«Похоже, Мише достался мой характер. Иногда будто в маленькое зеркало смотрю». Трусова опубликовала новые фотографии с сыном

Александра Трусова считает, что сыну достался ее характер.

6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Для меня это удивительно, но Миша уже показывает свой характер! Он едва научился держать голову, но при этом ясно дает нам с Макаром понять, что ему нравится, а что нет.

И похоже, что характер ему достался мой. Иногда я будто в маленькое зеркало смотрю», – написала Трусова , опубликовав новые снимки с сыном.