Лала Крамаренко: «Дай бог, чтобы Валиева вернулась. Самое главное – здоровье! В остальном она гений в фигурном катании»

Лала Крамаренко назвала Валиеву гением фигурного катания.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться.

«Дай бог, чтобы Камила вернулась. Самое главное – здоровье! В остальном она гений в фигурном катании. Поэтому, думаю, с тренером они составят программы, и Камила так же будет радовать нас своими линиями, чистотой исполнения, прыжками. И все хорошо будет», – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Крамаренко .

Валиева и Навка: как они нашли друг друга

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?