Туктамышева о самой крупной покупке: «Квартира в Петербурге. У меня нет такого, что с каждых призовых я иду по магазинам и обновляю гардероб»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание деньги Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала свою самую большую покупку.

«Приятнее зарабатывать деньги, чем тратить их. Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но и тратить тоже неплохо. Помню свои первые призовые – это был сезон-2011/12. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, я купила самый новый MacBook Air. Это была моя первая в жизни весомая покупка, он уже тогда стоил тысяч 80-100.

Самая большая покупка – квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира – и я на нее копила, наоборот – я копила деньги, думала, куда их вложить – и решилась на квартиру.

Нет привычки обязательно покупать что-то с зарплаты или призовых. У меня 2-3 сумки на все случаи жизни, да и вообще вещей не очень много. И нет такого, что с каждых призовых я иду по магазинам и обновляю гардероб. По мне, так лучше накопить и потратить потом с умом.

Возможно, поэтому у меня нет покупок, о которых я жалею. Да и жизнь без сожалений – это кредо Лизы Туктамышевой, ха-ха. Бывает, что-то из одежды не подходит: вроде в магазине понравилось, купила, а потом поняла, что это вообще не вписывается в гардероб. В таких случаях отдаю вещи друзьям», – написала Туктамышева.

Где фигуристы получают больше – в спорте или шоу? Считаем деньги и готовимся к Новому году с Лизой Туктамышевой

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5 комментариев
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Молодец Лиза, не на всякую ерунду деньги растырыкала а квартиру купила.Грамотный подход к финансам
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Лиза пример здорового отношения к деньгам.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
а надо было картьешечку брать)))))
Картьешечку,чемоданчик от Луи Виттон,еще стопицот кофточек и сумочек,вот так деньги на всякую дребедень и уходят
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а надо было картьешечку брать)))))
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Лиза, семья Рутковских с тобой в корне не согласна, главное понты.
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