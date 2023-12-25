Камила Валиева: «Я до сих пор расту. Тело меняется, но это нормально, все проходят через этот период»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Питание Фигурное катание

Камила Валиева высказалась об изменениях фигуры и контроле веса.

– В прошлом сезоне некоторые акцентировали внимание на том, что вы выросли, у вас поменялась фигура. Как прошли этап взросления?

– А я его еще не прошла. В прошлом году мне казалось: «О Боже, что произошло?» А это была всего лишь подготовка к этому сезону. Я до сих пор расту. Даже с прошлого сезона еще подросла. Тело меняется, но это нормально, потому что все проходят через этот период.

– На ваш взгляд, должен ли тренер следить за весом фигуриста или это дело каждого спортсмена?

– Меня начали регулярно взвешивать с восьми лет, следили за каждым граммом. Сейчас у нас в группе каждый день взвешивание. Конечно, тренер должен следить за весом спортсменов, но постепенно это должно становиться и личным делом каждого фигуриста.

– Как увидеть эту грань и остаться в разумных границах?

– Очень важно, чтобы люди вокруг не говорили, что ты поправился на 200 грамм, когда ты еще до конца не вырос. Нужно понимать, что каждый ребенок растет и вес может скакать. А спортсмену важно ориентироваться не только на цифры на весах, но и на свое отражение в зеркале.

– Сейчас многие спортсмены – например, Александра Солдатова, Елизавета Худайбердиева – открыто высказываются о теме РПП. Удивляют ли вас подобные истории?

– Нет, не удивляют. Чтобы избежать таких моментов, тренеры и родители должны рассказывать детям о важности правильного питания, а не запрещать что-то, – сказала фигуристка.

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11 комментариев
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Молодец Ками, всё правильно сказала!
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Трудно даже представить, как сложно соревноваться, когда ты растешь так быстро, и все приходится учить заново. Только за это уже испытываю к Камиле большое уважение, за то что она борется и не сдается.
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Молодец Камила, специально для А. Шульгина со спортса сказала. И некоторых других.
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Трудно проходит этот период для Ками, и она всё ещё растёт.
Как же хочется видеть эту красоту на льду долго, и упорство Камилы даёт надежду, что она не опустит руки.
Желаю Ками пройти через все трудности и остаться сильной фигуристкой и красивой девушкой!
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Чем дальше, тем прекраснее становится Камила, и эта красота формируется в фигурном катании. Получается волшебный синтез!
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Ответ Lasto
Посмотрите на фото без коньков, Худайбердиева выше на несколько сантиметров. 166-167 скорее всего её рост сейчас.
166-167 - это все равно очень много для женской одиночки, не говоря уже об ультра си, да и фигуристая она очень.
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На общих фото с ЧР уже не ниже Худайбердиевой, рост которой в профиле ИСУ 169. И т.е уже переросла маму, рост которой она называла 167.
Первоначально в профиле ИСУ рост Камилы в 2019-м был 149. Выросла с того времени на ~20см.
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в такой трудный для организма год, в год полной перестройки тела она вполне прилично выступает, сохраняя все тройные на очень приличной высоте. Ни до нее ни после никто так не справлялся с такими изменениями. Обычно при подобном пубертате девочки теряли все вообще. Не только четверной и немного скорости ,а и тройные и каскады, а кое кто умудрялся терять и вращения. Ками молодец. Очень достойный пусть уникальной спортсменки
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Ответ Лакс
На общих фото с ЧР уже не ниже Худайбердиевой, рост которой в профиле ИСУ 169. И т.е уже переросла маму, рост которой она называла 167. Первоначально в профиле ИСУ рост Камилы в 2019-м был 149. Выросла с того времени на ~20см.
Посмотрите на фото без коньков, Худайбердиева выше на несколько сантиметров. 166-167 скорее всего её рост сейчас.
+3
-1
+2
Ответ Лакс
На общих фото с ЧР уже не ниже Худайбердиевой, рост которой в профиле ИСУ 169. И т.е уже переросла маму, рост которой она называла 167. Первоначально в профиле ИСУ рост Камилы в 2019-м был 149. Выросла с того времени на ~20см.
Посмотрела на фото с жеребьевки, где они с Машей Талалайкиной рядом стоят - понятно, что обе на каблуках, но это все равно шок, она ее почти догнала😱
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