Яна Рудковская: «Если Валиева выступит еще на одной Олимпиаде – браво! Это будет первый такой долгий кейс Тутберидзе»

Теги сборная России допинг женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Олимпиада-2026 Камила Валиева Фигурное катание

Яна Рудковская надеется, что Камила Валиева выступит на Олимпиаде-2026.

– Зачем Валиевой кататься, если можно зарабатывать вне спорта?

– Она все правильно делает. Многие девочки, которые стали блогерами и телеведущими катаются в шоу, но зарабатывают, думаю, меньше, чем Камила в спорте. У нее есть шоу, у Татьяны Навки будет много выступлений. Она совмещает и ведет, а также в шоу выступает.

Молодец, не все так могут и не у всех так возможно при подготовке. Соня не каталась в наших шоу во время сезона. Она не выступала на открытии академии у нас. Даже как гость. Евгений берег ее. Берегли до чемпионата России.

Но Камила интересна и не теряет свою популярность, именно потому, что она соревнуется. В этом плане она молодец.

Если Камила выступит еще на одной Олимпиада – просто браво! Она будет вторая после Иры Слуцкой. И это будет первый такой долгий спортивный кейс штаба Тутберидзе. С кем, как не с Камилой, его еще можно реализовать. Самый сложный путь, но он разрушит стереотип о недолгожительстве в спорте.

Другой вопрос, как сложится ее будущее в истории с допингом. И какие в итоге будут санкции и будут ли вообще. Время покажет, – сказала продюсер.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ждем комментарии Этери про Муравьеву.
+24
-1
+23
Да вы мадам, #### редкостная
+13
-1
+12
Зачем она комментирует постоянно чужую спортсменку? За долгими карьерами своих спортсменов лучше бы следили, Муравьевой вон до 30 лет придется кататься, а Гномычу вообще до 40.
+12
-2
+10
У Тутберидзе и так долгий кейс, если ты, Яна, забыла.. три олимпиады подряд с золотом.. длиннее у наших тренеров ещё не было.
+11
-2
+9
Если у Плюща хоть кто-то выиграет хоть какой-то титул на взрослых это будет первая его победа ))
+10
-2
+8
Рудковская похоже плотно вошла в фигурку , а не в музыкальное шоу
+6
-1
+5
Это потрясающе) реально "каждая кочка мнит себя бугром"! Каждый неуч пытается разглагольствлвать о "кейсах Тутбертдзе". Рудковская, ну ты то куда?)) Три с половиной акселя, хорош уже щеки надувать)) соорудите сначала свой спортивный кейс хоть какой-никакой, свое портфолио достижений, но даже тогда у вас не будет логического права свысока вещать о работе чужих штабов, а тем более о флагмане ЖО. К результатам ТШТ никто даже близко подобраться не может. Заявление на хайп, из разряда того резонансного от Плющенко: "я могу взять Тутберидзе на работу, у меня льда много".
Зы. Абстрагируясь от Янки, кто у нас в современном жофк явил миру многолетнего долгожителя? Была только одна Лиза у Мишина, но ее спортивное долголетие такое себе - без ГС. ЧЕ15, ЧР15, и ЧМ21, а между ними водокачки, кубки рф и финалы кубка, места ЧР за пределами пятерки, если попадала туда. Такое вялое течение долгой карьеры мало кому нужно, время дорого, его надо тратить с прикладной пользой
+6
-1
+5
Ответ Black&White
И каждый раз новая спортсменка, на 2 сезона. А потом лечиться всю жизнь.
Ну у Плюща его самая сильная фигуристка уже на долгом лечении, даже на сезон не хватило выходит
+6
-2
+4
Лучше бы о спортивном кейсе АП озаботилась, ни одного чемпионства нигде, никогда.
+4
-1
+3
чего это Секрет Полишинеля раскудахталась по поводу чужой спортсменки? что, так хочется Валиеву к себе переманить, что аж завидки берут? сосредоточься лучше на своих сынках, а то вдруг они отлынивают от зарабатывания денег
+6
-3
+3
Камила может еще на двух выступить и обе выиграть, очень талантливая фигуристка.
+3
0
+3
Такая ядовитая эта Яна.
+4
-2
+2
Ответ Anneta28
Так он же начинающий, тренирует всего-ничего. У Тутберидзе вон 20 лет чемпионов не было, пока ей крупно не повезло, заполучить к себе такой уникум, как Липницкая.
Сначал повезло с Липницкой, потом удача с Медведевой, ещё одно везение с Загитовой, потом на удачу взяла Косторную, попалась Щербакова, Трусова, и снова фарт, пришла к ней Валиева, и вишенка на торте везения Петросян. Ну прям дело случая, ага))
+3
-1
+2
Ответ Howard Norfolk
Лучше бы о спортивном кейсе АП озаботилась, ни одного чемпионства нигде, никогда.
Так он же начинающий, тренирует всего-ничего. У Тутберидзе вон 20 лет чемпионов не было, пока ей крупно не повезло, заполучить к себе такой уникум, как Липницкая.
+4
-3
+1
Яночка не в курсе что Россия забанена?О какой олимпиаде она говорит?Но Камиле в любом случае больше светит попасть на олимпиаду чем подопечным кремлёвской прокладки
+1
-1
0
Да, везунчик какая Тутберидзе)) Готовые таланты бегут к ней толпой, сами становятся чемпионками всего, а Этери просто такая красивая стоит у бортика и держит чехлы))
0
0
0
Ответ V_k
Ну у Плюща его самая сильная фигуристка уже на долгом лечении, даже на сезон не хватило выходит
У Тутберидзе тоже Акатик на лечении.
0
0
0
Ответ ТутберидзеБотка
чего это Секрет Полишинеля раскудахталась по поводу чужой спортсменки? что, так хочется Валиеву к себе переманить, что аж завидки берут? сосредоточься лучше на своих сынках, а то вдруг они отлынивают от зарабатывания денег
Не точно цитируете, не Секрет, а Скелет Полишинеля))
0
0
0
Ответ garovatat
Это потрясающе) реально "каждая кочка мнит себя бугром"! Каждый неуч пытается разглагольствлвать о "кейсах Тутбертдзе". Рудковская, ну ты то куда?)) Три с половиной акселя, хорош уже щеки надувать)) соорудите сначала свой спортивный кейс хоть какой-никакой, свое портфолио достижений, но даже тогда у вас не будет логического права свысока вещать о работе чужих штабов, а тем более о флагмане ЖО. К результатам ТШТ никто даже близко подобраться не может. Заявление на хайп, из разряда того резонансного от Плющенко: "я могу взять Тутберидзе на работу, у меня льда много". Зы. Абстрагируясь от Янки, кто у нас в современном жофк явил миру многолетнего долгожителя? Была только одна Лиза у Мишина, но ее спортивное долголетие такое себе - без ГС. ЧЕ15, ЧР15, и ЧМ21, а между ними водокачки, кубки рф и финалы кубка, места ЧР за пределами пятерки, если попадала туда. Такое вялое течение долгой карьеры мало кому нужно, время дорого, его надо тратить с прикладной пользой
Да и у Мишина следующая после Лизы 13-летняя Агата Петрова, которая уже сейчас вся в недокрутах. А между ними выжженное поле. Где длительные карьеры Самодуровой, Гуляковой, Дмитриевой???
0
0
0
Ответ selso99
Сначал повезло с Липницкой, потом удача с Медведевой, ещё одно везение с Загитовой, потом на удачу взяла Косторную, попалась Щербакова, Трусова, и снова фарт, пришла к ней Валиева, и вишенка на торте везения Петросян. Ну прям дело случая, ага))
Если бы не было Липницкой, не было бы всех остальных, за исключением Медведевой. Медведева, конечно, никуда бы не делась, но баллов таких никогда бы не получала, и далеко не факт, что стала бы ЧМ. Это как в университете - сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачетка работает на тебя.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий