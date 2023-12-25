Софья Муравьева: «Всю жизнь восхищаюсь Медведевой. Наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что восхищается Евгенией Медведевой.

«Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И, наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счету мне без разницы, с кем соревноваться. Я же тоже человек, и мне хочется показать себя.

Я не выхожу на лед с мыслью обыграть ту или иную девочку, я выхожу показать себя, я хочу понравиться людям, хочу, чтобы они смотрели на меня и улыбались, радость хочу приносить. А к соперницам я всегда уважительно отношусь», – сказала Муравьева.

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43 комментария
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Видно, что Соня расстраивается именно ошибкам, а не местам. Когда на сделала аксель в ПП и остальное, то была рада. И рада серебряной медали.
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Соня, главное победить себя, свои нервы, все остальное у тебя есть. Удачи!
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Соне удачи! Для каждого спортсмена соперник в первую очередь он сам.
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Соне удачи!! Справится со своими нервами и все будет замечательно 😍
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Ответ Rina
я бы с удовольствием посмотрела на одном льду Женю с Соней. Обе фигуристки приносят радость и красоту на льду.
Это было бы очень круто!
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+19
я бы с удовольствием посмотрела на одном льду Женю с Соней. Обе фигуристки приносят радость и красоту на льду.
+22
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+18
Сонечка, не ты одна восхищалась Медведевой! Яркая индивидуальность и харизма, все это есть и у Жени и у Сони.
+19
-2
+17
Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Сочинение на тему :"Фантазии Веснухина"
+21
-5
+16
Она это Загитовой в ее влоге сказала? Смелая девочка ... Теперь болею только за Соню!
+21
-7
+14
Ответ несахар
Комментарий скрыт
И интернета у них нет, они не смогут посмотреть прокаты других фигуристов, смешно
+16
-4
+12
Хороший вкус у Сони. Рада, что на ЧР у неё получился триксель, может и в других элементах ультра си удастся продвинуться.
+11
0
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Ответ несахар
Комментарий скрыт
Ну, бомонд и поклонники других девочек тоже не отстают в восхвалении своих кумиров и гениальными сейчас называют других, в этом вы не объективны
+11
-1
+10
Ответ несахар
Комментарий скрыт
Что бы мы все без вас делали, без открывателей "правды" 🤣
+9
0
+9
Медведева была монстром своего времени. Съесть Медведеву смогли только когда кости начали трещать. И то, только ли потому, что Тутдзе её слила.
+17
-9
+8
Ответ alb@tros
Комментарий скрыт
Прыжок 3А можно сохранить надолго, а квады могут прыгать только маленькие девочки, учитывая, что во взрослые сореанования теперь с 17 лет, то и учить их, убиваться, нет никакой выгоды. Правильно Соня делает, что сохраняет 3А.
+11
-3
+8
Очень нравится Соня.
Приятная девушка
Удачи ей!
+8
-2
+6
Женя была действительно настоящей звездой своего времени, больше двух лет она была непобедима, а сейчас уже конечно другое поколение, другие девочки и все стало иначе. Конечно Женя хороший пример стабильности и серийных побед, но конкретно Соне хочется пожелать быть уверенной в себе и не бояться, стабильность - дело нарабатываемое
+8
-2
+6
Ну мысли обыграть кого-нибудь, я думаю, присутствуют
+10
-4
+6
Ответ 11111-1111
раньше мура говорила что восхищается трусовой. упс-мнение переменилось у нее
А вы считаете, что только одной можно восхищаться?
+8
-2
+6
Ответ Марио Супермарио
Комментарий скрыт
Медведева далеко не единственная наша фигуристка с проблемным лутцем, проще назвать тех, у кого он «textbook», чем тех, у кого проблемы с ребром. А набор элементов у всех фигуристов чаще всего одинаковый, если только они не выучивают новый прыжок, а Женя каталась без ультра-си и 3 года катала одинаковую сложность (2-5 и 0-3), а после отмены второй половины катала другую расстановку с новыми каскадами
+5
0
+5
Соня по-справедливости заняла второе место, очень за нее порадовалась.
Все данные есть, чтобы превратиться со временем в исключительную фигуристку, которую будут помнить спустя годы. Удачи Соне!
+4
0
+4
Молодец. Главное свое сделать хорошо.
+6
-2
+4
Эх, Соня) но я помню, что ты говорила, что вдохновляешься программой Алины на ОИ.. тут нужно выбирать, медведобот ты или загибот)
+2
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+2
Ответ Лакмус
Прыжок 3А можно сохранить надолго, а квады могут прыгать только маленькие девочки, учитывая, что во взрослые сореанования теперь с 17 лет, то и учить их, убиваться, нет никакой выгоды. Правильно Соня делает, что сохраняет 3А.
Тут скорее физическая предрасположенность играет роль. Кому то легче триксель дается , кому то квады . Не от желания зависит
+2
0
+2
Ответ Arraches
Вообще то ошибки определяют места , все взаимосвязано .
Тем не менее не все рады серебру, а она рада этой медали
+2
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+2
Ответ 11111-1111
раньше мура говорила что восхищается трусовой. упс-мнение переменилось у нее
Там, похоже, что-то у Нуги и Муры с Трусовой произошло. Не вижу последнее время , чтобы они контактировали. У Саши теперь другие подружки.
+3
-2
+1
раньше мура говорила что восхищается трусовой. упс-мнение переменилось у нее
+6
-5
+1
Ответ Мороженко
Видно, что Соня расстраивается именно ошибкам, а не местам. Когда на сделала аксель в ПП и остальное, то была рада. И рада серебряной медали.
Вообще то ошибки определяют места , все взаимосвязано .
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Ответ несахар
Комментарий скрыт
Думаю что первое, когда объявили что Камила 3-я, первым делом Петросян посмотрела на Муру, но Мура никак не отреагировала, даже немного удивилась что Синицина бурно поздравляла Петросян.
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Ответ RusVector
Она это Загитовой в ее влоге сказала? Смелая девочка ... Теперь болею только за Соню!
Там же источник указан.
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