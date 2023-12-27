Камила Валиева: «В стрессе для многих людей свойственно заедать плохие эмоции сладким. Но сейчас я с этим справилась»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева высказалась о своей физической форме.

– Одно время в сети активно обсуждали вашу фигуру — мол, поправилась фигуристка. Даже для обычной девушки это вопрос болезненный. 

– Пусть. Значит, есть что обсуждать — хорошая фигура, ха-ха. У меня переходный возраст, и стоит дать себе небольшую поблажку — видишь, что полкило где-то прибавилось. А в стрессе для многих людей свойственно заедать плохие эмоции сладким, чтобы поднять настроение. Но сейчас я с этим справилась. Правильное питание — залог здоровья, я это понимаю.

– Есть для вас продукты-табу?

– Я считаю, нельзя себе ничего запрещать. Запретный плод сладок. Изредка можно позволить что-то вкусное. Но существуют базовые правила тарелки.

– Что это за правила?

– Половина — овощи, четверть — углеводы и четверть — белок.

– Калории считаете?

– Нет, не считаю. Это, наоборот, только вредит, как мне кажется. Создает дополнительный и ненужный стресс.

– Может, у вас есть любимые блюда, которые вы готовите с мамой?

– Таких нет. Я очень люблю фрукты — их готовить не надо. Не то что мне это не нравится. Просто в последнее время на это нет сил. Могу сделать что-то простенькое, – сказала Валиева

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22 комментария
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У нас у мужиков на заводе как стресс, так сразу за сладкое. А то и полусладкое.
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+9
Ответ imaxim
Только заедать стресс впору участникам командного турнира, которые могут остаться без заслуженных медалей. Особенно Кондратюку…так собраться, откатать на разрыв аорты. И ради чего?
нет, формально вы конечно правы, но по факту, какие трудности испытывают все участники командного турнира? на территории РФ они ОЧ, их везде так величают, все положенные плюшки ребята получили, кмк, те кто пишут в интернетах о нечеловеческих страданиях Марка, Никиты с Викой и Насти с Сашей, сильно пересаливают. Марку вообще с тех пор прощается все и вся, о чем свидетельствуют более чем высокие оценки при не самых качественных прокатах, многие болельщики именно на ОИ влюбились в Марка, так что очень даже было ради чего.
+11
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+9
Стресс вообще штука интересная: я вообще на стрессе ничего не ему есть, даже кусок в рот не лезет, а кто-то наоборот заедает свои переживания. Главное - научиться контролировать свое пищевое поведение в стрессовых ситуациях, хорошо, что Камила это понимает и справилась с этим
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-2
+8
Ответ imaxim
Т.е если спортсмену условно все равно, то и болельщики должны понять и простить?) У других ребят хотя бы личные медали есть, Марк же на эти прокаты поставил все
Насочиняли тоже... Что там Марк ставил то? Было что ставить? Его задача на команднике была, уж простите, не обосраться как Коляда. С ней он справился, но и только.
+7
-1
+6
Ответ imaxim
Т.е то что он в произвольной программе обыграл американца, это так, мимо проходили, все так могут?
Винсент не сказать, чтоб какой-то непобедимый гигант был. Марк занял место выше, чем ожидалось, но в целом то его задача была не завалить обе программы и не слишком сильно отстать от лидеров, и то, что Нейтану дали отдохнуть перед индивидуалкой, нам сильно помогло.
+6
0
+6
Ответ imaxim
На территории РФ ОЧ пока только Зубков. У остальных нет такой наглости. Они формально ОЧ, потому что их еще не лишили медалей по приговору КАС
дело не в том, как сами ребята к этому относятся, а в отношении к ним болельщиков и власти. никаких притеснений не наблюдается, хотя история скверная, тут не поспоришь. но не стоит забывать, что Марк больше всех поддерживал Камилу на играх, так что я бы не драматизировала ситуацию, думаю, между собой спортсмены давно разобрались
+6
-1
+5
Ответ imaxim
Только заедать стресс впору участникам командного турнира, которые могут остаться без заслуженных медалей. Особенно Кондратюку…так собраться, откатать на разрыв аорты. И ради чего?
Ради всех бонусов которые он получил как оч. Им страдать не о чем. Стресс от отсутствия медали у страдальцев со спортса.
+5
-1
+4
Ответ imaxim
Только заедать стресс впору участникам командного турнира, которые могут остаться без заслуженных медалей. Особенно Кондратюку…так собраться, откатать на разрыв аорты. И ради чего?
Да не было ни какого "разрыва аорты", был добротный прокат без срыва элементов.
И не вина Камилы, что разбирательство так затянули, она вообще ничего не решает.
+3
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Камил молодец, что учится понимать себя и тело свое. Без проблемных сгонок веса
+1
0
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Ответ Иван Иванов
"...существуют базовые правила тарелки" и базовые правила стакана тоже.
Поработайте еще немного над чувством юмора.
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Ответ imaxim
Т.е если спортсмену условно все равно, то и болельщики должны понять и простить?) У других ребят хотя бы личные медали есть, Марк же на эти прокаты поставил все
к чему такая радикальность? нет, не все равно, но и устраивать панихиду по карьерам выступивших в команднике, как по мне, точно не стоит.
и да, Марку в личке ничего не светило, давайте будем смотреть правде в глаза, так что все правильно сделал, что отдал все силы команднику
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Ответ imaxim
Еще раз: Марк показал обыкновенное катание, ничего выдающегося не продемонстрировал, любой бы справился на его месте?
Откуда мне знать любой или не любой? Я вполне допускаю, что Семененко откатал бы лучше обе проги.
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Ответ imaxim
Только вы бы первый тут бегали бы и писали бы как Мишин посмел протолкнуть своего в командник после 4 места ЧР
Откуда такие предположения то? Загадка. Я вот лично хотел бы протолкнуть Щербакову в командник, несмотря на ее шаткую бронзу на ЧР. Но получилось как получилось, и в целом все закончилось прекрасно, если бы не всплывшая проба.
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+1
Ответ esctyyyyy
Стресс вообще штука интересная: я вообще на стрессе ничего не ему есть, даже кусок в рот не лезет, а кто-то наоборот заедает свои переживания. Главное - научиться контролировать свое пищевое поведение в стрессовых ситуациях, хорошо, что Камила это понимает и справилась с этим
Не могу*, т9
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