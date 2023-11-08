ISU: «Отдаем дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой»

Теги ISU пары сборная СССР Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Международный союз конькобежцев почтил память Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион ушел из жизни 31 октября в возрасте 91 года в швейцарском Интерлакене. 

«ISU отдает дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. 

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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1 комментарий

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Мурманчанин37
Через неделю ИСУ все-таки решились
+9
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+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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