно»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к публичности.

– Как вы относитесь к светской жизни? Вас наверняка приглашают на какие-то вечеринки. Для вас это радость или дополнительный стресс?

– Я рада, мне нравится. Когда ты приходишь на такие мероприятия, понимаешь, что жизнь на тренировках и спорте не заканчивается. Общаешься с разными людьми, расширяешь кругозор.

– Наверное, вы ощущаете себя старше, чем на семнадцать лет, — благодаря своему опыту, той жизни, которая обычному школьнику и не снилась?

– Не знаю, взрослее я внутренне или нет, но мне легче общаться с людьми постарше. Моим подругам по двадцать, они учатся в институте, очень умные, с ними интересно. Раньше я говорила, что, к сожалению, у меня мало друзей. Но на самом деле двух-трех вполне достаточно, если они настоящие, искренне тебя поддерживают и любят.

– Публичность сказывается на образе жизни? Избегаете ли вы мест, где вас могут узнать?

– На самом деле не так часто меня и узнают. Мы можем спокойно с мамой или подругами посидеть где-то в кафе, прогуляться по магазинам в торговом центре. Ажиотажа нет. Но если кто-то подходит ко мне за автографом или селфи, приятно, конечно.

– Общаетесь с поклонниками?

– Да, на шоу и в соцсетях.

– Доброжелательные комментарии в основном?

– В основном да. Но случается, и что-то плохое пишут. Если это критика по делу — я спокойно прочитаю и сделаю выводы. Бывает хейт ради хейта — что ж, и такие люди есть. Стараюсь на этом не зацикливаться, – сказала .