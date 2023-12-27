Директор балета на льду Каминов: «Белоусова и Протопопов всегда были чем-то недовольны и требовали к себе отношения как к великим»

Директор балета на льду рассказал о Людмиле Белоусовой и Олеге Протопопове.

Белоусова и Протопопов – двукратные олимпийские чемпионы в парном катании.

— У нас, кстати, работали и Протопопов — Белоусова, и Смирнова — Уланов. Ну скажу, как люди Протопопов — Белоусова… Вот недавно он умер, 90 лет ему было. Она умерла лет 6 тому назад. Они такие люди странные были. Они когда остались в Швейцарии…

— Они же вас очень сильно подставили тогда, сбежав с гастролей?

— Это мягко говоря. Ну вот представляете, мы завтра утром должны улетать на три месяца в Бразилию и Аргентину. На три месяца. По сути, это значило обеспечить себя на всю жизнь. Тогда же, вы понимаете, артисты ездили как коммивояжеры: там купили, здесь продали. За одну поездку можно было на машину собрать.

Но не в этом дело. Ночью они остались в Швейцарии и делают такое… Причем отношения в коллективе у них были жуткие, со всеми ругались. Их выпустили только потому, что Суслов (член Политбюро ЦК КПСС) им разрешил поехать. Они сказали, что будут показывать свои медали, что сделают выставку своих достижений и будут их представлять как достижения Советского Союза.



— Хитро.

— Я из-за них так накувыркался, столько совещаний было. Меня без конца вызывали в ЦК КПСС, в отдел культуры, — долбили и долбили, понимаете. А они еще сделали заявление из Швейцарии, что в Ленинградском балете на льду много людей, которые с удовольствием бы к ним присоединились. И вот нас снимают с гастролей буквально с трапа самолнта. Звонят и говорят: «Поездка отменяется».

Поэтому отношение к ним у нас, мягко говоря, не очень хорошее. Они лишили своих коллег по балету больших денег. Мы много лет потом были невыездные из-за них. Это уже потом произошел девяностый год и так далее. Сейчас эти люди пенсионеры и получают пенсию 15–20 тысяч рублей, и если бы не Протопопов и Белоусова, их жизнь могла бы сложиться чуть более счастливо. А правда в том, что никто, кроме них, не собирался сбегать.

— Долго были невыездные?

— Лет пять где-то. Это потом, когда уже пришел Горбачёв и началась перестройка, нас потихонечку стали выпускать.

— Говорите, у них были сложные отношения в коллективе? Склочные были?

— Ну они не склочные, а со сложным характером… Он воспитывался только мамой, а она более мягкая. Они никогда не говорили «я», они всегда говорили «мы», Белоусова и Протопопов. И они всегда требовали к себе отношения как к великим. Любой разговор с ними надо было начинать, с того, что «вы великие, само собой, а мы вообще половые тряпки».

Они всегда были чем-то недовольны. То каток на 20 сантиметров меньше, то еще что-то. Они выдающиеся фигуристы, спору нет. За это им многое прощалось, да чего уж, им прощалось вообще все. Все их требования выполнялись. Поэтому, когда я услышал уже после их побега, что Ленинградский балет на льду не создавал им условия для работы… Слушайте, какие условия? Они что хотели, то и творили. Им слово боялись сказать.

— Настоящие звезды.

— Звезды, да, самые натуральные звезды всесоюзного, мирового масштаба. Ну чего говорить, двукратные олимпийские чемпионы. Но очень капризные. У них ещё была целая плеяда каких-то женщин, которые у них были как фаны теперь. Только средний возраст их фанов был лет 60. И вот эти женщины ездили с ними на гастроли, готовили им еду, убирали. Ну какие-то сумасшедшие женщины. Да, весело, одним словом, – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80