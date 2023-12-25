Софья Муравьева: «Всю жизнь восхищаюсь Медведевой. Наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что восхищается Евгенией Медведевой.

«Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И, наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счету мне без разницы, с кем соревноваться. Я же тоже человек, и мне хочется показать себя.

Я не выхожу на лед с мыслью обыграть ту или иную девочку, я выхожу показать себя, я хочу понравиться людям, хочу, чтобы они смотрели на меня и улыбались, радость хочу приносить. А к соперницам я всегда уважительно отношусь», – сказала .