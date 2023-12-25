Ольга Бузова: «Спортсменом года назвала бы Костомарова. Слезы наворачиваются, когда видишь невероятную волю к жизни этого человека»

Певица Ольга Бузова назвала Романа Костомарова спортсменом года.

— Сейчас все выбирают спортсмена года в России. У вас есть кандидат?

— Вы знаете, я однозначно назвала бы имя . Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь силу, мощь, невероятную волю к жизни этого спортсмена и человека, ежедневное преодоление себя.

Не опустить руки, а начинать все заново, выйти на лед — я даже не могу представить, что в те моменты чувствовал Роман.

Это пример для многих спортсменов, людей. Я желаю ему скорейшего восстановления и новых успехов! – сказала Бузова.

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