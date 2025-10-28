  • Спортс
Елизавета Медведева: «Быть одиночницей в 20 лет очень здорово. Есть такое выражение – «зреложенское катание», я во все образы вкладываю душу»

Фигуристка Елизавета Медведева рассказала, что сама ставит себе программы.

– В зоне «кисс энд край» ты сидела одна. У тебя есть тренер?

– Многие думают, что его нет. Но это не так. Я тренируюсь у Жанны Федоровны Громовой. Она мой наставник, заслуженный тренер России. Просто так сложилось, что я взрослый спортсмен, которого не нужно заставлять работать. Все происходит, как за границей: надо – делаю, не надо – не делала бы в 20-то лет.

Она мне всегда говорит: «Ты взрослая, все знаешь». Поэтому тренировочный план на 99% я выстраиваю сама. И в «кисс энд край» сама и на все соревнования выхожу тоже сама. Мне так лучше.

– Сложно ли быть фигуристкой-одиночницей в 20 лет?

– Нет, это очень здорово. Реально. Многие взрослые фигуристки чувствуют себя некомфортно, когда выходят юниорки. Я – наоборот, чувствую преимущество, свою зрелость.

Есть такое выражение «зреложенское катание», в общем, я послепубертатная дева, но не в том негативном значении, в каком его употребляют. Выхожу и понимаю, что катаюсь с головой. Я во все образы вкладываю душу, в каждый элемент. Не так, что вышла с огромными глазами и что-то бегаю, пытаюсь сделать. Нет, спокойно вышла и спокойно сделала.

– Как ты зарабатываешь на жизнь?

– Катаюсь в шоу у Ирины Слуцкой, провожу подкатки — это мой основной заработок. По возможности выступаю в поддержке хоккейной команды «Динамо», тоже денежка капает. <...> После окончания вуза буду работать тренером.

– Ты сама себе ставишь программы?

– Да, полностью все сама. С 12 лет, после того как ушла от Тутберидзе, – каждую программу. И музыку тоже выбираю и нарезаю сама, нахожу сама, костюмы придумываю сама, образы – тоже, – сказала Медведева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
