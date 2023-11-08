ISU: «Отдаем дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой»

Международный союз конькобежцев почтил память Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион ушел из жизни 31 октября в возрасте 91 года в швейцарском Интерлакене.

« отдает дань памяти Олегу Протопопову и будет вспоминать его с большой теплотой», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80