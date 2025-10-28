  • Спортс
  • «Похоже, Мише достался мой характер. Иногда будто в маленькое зеркало смотрю». Трусова опубликовала новые фотографии с сыном
11

«Похоже, Мише достался мой характер. Иногда будто в маленькое зеркало смотрю». Трусова опубликовала новые фотографии с сыном

Александра Трусова считает, что сыну достался ее характер.

6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Для меня это удивительно, но Миша уже показывает свой характер! Он едва научился держать голову, но при этом ясно дает нам с Макаром понять, что ему нравится, а что нет.

И похоже, что характер ему достался мой. Иногда я будто в маленькое зеркало смотрю», – написала Трусова, опубликовав новые снимки с сыном.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
