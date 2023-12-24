Губернатор Челябинской области: «Договорились, что в марте Тутберидзе проведет мастер-класс для наших деток»
Этери Тутберидзе в марте проведет мастер-класс для детей в Челябинской области.
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
С 21 по 24 декабря в Челябинске проходил чемпионат России по фигурному катанию.
«Договорились, что в марте Этери Георгиевна Тутберидзе проведет мастер-класс для наших деток.
Тренеры – основная история, и мы обсуждали с и. о. президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антоном Сихарулидзе, как нам усилить работу по тренерам.
Мы решили сделать еще один каток для фигуристов – тяни-толкай между фигуристами и хоккеистами известен всем. Будем развивать фигурное катание», – сказал Текслер.