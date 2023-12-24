Губернатор Челябинской области: «Договорились, что в марте Тутберидзе проведет мастер-класс для наших деток»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Этери Тутберидзе Алексей Текслер Фигурное катание

Этери Тутберидзе в марте проведет мастер-класс для детей в Челябинской области.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

С 21 по 24 декабря в Челябинске проходил чемпионат России по фигурному катанию. 

«Договорились, что в марте Этери Георгиевна Тутберидзе проведет мастер-класс для наших деток.

Тренеры – основная история, и мы обсуждали с и. о. президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антоном Сихарулидзе, как нам усилить работу по тренерам.

Мы решили сделать еще один каток для фигуристов – тяни-толкай между фигуристами и хоккеистами известен всем. Будем развивать фигурное катание», – сказал Текслер. 

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5 комментариев
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Спасибо руководителям ЧБ за прекрасный ЧР!!!
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Вот это достойгый результат чемпионата (а не то, что там Сихарулидзе ниже вещал). Челябинску спасибо, хочется, чтобы фк развивалось в разных регионах.
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Развитие детского спорта в регионах -это классно!95 %,повзрослев, конечно, не станут заниматься ФК, зато научатся необходимым навыкам самодисциплины, разовьют силу воли и, самое главное, получат привычку поддерживать тело в тонусе всю жизнь
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Ответ RusVector
Все будет зависеть от раценок! Тутберидзе просто так за это дело не беридзе ...
Ты так старалась написать коммент первой, что допустила несколько ошибок 🤦🏻‍♂️
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