Евгений Семененко: «К шоу мы с тренерами грамотно относимся. Выстраивая график, думаем, когда есть возможность в них участвовать, а когда нет»

Теги сборная России женское катание Евгений Семененко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал о подготовке к ледовому шоу Евгения Плющенко.

— Сейчас ты еще готовишься к спектаклю «Русалочка». Как у тебя хватает времени на подготовку, учитывая учебу и соревнования?

— Грамотно стараюсь распределять время, рассчитываю, когда чему нужно уделить больше внимания. Сейчас семестр закончился, я сдал практически все зачеты. Только последнюю неделю полностью пропустил по учебе из-за подготовки к чемпионату России. Решил, что могу нагнать в следующем семестре. Тем более по загруженности вторая половина сезона будет менее напряженной, чем первая.

К шоу мы с тренерами тоже грамотно относимся. Выстраивая график, думаем, когда есть возможность в них участвовать, а когда нет. От некоторых запланированных программ пришлось отказаться из-за ограничения по времени, потому что, как говорит Алексей Николаевич (Мишин), тогда не будет толку ни в тренировках, ни в учебе.

Сейчас решили, что в новогодние каникулы есть возможность выступить в шоу. Можно сказать, что репетиции — это своего рода и тренировочный процесс. Форму получится поддерживать. Для меня это будет новый опыт. В сказках я ни разу не участвовал. Будет интересно попробовать себя.

— В сказках сложнее раскрывать образ, чем в обычных показательных выступлениях? 

— У меня пока опыта вообще нет. Но любопытно посмотреть, как это все будет выглядеть.

— В шоу ты будешь взаимодействовать с Сашей Трусовой, возможно, будут какие-то парные элементы. Готов к этому?

— Скорее всего, будут какие-то парные элементы, но такие, чтобы ни себя, ни Сашу не подвергать риску получить травму. Постановщик шоу — Никита Михайлов, он хороший специалист, как всегда, подойдет к постановке грамотно, и все пройдет наилучшим образом, – сказал Семененко. 

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4 комментария
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Ответ Marya Y
==не подвергать риску получить травму== А не на Янином ли шоу Евгений тогда очень сильно в лёд приложился? И не после таскания Трусовой + летания на лонжах Кондратюк спину-то посадил? Да, опыт у них уже есть.
Проблемы со спиной у Кондратюка уже давно. А Женя - да, на шоу Плющенко упал.
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Ответ Marya Y
==не подвергать риску получить травму== А не на Янином ли шоу Евгений тогда очень сильно в лёд приложился? И не после таскания Трусовой + летания на лонжах Кондратюк спину-то посадил? Да, опыт у них уже есть.
Зачем вы набрасываете вранье?

Женя тогда почемуто падал сильно везде. Выступал в шоу Авербуха, тоже сильно упал и в больницу попал. Видимо не было опыта выступать на шоу.

А уж про проблемную спину Марка все его болельщики знают давно. Летают на лонджах во всех шоу, у Навки летают. От этого поднятия на лонжах спину никак не сорвешь, скорее полезно для спины повисеть.
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Ответ Kareglazaya
Проблемы со спиной у Кондратюка уже давно. А Женя - да, на шоу Плющенко упал.
В тот сезон Женя только начал выступать на шоу и видимо не мог правильно рассчитать контент и вообще оценить где что делать
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