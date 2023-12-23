Евгения Медведева: «Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике. У меня мозг иначе работает: когда уже не смогла ползти, я перестала»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Матч ТВ Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о завершении спортивной карьеры.

«Не было момента, когда жизнь разделилась на до и после завершения карьеры.

Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение.

Надо уйти из своей сферы достойно. Развиваюсь в другом. Тоже не менее интересно, ярко.

Меня не воспитывали, что я должна что‑то выиграть. Меня воспитывали, чтобы я хорошо смогла пройти путь. Что выросло, то выросло», — сказала Медведева

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10 комментариев
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До сих пор жаль, что Алегрия пришлась на закат жениной карьеры. Кажется, мы не увидели совершенно потрясающую программу.
+24
-2
+22
Ответ Алоэ Вера
До сих пор жаль, что Алегрия пришлась на закат жениной карьеры. Кажется, мы не увидели совершенно потрясающую программу.
Вообще какая-то небывалая программа, уникальная. 😍
+14
-2
+12
У Жени прекрасный путь был в спорте, жаль, что здоровье подвело.
Теперь с удовольствием смотрим на нее в ледовых шоу.
+12
-2
+10
Ответ Алоэ Вера
До сих пор жаль, что Алегрия пришлась на закат жениной карьеры. Кажется, мы не увидели совершенно потрясающую программу.
Да, Алегрия шикарная программа, и в виде показательного номера тоже
+10
-2
+8
Слова Жени приведены не совсем так, как она сказала. Каждый спортсмен решает для себя сам, когда уйти. Женя почувствовала, что бороться больше не может, здоровье подвело. Ушла из спорта, но не из ФК.
+9
-2
+7
У каждого свой путь. Рада, что Женя продолжала и боролась на сколько хватило сил. Яркая путь в спорте, столько переживаний было даже у болельщиков, представляю какого было Жене, она молодец
+9
-3
+6
Ответ Алоэ Вера
До сих пор жаль, что Алегрия пришлась на закат жениной карьеры. Кажется, мы не увидели совершенно потрясающую программу.
Алегрия оригинальная программа💜
+7
-2
+5
Нормально вы нарезали солянку и развернутых Жениных ответов.
+1
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Ничего не понял из заявления так как хорошо то?
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