Ольга Бузова: «Спортсменом года назвала бы Костомарова. Слезы наворачиваются, когда видишь невероятную волю к жизни этого человека»
Певица Ольга Бузова назвала Романа Костомарова спортсменом года.
— Сейчас все выбирают спортсмена года в России. У вас есть кандидат?
— Вы знаете, я однозначно назвала бы имя Романа Костомарова. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь силу, мощь, невероятную волю к жизни этого спортсмена и человека, ежедневное преодоление себя.
Не опустить руки, а начинать все заново, выйти на лед — я даже не могу представить, что в те моменты чувствовал Роман.
Это пример для многих спортсменов, людей. Я желаю ему скорейшего восстановления и новых успехов! – сказала Бузова.
Но какой же он спортсмен, если он не участвует в соревнованиях уже почти 20 лет...
Во-вторых: спасибо надо сказать врачам, которые вытащили с "того света".
Ну, а Роме пожелать успешной адаптации в новых реалиях. Но всё это не имеет никакого отношения к определению "лучшего спортсмена 2023 года".