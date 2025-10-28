22

Лала Крамаренко: «Дай бог, чтобы Валиева вернулась. Самое главное – здоровье! В остальном она гений в фигурном катании»

Лала Крамаренко назвала Валиеву гением фигурного катания.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться. 

«Дай бог, чтобы Камила вернулась. Самое главное – здоровье! В остальном она гений в фигурном катании. Поэтому, думаю, с тренером они составят программы, и Камила так же будет радовать нас своими линиями, чистотой исполнения, прыжками. И все хорошо будет», – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Крамаренко.

Валиева и Навка: как они нашли друг друга

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Лала Крамаренко
logoсборная России
logoКамила Валиева
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лала Крамаренко: «Жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его»
вчера, 09:07
Крамаренко о мотивации: «Сейчас это получение нейтрального статуса и международная арена. Я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы»
20 октября, 13:37
Отец Лалы Крамаренко: «Винер действительно было обидно, что с Лалой так произошло. Я ей сказал: «Здесь никто не виноват, кроме меня»
15 октября, 12:26
Главные новости
Мама Костылевой о четверных Петросян: «Надо было учить прыжки правильной техникой, чтобы они остались. А не кручу, верчу, ####### хочу всех»
30 минут назад
Дина Хуснутдинова: «Восхищаюсь Трусовой, всегда буду поражаться ее целеустремленности. Саша очень светлая, добрая и позитивная»
сегодня, 08:47
Дина Хуснутдинова: «В группе Тутберидзе очень дружная атмосфера, каждый друг друга поддерживает, дает советы. Я со всеми хорошо общаюсь»
сегодня, 08:37
Елизавета Медведева: «Быть одиночницей в 20 лет очень здорово. Есть такое выражение – «зреложенское катание», я во все образы вкладываю душу»
сегодня, 08:28
Елизавета Медведева: «Самое странное, что я читала про себя – что сменила фамилию специально, чтобы быть как Евгения»
сегодня, 08:10
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 05:56
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 05:55
Тарасова о победе Кондратюка на Гран-при в Магнитогорске: «У Марка было не лучшее его выступление, но хорошее. Он донес до нас программу»
вчера, 20:38
Косторная показала, как восстанавливает прыжки и выбросы после родов
вчера, 17:38Видео
Дина Хуснутдинова: «Пересматриваю все программы Загитовой, особенно «Кармен». Алина очень красивая и добрая»
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео