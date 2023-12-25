Яна Рудковская: «Если Валиева выступит еще на одной Олимпиаде – браво! Это будет первый такой долгий кейс Тутберидзе»

Яна Рудковская надеется, что Камила Валиева выступит на Олимпиаде-2026.

– Зачем Валиевой кататься, если можно зарабатывать вне спорта?

– Она все правильно делает. Многие девочки, которые стали блогерами и телеведущими катаются в шоу, но зарабатывают, думаю, меньше, чем Камила в спорте. У нее есть шоу, у будет много выступлений. Она совмещает и ведет, а также в шоу выступает.

Молодец, не все так могут и не у всех так возможно при подготовке. Соня не каталась в наших шоу во время сезона. Она не выступала на открытии академии у нас. Даже как гость. Евгений берег ее. Берегли до чемпионата России.

Но Камила интересна и не теряет свою популярность, именно потому, что она соревнуется. В этом плане она молодец.

Если Камила выступит еще на одной Олимпиада – просто браво! Она будет вторая после . И это будет первый такой долгий спортивный кейс штаба . С кем, как не с Камилой, его еще можно реализовать. Самый сложный путь, но он разрушит стереотип о недолгожительстве в спорте.

Другой вопрос, как сложится ее будущее в истории с допингом. И какие в итоге будут санкции и будут ли вообще. Время покажет, – сказала продюсер.