Антон Сихарулидзе: «В составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне»

Антон Сихарулидзе высказался о формировании состава сборной России.

«Считаю, что в составе сборной команды должны быть только те, кто выступает в сезоне.

Да и вообще, я сторонник того, чтобы сборная формировалась исключительно по спортивному принципу.

Можно авансом включить во взрослую команду кого-то из очень перспективных юниоров, но даже самые заслуженные чемпионы должны участвовать во всероссийских соревнованиях», – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе.