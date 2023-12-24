Антон Сихарулидзе: «Федерация признала эталонным проведение чемпионата России. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске»
Сихарулидзе заявил, что федерация признала проведение ЧР в Челябинске эталонным.
«Мы с утра проводили исполком федерации. Все единогласно заявили, что это эталонное проведение чемпионата страны.
Такие формулировки у нас были впервые. Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого чемпионата. Он был успешным, ярким, теплым. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске.
Интрига была во всех видах программы, в танцах была настоящая борьба. После короткой программы были одни лидеры, потом ситуация поменялась.
В парном катании фантастическая борьба. У женщин – загляденье. И у мужчин мощная борьба за всю десятку, и разрыв в баллах маленький. Общий уровень спортсменов поднялся, они реально прогрессировали. Молодые врываются в спорт и отгрызают свое.
Судьи невероятно объективно судили чемпионат. Я сегодня выразил им благодарность за такую работу», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.
Что за аномалия на ЧР: в топ-10 ни одной фигуристки, родившейся после августа? Оказывается, есть научное объяснение
(в танцах после РТ были одни лидеры, а затем они сменились? Ага, прям с ног на голову таблица перевернулась)))
В танцах такие космические баллы не должны были рисовать. Цифры вообще реальным прокатам не соответствуют.
Да, и в других видах то, что нарисовали местам ниже призëров вообще цирк. Прямо видно было, как тянули в состав сборной любимчиков из нужных штабов. Устроили междусобойчик в распиле средств на следующий сезон.