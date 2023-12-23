Евгения Медведева: «Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике. У меня мозг иначе работает: когда уже не смогла ползти, я перестала»

Евгения Медведева высказалась о завершении спортивной карьеры.

«Не было момента, когда жизнь разделилась на до и после завершения карьеры.

Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение.

Надо уйти из своей сферы достойно. Развиваюсь в другом. Тоже не менее интересно, ярко.

Меня не воспитывали, что я должна что‑то выиграть. Меня воспитывали, чтобы я хорошо смогла пройти путь. Что выросло, то выросло», — сказала .