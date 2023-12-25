Валиева об отношениях с Тутберидзе: «Раньше мы говорили только о фигурном катании, сейчас есть и другие темы»

Камила Валиева рассказала, как изменились ее отношения с Этери Тутберидзе.

– Вы с 2018 года тренируетесь в группе . Как сохранить преданность одному тренеру?

– Чтобы сохранить преданность тренеру, надо просто ему очень верить. Я верю Этери Георгиевне и безумно благодарна за ее работу.

– Чем уникальна Тутберидзе?

– Она абсолютный трудоголик и очень требовательная. Она умеет так поставить перед тобой цель, что ты хочешь непременно достичь ее.

– Как находить компромиссы, когда возникают противоречия во время рабочего процесса?

– Как и в семье – надо разговаривать.

– Если сравнивать вашу манеру общения с Тутберидзе в 15 лет и сейчас, поменялась ли она? Стали ли к вам больше прислушиваться?

– Конечно, отношение чуть-чуть поменялось, но не кардинально. Раньше мы говорили только о фигурном катании, сейчас есть и другие темы, просто больше стали разговаривать с Этери Георгиевной о разном. Но дистанцию между тренером и спортсменом нарушать нельзя, она должна существовать. Я это понимаю.

– Может ли Этери Георгиевна признаться, что в чем-то была не права, или тренер всегда прав?

– Сложный вопрос. Признавать свои ошибки всем сложно. Но, если честно, то я не помню такого случая, чтобы Этери Георгиевна была не права.

– Дает ли она вам советы по поводу жизни вне льда?

– Я бы не сказала, что это какие-то советы о жизни. Просто бывают разговоры об очень многом, – сказала фигуристка.