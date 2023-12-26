Елизавета Туктамышева: «По деньгам прошлый сезон получился одним из самых удачных. Худший – олимпийский-2013/14»

Елизавета Туктамышева назвала удачный и неудачный сезоны в плане доходов.

«Мой самый неудачный в этом плане сезон – олимпийский-2013/14. Я заняла 10-е место на чемпионате России и вылетела из сборной. А когда вылетаешь из сборной, у тебя практически нет зарплаты. После него как раз начались победы. Тогда у меня почти не было денег, видимо, это меня очень мотивировало, ха-ха.

А вот прошлый сезон получился одним из самых удачных. Потому что я совмещала шоу и выступления, да и федерация поддерживала фигуристов призовыми. Если говорить о международных стартах, то здорово, когда у тебя медали финала , чемпионатов Европы и мира.

Когда ты собираешь все эти награды, выходит хорошая сумма. Но я не так часто ездила на мир и на Европу, у меня в основном международные старты и призовые – это Гран-при. А в прошлом году в России я занимала призовые места, были шоу и разные проекты, например, «Русский вызов». Поэтому можно было неплохо заработать.

При этом доход складывается не только из призовых и гонораров. Сейчас у меня есть контракты, к тому же я достаточно медийный спортсмен, так что есть заработок и от соцсетей. И все это в совокупности принесло больше денег, чем только призовые в сезоне-2014/15, когда я выиграла финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира.

На самом деле я не вела точный подсчет, но сравниваю эти два сезона – и мне кажется, что в прошлом заработала больше. И во многом благодаря тому, что вкладывала силы не только в спорт.

Конечно, речь о неолимпийских сезонах. Если же говорить про Игры, то когда занимаешь призовое место или выигрываешь, там совершенно другие деньги. Но так как я не выступала на Олимпиаде, точно не знаю, сколько там можно заработать, но, думаю, намного больше, чем в обычный сезон.

С призовых часть денег мы отдаем: 30% - тренеру, еще часть (не помню, сколько точно) – федерации. Если выигрыш крупный, то в любом случае остается прилично. Правда, всегда идут дебаты насчет парников и танцоров. Я думаю, им надо платить больше – ведь помимо всех вычетов, процентов тренерам и федерации, они еще и между собой все делят пополам», – написала Туктамышева.

Где фигуристы получают больше – в спорте или шоу? Считаем деньги и готовимся к Новому году с Лизой Туктамышевой