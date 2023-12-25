Евгений Семененко: «К шоу мы с тренерами грамотно относимся. Выстраивая график, думаем, когда есть возможность в них участвовать, а когда нет»

Евгений Семененко рассказал о подготовке к ледовому шоу Евгения Плющенко.

— Сейчас ты еще готовишься к спектаклю «Русалочка». Как у тебя хватает времени на подготовку, учитывая учебу и соревнования?

— Грамотно стараюсь распределять время, рассчитываю, когда чему нужно уделить больше внимания. Сейчас семестр закончился, я сдал практически все зачеты. Только последнюю неделю полностью пропустил по учебе из-за подготовки к чемпионату России. Решил, что могу нагнать в следующем семестре. Тем более по загруженности вторая половина сезона будет менее напряженной, чем первая.

К шоу мы с тренерами тоже грамотно относимся. Выстраивая график, думаем, когда есть возможность в них участвовать, а когда нет. От некоторых запланированных программ пришлось отказаться из-за ограничения по времени, потому что, как говорит Алексей Николаевич (Мишин), тогда не будет толку ни в тренировках, ни в учебе.

Сейчас решили, что в новогодние каникулы есть возможность выступить в шоу. Можно сказать, что репетиции — это своего рода и тренировочный процесс. Форму получится поддерживать. Для меня это будет новый опыт. В сказках я ни разу не участвовал. Будет интересно попробовать себя.

— В сказках сложнее раскрывать образ, чем в обычных показательных выступлениях?

— У меня пока опыта вообще нет. Но любопытно посмотреть, как это все будет выглядеть.

— В шоу ты будешь взаимодействовать с Сашей Трусовой, возможно, будут какие-то парные элементы. Готов к этому?

— Скорее всего, будут какие-то парные элементы, но такие, чтобы ни себя, ни Сашу не подвергать риску получить травму. Постановщик шоу — Никита Михайлов, он хороший специалист, как всегда, подойдет к постановке грамотно, и все пройдет наилучшим образом, – сказал Семененко.