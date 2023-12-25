Камила Валиева: «В силу определенных обстоятельств не могу ставить цели. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит здоровье»

Теги сборная России женское катание Олимпиада-2026 Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что не может ставить цели на данный момент.

Фигуристка заявила, что ждет новостей по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Хотелось бы дождаться новостей о зимней Олимпиаде. Пока непонятно, какие будут критерии допуска, сколько спортсменов могут поехать...

На данный момент, в силу определенных обстоятельств, не могу ставить каких-то целей. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит мое здоровье», – сказала Валиева.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?

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34 комментария
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Камила, мы очень тебя любим и очень в тебя верим! Очень хочется тебя увидеть радостной, да на олимпиаде, и желательно на самой верхней ступеньке пьедестала! Пусть сбудется!
+44
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+37
Желаю тебе долгой и счастливой карьеры. Пусть все невзгоды будут позади. Береги своё здоровье
+26
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+22
"Послушай. Бог дал тебе дар . Это ваш дар от Бога. Если вы заботитесь о своем здоровье, если вы постоянно находитесь в хорошей форме, с вашим даром от Бога никто вас не остановит, но вы должны быть готовы ..." - Э́дсон Ара́нтис ду Насиме́нту философию, которую получил от своего отца

Здоровья , упорного труда и успехов , Камила !✌
+20
-7
+13
Главное здоровье. Но если получится кататься и выступать на соревнованиях долго, мы будем рады. Камиле удачи.
+14
-1
+13
Гореть в аду будут те, кто сделал эту подлость. А виксы пойдут на приправу к этому котлу
+13
-6
+7
Ответ несахар
Ну ладно Камила еще молодая, наивная, но остальные то должны понимать, что пока дед у власти, то есть как минимум еще до 2030 года, российские спортсмены олимпиаду только во сне смогут увидеть.
Причем здесь "дед у власти"? То, что случилось, случилось бы при любом адекватном главе нашей страны. Это было неизбежно. Мы меняем мироустройство и добьемся своего, как бы запад не пыжился.
Причем при этом какие-то олимпиады!? Кому они нужны?
+9
-3
+6
Ответ несахар
Ну ладно Камила еще молодая, наивная, но остальные то должны понимать, что пока дед у власти, то есть как минимум еще до 2030 года, российские спортсмены олимпиаду только во сне смогут увидеть.
уточните какой дед)?
+9
-3
+6
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Им было почти 18, Камила совершила подвиг, что в 15 не закончила?
+11
-6
+5
Желаю Камиле крепкого здоровья и долгой, яркой, спортивной карьеры, и конечно же много побед!
+5
-1
+4
Ответ Anatiana
Гореть в аду будут те, кто сделал эту подлость. А виксы пойдут на приправу к этому котлу
Тут-зе будет гореть в аду? - Очень сурово, ибо накормить ученицу запрещёнкой не такой вселенский грех.
+6
-2
+4
Ответ несахар
Ну ладно Камила еще молодая, наивная, но остальные то должны понимать, что пока дед у власти, то есть как минимум еще до 2030 года, российские спортсмены олимпиаду только во сне смогут увидеть.
Этот дед способен перевернуть мир во благо человечества. Главное, чтобы нас отдельные кумиры не увлекли грёзами вечеринки Ивлиевой.
+4
-1
+3
Ответ Ольга Ив
Как же приелась эта тема. Это мы будем, как с Медведевой с ОИ 2018, из года в год читать. У Петросян, победительнице ЧР, взяли хоть интервью?
Не нравится - не читайте. Кто заставляет в новости с Камилой заглядывать?
Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус...
+11
-8
+3
Мне хочется видеть Камилу как можно дольше в фк, смотреть, как она развивается, меняется, создаёт новые образы.
+2
-1
+1
Как же приелась эта тема. Это мы будем, как с Медведевой с ОИ 2018, из года в год читать. У Петросян, победительнице ЧР, взяли хоть интервью?
+16
-15
+1
На идиотский вопрос, нужно давать идиотские ответы.
+3
-3
0
Ответ Sat397
Желаю Камиле крепкого здоровья и долгой, яркой, спортивной карьеры, и конечно же много побед!
Какие победы? Что за фантазии?
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Ответ Anatiana
Комментарий удален модератором
Кушайте на здороье.
+1
-1
0
Ответ Маргарита В Сафронова
Мне хочется видеть Камилу как можно дольше в фк, смотреть, как она развивается, меняется, создаёт новые образы.
В шоу будете смотреть, новые образы. А со спортом покончено.
0
0
0
Ответ Ольга Ив
Как же приелась эта тема. Это мы будем, как с Медведевой с ОИ 2018, из года в год читать. У Петросян, победительнице ЧР, взяли хоть интервью?
Так, по ходу дела, ни у кого из победителей нет. Может всё таки будет отдельная передача и в этом причина...
0
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0
Ответ alb@tros
Причем здесь "дед у власти"? То, что случилось, случилось бы при любом адекватном главе нашей страны. Это было неизбежно. Мы меняем мироустройство и добьемся своего, как бы запад не пыжился. Причем при этом какие-то олимпиады!? Кому они нужны?
👍
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0
Ответ несахар
Ну ладно Камила еще молодая, наивная, но остальные то должны понимать, что пока дед у власти, то есть как минимум еще до 2030 года, российские спортсмены олимпиаду только во сне смогут увидеть.
На ОИ 2026 действительно вряд ли попадем, но даже в 2030 Камиле будет всего 23. Столько сейчас Луне и Каори, а они катаются, уделывают молодых и берут медали. С учетом что со следующих ОИ не будет во взрослых девушек моложе 17,5 лет, у Камилы есть все шансы. Самым сложным будет отобраться внутри страны. Конкуренция у нас очень большая.
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Ответ Наталья Карлова
уточните какой дед)?
тот при котором Камила родилась, а он уже был президентом)
+4
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