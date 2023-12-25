Камила Валиева: «Я до сих пор расту. Тело меняется, но это нормально, все проходят через этот период»

Камила Валиева высказалась об изменениях фигуры и контроле веса.

– В прошлом сезоне некоторые акцентировали внимание на том, что вы выросли, у вас поменялась фигура. Как прошли этап взросления?

– А я его еще не прошла. В прошлом году мне казалось: «О Боже, что произошло?» А это была всего лишь подготовка к этому сезону. Я до сих пор расту. Даже с прошлого сезона еще подросла. Тело меняется, но это нормально, потому что все проходят через этот период.

– На ваш взгляд, должен ли тренер следить за весом фигуриста или это дело каждого спортсмена?

– Меня начали регулярно взвешивать с восьми лет, следили за каждым граммом. Сейчас у нас в группе каждый день взвешивание. Конечно, тренер должен следить за весом спортсменов, но постепенно это должно становиться и личным делом каждого фигуриста.

– Как увидеть эту грань и остаться в разумных границах?

– Очень важно, чтобы люди вокруг не говорили, что ты поправился на 200 грамм, когда ты еще до конца не вырос. Нужно понимать, что каждый ребенок растет и вес может скакать. А спортсмену важно ориентироваться не только на цифры на весах, но и на свое отражение в зеркале.

– Сейчас многие спортсмены – например, Александра Солдатова, Елизавета Худайбердиева – открыто высказываются о теме РПП. Удивляют ли вас подобные истории?

– Нет, не удивляют. Чтобы избежать таких моментов, тренеры и родители должны рассказывать детям о важности правильного питания, а не запрещать что-то, – сказала фигуристка.