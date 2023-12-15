Тело Олега Протопопова было кремировано в Швейцарии

Теги танцы на льду сборная СССР Олег Протопопов Людмила Белоусова ТАСС Фигурное катание

Тело Олега Протопопова было кремировано в Швейцарии, сообщили в семье фигуриста.

«Протопопов был кремирован в Швейцарии, в Гриндельвальде, сейчас его прах находится в префектуре города.

В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы ускорить доставку праха в Россию, выполнив тем самым волю Олега.

Он неоднократно заявлял, что желает быть похороненным на Волковском кладбище», – сообщили в семье спортсмена. 

Протопопов выступал в парном катании с Людмилой Белоусовой, они являются двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду (1964, 1968). 

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