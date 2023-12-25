Валиева об отношениях с Тутберидзе: «Раньше мы говорили только о фигурном катании, сейчас есть и другие темы»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, как изменились ее отношения с Этери Тутберидзе.

– Вы с 2018 года тренируетесь в группе Этери Тутберидзе. Как сохранить преданность одному тренеру?

– Чтобы сохранить преданность тренеру, надо просто ему очень верить. Я верю Этери Георгиевне и безумно благодарна за ее работу.

– Чем уникальна Тутберидзе?

– Она абсолютный трудоголик и очень требовательная. Она умеет так поставить перед тобой цель, что ты хочешь непременно достичь ее.

– Как находить компромиссы, когда возникают противоречия во время рабочего процесса?

– Как и в семье – надо разговаривать.

– Если сравнивать вашу манеру общения с Тутберидзе в 15 лет и сейчас, поменялась ли она? Стали ли к вам больше прислушиваться?

– Конечно, отношение чуть-чуть поменялось, но не кардинально. Раньше мы говорили только о фигурном катании, сейчас есть и другие темы, просто больше стали разговаривать с Этери Георгиевной о разном. Но дистанцию между тренером и спортсменом нарушать нельзя, она должна существовать. Я это понимаю.

– Может ли Этери Георгиевна признаться, что в чем-то была не права, или тренер всегда прав?

– Сложный вопрос. Признавать свои ошибки всем сложно. Но, если честно, то я не помню такого случая, чтобы Этери Георгиевна была не права.

– Дает ли она вам советы по поводу жизни вне льда?

– Я бы не сказала, что это какие-то советы о жизни. Просто бывают разговоры об очень многом, – сказала фигуристка.

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13 комментариев
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Молодец, Ками. Приятно читать.
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Камила - дипломат !
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Этери Георгиевна не дает советы, когда не просят - респект!
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"Как находить компромиссы?...
Надо разговаривать".
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Золотые слова! В любых сложных ситуациях надо разговаривать, искать точки соприкосновения, приходить к общему решению, не доводить до конфликтов.
Всем. Всегда. На всех уровнях.
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Тутбердзе всегда права!)
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Ответ Lasto
Тутбердзе всегда права!)
Непогрешимых людей не бывает и Тутберидзе - не исключение
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Особенно с двумя секвенциями
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Ответ Elena Savanuk
Камила - дипломат !
чемодан без ручки ?
+3
-1
+2
Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.
Скованные одной цепью
+4
-3
+1
эти другие темы великолепны на льду
+1
0
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не бывает всегда правых.
Даже боги ошибаются.
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