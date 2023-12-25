Камила Валиева: «В силу определенных обстоятельств не могу ставить цели. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит здоровье»

Камила Валиева рассказала, что не может ставить цели на данный момент.

Фигуристка заявила, что ждет новостей по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Хотелось бы дождаться новостей о зимней Олимпиаде. Пока непонятно, какие будут критерии допуска, сколько спортсменов могут поехать...

На данный момент, в силу определенных обстоятельств, не могу ставить каких-то целей. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит мое здоровье», – сказала Валиева.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?