Роднина о Трусовой в спорте: «Эта тема себя практически изжила. У Александры есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что тема об Александре Трусовой в спорте «изживает себя».

19-летняя Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года.

«Возможно ли возвращение Трусовой? Эта тема себя практически изжила. Сейчас фигуристки долго не выступают, но возможно все. Никто не знает, что у Саши в голове.

Сейчас она катается в шоу. Может, ее это вполне устраивает и соревноваться она больше не хочет. У Трусовой есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

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3 комментария
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Ответ Грязный лютик
Саше надо прийти к Ане и сказать: -Анютий, уж прости ты меня, что злилась и завидовала. Погнали за Китай или Францию выступать? Зажжем с тобой в Милане! И Аня ей ответит: - не вопрос) с тобой - куда угодно! И тогда, и только тогда они снова станут сильными.
Это какой-то латентный фанат Трусовой, а не лютик. В каждой теме Саши он в первых рядах, раньше чем ее болельщики появляется))
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