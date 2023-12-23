Медведева о переезде в Канаду: «Это был шаг в бездну, другая страна абсолютно. Нам сказали взять с собой гречку, спички и мед – мол, там глушь и ничего нет»

Евгения Медведева сравнила переезд в Канаду с «шагом в бездну».

В 2018 году фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

– Тяжело ли давался переезд в Канаду в 2018 году?

– Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет.

Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек адаптируется ко всему. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто.

– Какую музыку слушала перед соревнованиями?

– Либо кей‑поп, либо тяжелый рок. Точно не классику, – сказала двукратная чемпионка мира.