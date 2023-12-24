Антон Сихарулидзе: «Федерация признала эталонным проведение чемпионата России. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске»

Сихарулидзе заявил, что федерация признала проведение ЧР в Челябинске эталонным.

«Мы с утра проводили исполком федерации. Все единогласно заявили, что это эталонное проведение чемпионата страны.

Такие формулировки у нас были впервые. Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого чемпионата. Он был успешным, ярким, теплым. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске.

Интрига была во всех видах программы, в танцах была настоящая борьба. После короткой программы были одни лидеры, потом ситуация поменялась.

В парном катании фантастическая борьба. У женщин – загляденье. И у мужчин мощная борьба за всю десятку, и разрыв в баллах маленький. Общий уровень спортсменов поднялся, они реально прогрессировали. Молодые врываются в спорт и отгрызают свое.

Судьи невероятно объективно судили чемпионат. Я сегодня выразил им благодарность за такую работу», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

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