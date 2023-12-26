Владислав Дикиджи: «Мне очень тяжело получать удовольствие от катания. Зажимаюсь и нервничаю, о медалях даже не думаю»
Владислав Дикиджи рассказал, что сильно нервничает на соревнованиях.
– Некоторые спортсмены, в большей степени иностранные, говорят, что спорт — это «прежде всего удовольствие», соревнования им for fun. Способен for fun?
– Мне очень тяжело получать удовольствие от катания. Я зажимаюсь и нервничаю и о медалях даже не думаю.
По сути, задача у меня всегда одна – хорошо для себя прокатать. А остальное не от меня будет зависеть. Я откатаю, я сделаю все, что могу, и все. И я уже молодец, в любом случае.
– А Нэтан Чен, который вам так нравится, как мне кажется, удовольствие получает.
– Он кайфует, конечно.
– Так если вы берете с него пример, почему бы в этом аспекте не поучиться?
– Это тяжело. Я иногда сам себе говорю: «Влад, ладно. Давай на следующих стартах расслабимся и попробуем в кайф катать».
А потом приезжаю на старт и уже не помню этого, не лезет у меня никакая мысль в голову, кроме как «мне надо прыгать, мне надо катать». Я нервничаю и ни о чем не помню.
– Может, резиночку на запястье как напоминалку?
– Может, и ее. Я продолжаю работать над собой в этом плане, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024.
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Тем более у Влада это есть, видели его на кп СПб в прошлом году, поразились,какой он харизматичный и энергичный. А потом видели на соревнованиях - совершенно другой человек,будто выхолощенный, а ему ведь очень есть,что показать. Надо справляться с нервами и проги поставить интересные.