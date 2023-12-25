Ольга Бузова: «Спортсменом года назвала бы Костомарова. Слезы наворачиваются, когда видишь невероятную волю к жизни этого человека»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Матч ТВ Ольга Бузова Фигурное катание

Певица Ольга Бузова назвала Романа Костомарова спортсменом года.

— Сейчас все выбирают спортсмена года в России. У вас есть кандидат?

— Вы знаете, я однозначно назвала бы имя Романа Костомарова. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь силу, мощь, невероятную волю к жизни этого спортсмена и человека, ежедневное преодоление себя.

Не опустить руки, а начинать все заново, выйти на лед — я даже не могу представить, что в те моменты чувствовал Роман.

Это пример для многих спортсменов, людей. Я желаю ему скорейшего восстановления и новых успехов! – сказала Бузова. 

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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20 комментариев
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Спортсменом года может стать только спортсмен.
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Костомарову крупно повезло, что за его спиной оказалась бывшая партнёрша, мадам Пескова, которая, скорее всего, велела кровь из носа его вытащить с того света. А, значит, лучшие врачи, оборудование, лекарства и т.д. Любому другому простому смертному в его ситуации так бы не повезло. Так что преувеличения в данном случае и пафосная риторика не в тему, ИМХО.
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Ни в коем случае не умоляю заслуг Романа и его мужества после болезни, но спортсменами года должны становиться действующие спортсмены. Это звание заслуживают те, кто чего-то добился в спорте в этом году, а не те кого больше всех жалко.
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Видимо, выживание - это новый национальный вид спорта.
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Для таких случаев можно спецпризы сделать. Спортсменами года должны становиться только действующие.
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Разве спортсменов года не из действующих выбирают? Зачем всё смешивать?
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Ну, хорошо, если так хочется, назовите Костомарова инвалидом года.
Но какой же он спортсмен, если он не участвует в соревнованиях уже почти 20 лет...
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Сходила бы Оля в госпиталя или санатории, где лежат и восстанавливаются наши ребята. может слезы ручьем потекли бы.
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Может уже хватит его возвеличивать. Паутова в новостях первого канала слезу выжимала безрезультатно, теперь все остальные подтянутся.
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Ладно, Яна, Оля выиграла номинацию "глупость месяца на тему фигурного катания".
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Спортсмен года из Костомарова, также как и певица года из Бузовой
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А Бузова тогда - певица века!
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Ответ Юркин Клоп
Спортсмен года из Костомарова, также как и певица года из Бузовой
Ник топ!
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Раскрыт ещё один респондент для регулярных обзвонов,ценитель и любитель ФК, актриса,певица,шоу-менша Оля Бузова.
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Спасибо Оле за теплые слова в вдрес Романа.
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Костомарову премию Дарвина надо дать
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Ну, во-первых: Костомаров сам себя загнал в такую ситуацию по своей же собственной глупости.
Во-вторых: спасибо надо сказать врачам, которые вытащили с "того света".
Ну, а Роме пожелать успешной адаптации в новых реалиях. Но всё это не имеет никакого отношения к определению "лучшего спортсмена 2023 года".
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Ответ ribikorto
Для таких случаев можно спецпризы сделать. Спортсменами года должны становиться только действующие.
Преодоление года?
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