Камила Валиева: «В стрессе для многих людей свойственно заедать плохие эмоции сладким. Но сейчас я с этим справилась»

Камила Валиева высказалась о своей физической форме.

– Одно время в сети активно обсуждали вашу фигуру — мол, поправилась фигуристка. Даже для обычной девушки это вопрос болезненный.

– Пусть. Значит, есть что обсуждать — хорошая фигура, ха-ха. У меня переходный возраст, и стоит дать себе небольшую поблажку — видишь, что полкило где-то прибавилось. А в стрессе для многих людей свойственно заедать плохие эмоции сладким, чтобы поднять настроение. Но сейчас я с этим справилась. Правильное питание — залог здоровья, я это понимаю.

– Есть для вас продукты-табу?

– Я считаю, нельзя себе ничего запрещать. Запретный плод сладок. Изредка можно позволить что-то вкусное. Но существуют базовые правила тарелки.

– Что это за правила?

– Половина — овощи, четверть — углеводы и четверть — белок.

– Калории считаете?

– Нет, не считаю. Это, наоборот, только вредит, как мне кажется. Создает дополнительный и ненужный стресс.

– Может, у вас есть любимые блюда, которые вы готовите с мамой?

– Таких нет. Я очень люблю фрукты — их готовить не надо. Не то что мне это не нравится. Просто в последнее время на это нет сил. Могу сделать что-то простенькое, – сказала .