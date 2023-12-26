Владислав Дикиджи: «Мне очень тяжело получать удовольствие от катания. Зажимаюсь и нервничаю, о медалях даже не думаю»

Владислав Дикиджи рассказал, что сильно нервничает на соревнованиях.

– Некоторые спортсмены, в большей степени иностранные, говорят, что спорт — это «прежде всего удовольствие», соревнования им for fun. Способен for fun?

– Мне очень тяжело получать удовольствие от катания. Я зажимаюсь и нервничаю и о медалях даже не думаю.

По сути, задача у меня всегда одна – хорошо для себя прокатать. А остальное не от меня будет зависеть. Я откатаю, я сделаю все, что могу, и все. И я уже молодец, в любом случае.

– А Нэтан Чен, который вам так нравится, как мне кажется, удовольствие получает.

– Он кайфует, конечно.

– Так если вы берете с него пример, почему бы в этом аспекте не поучиться?

– Это тяжело. Я иногда сам себе говорю: «Влад, ладно. Давай на следующих стартах расслабимся и попробуем в кайф катать».

А потом приезжаю на старт и уже не помню этого, не лезет у меня никакая мысль в голову, кроме как «мне надо прыгать, мне надо катать». Я нервничаю и ни о чем не помню.

– Может, резиночку на запястье как напоминалку?

– Может, и ее. Я продолжаю работать над собой в этом плане, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове