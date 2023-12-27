Антон Сихарулидзе: «В составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне»
Антон Сихарулидзе высказался о формировании состава сборной России.
«Считаю, что в составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне.
Да и вообще, я сторонник того, чтобы сборная формировалась исключительно по спортивному принципу.
Можно авансом включить во взрослую команду кого-то из очень перспективных юниоров, но даже самые заслуженные чемпионы должны участвовать во всероссийских соревнованиях», – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе.
Хотя Адель таки растопила мое сердце своим февралем-именно на ЧР -программа была очень выразительно с точки зрения презентации и вклада души исполнена, элегантным костюмом-а так же я все-таки увидел,что она и извиняется перед поклонниками (как на этапах, так и за триксель-с трикселем только странно-я из-за элегантного костюма посмотрел в телеграмм Аделькин-там эта заявка с трикселем вроде была в день жеребьевки опубликована-так что думаю-триксель она не растеряла, а решили не делать)Адель продолжай пожалуйста в том же духе-Молодец, но Адель не ее амбициозная тренерша,которой не нужны конкуренты ни в каком виде.