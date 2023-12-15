Роднина о Трусовой в спорте: «Эта тема себя практически изжила. У Александры есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?»

Ирина Роднина считает, что тема об Александре Трусовой в спорте «изживает себя».

19-летняя Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года.

«Возможно ли возвращение Трусовой? Эта тема себя практически изжила. Сейчас фигуристки долго не выступают, но возможно все. Никто не знает, что у Саши в голове.

Сейчас она катается в шоу. Может, ее это вполне устраивает и соревноваться она больше не хочет. У Трусовой есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.