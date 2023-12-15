Тело Олега Протопопова было кремировано в Швейцарии, сообщили в семье фигуриста.

«Протопопов был кремирован в Швейцарии, в Гриндельвальде, сейчас его прах находится в префектуре города.

В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы ускорить доставку праха в Россию, выполнив тем самым волю Олега.

Он неоднократно заявлял, что желает быть похороненным на Волковском кладбище», – сообщили в семье спортсмена.

Протопопов выступал в парном катании с , они являются двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду (1964, 1968).