Антон Сихарулидзе: «В составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе пары мужское катание женское катание Р-Спорт Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о формировании состава сборной России.

«Считаю, что в составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне.

Да и вообще, я сторонник того, чтобы сборная формировалась исключительно по спортивному принципу.

Можно авансом включить во взрослую команду кого-то из очень перспективных юниоров, но даже самые заслуженные чемпионы должны участвовать во всероссийских соревнованиях», – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе. 

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто, Браво! Наконец-то кто-то сказал это вслух! В сборной должны быть те, кто реально соревнуется, поддерживает форму и выходит на старт. Остальные заслуженные и не очень там находиться не должны. Не вышла на старт, завершила, приостановила и прочие в сборную не могут быть включены. Вышел в сезон, завоевал место. Показал уровень. Ты в сборной.
+19
0
+19
Очень надеюсь, что аванс не распространится на занявшую 18 место на ЧР
+16
-3
+13
Ну посмотрим, как вы Жилину не включите никуда.
+16
-6
+10
Ответ Алексей Токарев
Комментарий удален пользователем
Я поняла,что это про таких, как Аня, Саша, СК (Лиза в этом сезоне), которые не соревновались, а в сборной числились.
+10
-2
+8
Ответ Anna
Что значит авансом включить в сборную перспективную юниорку? Это спортивный принцип? Для этого есть ЧР, пусть отбираются.
Спортивный принцип и ФФКР?) Вы что, с луны свалились?)
+8
-3
+5
Правильно. Пусть будут те, кто соревновался, а не хитро приостановил карьеру пропустив сезон.
+5
-1
+4
Ну если будет «мужик сказал, мужик сделал», то Антон будет прямо молодец.
+4
0
+4
Что значит авансом включить в сборную перспективную юниорку? Это спортивный принцип? Для этого есть ЧР, пусть отбираются.
+6
-2
+4
Ответ Oleandra
Ну посмотрим, как вы Жилину не включите никуда.
И Акатьеву тоже
+4
0
+4
Ответ Oleandra
Ну посмотрим, как вы Жилину не включите никуда.
А мне бы хотелось, чтобы ее и акатьеву в резерв включили.
+2
0
+2
Ответ Lana-shu
А мне бы хотелось, чтобы ее и акатьеву в резерв включили.
в резерв чего? куда ехать собрались? В Африку? все остальные под эгидой ISU.
+1
0
+1
Ответ Вета)
СК в этом сезоне не были ни в Сборной, ни в резерве.
В прошлом сезоне были.
+1
0
+1
Ответ smoky eyes
Ну если будет «мужик сказал, мужик сделал», то Антон будет прямо молодец.
Что-то сомневаюсь, всё будет как было, и для кого-то всегда найдётся... исключение из правил.
+1
0
+1
Было бы сказано
0
0
0
Я так понял удар-по Лизе, Саше Трусовой, Самоделочке))).Ну конечно -великий тренер не простит ультрасишниц в обойме конкурентов-все три способны составлять конкуренцию Адели.
Хотя Адель таки растопила мое сердце своим февралем-именно на ЧР -программа была очень выразительно с точки зрения презентации и вклада души исполнена, элегантным костюмом-а так же я все-таки увидел,что она и извиняется перед поклонниками (как на этапах, так и за триксель-с трикселем только странно-я из-за элегантного костюма посмотрел в телеграмм Аделькин-там эта заявка с трикселем вроде была в день жеребьевки опубликована-так что думаю-триксель она не растеряла, а решили не делать)Адель продолжай пожалуйста в том же духе-Молодец, но Адель не ее амбициозная тренерша,которой не нужны конкуренты ни в каком виде.
0
0
0
Ответ Lana-shu
А мне бы хотелось, чтобы ее и акатьеву в резерв включили.
И мне. Очень сильные девочки, и если со здоровьем будет нормально, то они же будут выступать.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ AtAmI
Я поняла,что это про таких, как Аня, Саша, СК (Лиза в этом сезоне), которые не соревновались, а в сборной числились.
СК в этом сезоне не были ни в Сборной, ни в резерве.
+1
-1
0
Ответ imaxim
Очень надеюсь, что аванс не распространится на занявшую 18 место на ЧР
еще как распространится в качестве компенсации за моральные страдания,что ЭГ терпит Майю,раньше такие моральные издержки в виде 18 места ее никто не вынуждал нести-допинг скандал и теплое отношение к Майе,а так же критика со стороны поклонников вынудила Этери терпеть и страдать при отличном юниорском заделе.-так что компенсация от подельников федры (Аксенов по прежнему в обойме с коганом) будет всенепременно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий