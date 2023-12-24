Антон Сихарулидзе: «Федерация признала эталонным проведение чемпионата России. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе чемпионат России ФФКР Фигурное катание

Сихарулидзе заявил, что федерация признала проведение ЧР в Челябинске эталонным.

«Мы с утра проводили исполком федерации. Все единогласно заявили, что это эталонное проведение чемпионата страны.

Такие формулировки у нас были впервые. Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого чемпионата. Он был успешным, ярким, теплым. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске.

Интрига была во всех видах программы, в танцах была настоящая борьба. После короткой программы были одни лидеры, потом ситуация поменялась.

В парном катании фантастическая борьба. У женщин – загляденье. И у мужчин мощная борьба за всю десятку, и разрыв в баллах маленький. Общий уровень спортсменов поднялся, они реально прогрессировали. Молодые врываются в спорт и отгрызают свое.

Судьи невероятно объективно судили чемпионат. Я сегодня выразил им благодарность за такую работу», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

Что за аномалия на ЧР: в топ-10 ни одной фигуристки, родившейся после августа? Оказывается, есть научное объяснение

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12 комментариев
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"Судьи невероятно обьективно судили чемпионат". Каков поп, таков и приход.... Правда, здесь можно и наоборот сказать. Этот самый "приход", т.е. прогнившая среда бомонда создала вот такого ио президента ФФКР.
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Судьи невероятно объективно судили чемпионат. --- Особенно судья Бабенко, так объективничал, что и на правила наплевал.
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прекрасный чемпионат вышел, спасибо Челябинску и челябинцам! даже через трансляцию чувствовалась атмосфера праздника, публика теплейше принимала и поддерживала всех спортсменов, особенно в трудные моменты. и еще меня как нестоличного жителя несказанно радует, что география ФК-соревнований не ограничивается только СПб и Мск! хотелось бы продолжения этого тренда
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Мда уж, Антоша продолжает утверждать, что судейство честное. За дураков людей считает.
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Невероятно объективно. ЭтАлОн. Смотрите как мы филигранно научились рисовать крошечные отрывы! Теперь не только между первым и вторым местом! Жду не дождусь Спартакиады)

(в танцах после РТ были одни лидеры, а затем они сменились? Ага, прям с ног на голову таблица перевернулась)))
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«Мы с утра проводили исполком федерации --- И где решение по убывающим из ФФКР ? Опять тайны?
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Чемпионат и в правду хороший, главное судьи вышли из спячки, но работать еще есть над чем, все таки продолжают моргать не так явно, но все же. Я как вспомню прошлогоднее судейство - жуть просто.
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«Сам себя не похвалишь - премия сама себя не выпишет»🤷‍♀️
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Ответ Оз
Мда уж, Антоша продолжает утверждать, что судейство честное. За дураков людей считает.
а кого бы вы поменяли местами в 3ках? без подтекста вопрос, действительно интересно
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Ответ kate_ko
а кого бы вы поменяли местами в 3ках? без подтекста вопрос, действительно интересно
В МО Петю на 1, а Женю на 3.
В танцах такие космические баллы не должны были рисовать. Цифры вообще реальным прокатам не соответствуют.
Да, и в других видах то, что нарисовали местам ниже призëров вообще цирк. Прямо видно было, как тянули в состав сборной любимчиков из нужных штабов. Устроили междусобойчик в распиле средств на следующий сезон.
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