Медведева о переезде в Канаду: «Это был шаг в бездну, другая страна абсолютно. Нам сказали взять с собой гречку, спички и мед – мол, там глушь и ничего нет»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева сравнила переезд в Канаду с «шагом в бездну».

В 2018 году фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

– Тяжело ли давался переезд в Канаду в 2018 году?

– Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет.

Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть. Все абсолютно другое, но человек адаптируется ко всему. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто.

– Какую музыку слушала перед соревнованиями?

– Либо кей‑поп, либо тяжелый рок. Точно не классику, – сказала двукратная чемпионка мира.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Москвичка Женя с юниорства ездила по соревнованиям по миру. Но ОБС (одна женщина сказала) им с мамой сказала, что в Канаде, в глуши, нет спичек, меда и гречи...и они повезли их с собой. Да
+21
-5
+16
Медведева Женя уже сколько раз про поездку в Канаду рассказала? Это кому-то ещё интересно?
+19
-8
+11
Интересно кого спросили ? Помню , их встречал Браун. Значит он гречку и спички тоскал.
+12
-4
+8
Ответ Елена
Медведева Женя уже сколько раз про поездку в Канаду рассказала? Это кому-то ещё интересно?
Женя была на мероприятии, ей задавали вопросы, она отвечала.
Вопросы были не только про Канаду
+3
-1
+2
Ответ Елена
Медведева Женя уже сколько раз про поездку в Канаду рассказала? Это кому-то ещё интересно?
Спрашивают, это вопрос от зрителя в зале
+3
-1
+2
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+5
-3
+2
Жизнь в другой стране абсолютно отличается от привычного обихода. Как бы трудно не было, Женя продлила свою спортивную карьеру и показала миру красивые запоминающиеся программы
+2
0
+2
Гречка это святое)).
+2
0
+2
даже порой вынужденный переезд в другой город даётся непросто,а тут другая страна,понимаю женю,но когда рядом близкие родные люди,есть мотивация,есть желание,женя с мамой все перенесли и прошли достойно!!
+2
-1
+1
Ответ Жизненная
Москвичка Женя с юниорства ездила по соревнованиям по миру. Но ОБС (одна женщина сказала) им с мамой сказала, что в Канаде, в глуши, нет спичек, меда и гречи...и они повезли их с собой. Да
А спортсмены кроме соревнований и катка, эти самые страны видят?
+1
0
+1
Забудут, забудут, забудут...комментаторы, вы не забудете никогда 😁. У Жени была встреча с молодёжью, задавали разные вопросы, приятнейшее общение произошло, все довольны остались. Кроме здешних хейтеров конечно))
+1
0
+1
Ну куда ж без гречки? Ещё тему тушёнки можно осветить! Женя боится, что зрители её забудут?
+4
-3
+1
Боже, эта история будет бесконечной...Переживает, что за время ЧР ее забудут?
+5
-4
+1
до старости наверно про свою Канаду будет рассказывать)
+4
-3
+1
Ответ Елена
Медведева Женя уже сколько раз про поездку в Канаду рассказала? Это кому-то ещё интересно?
О том, что Торонто - это глушь и там нечего есть, она впервые рассказала, хочу услышать от нее еще что-то нечто подобное. Почему не узнала у ТАТ, как обстоят там дела с хавчиком и вообще, куда она ее отправляет
+4
-4
0
Ответ Ольга Долгова
О том, что Торонто - это глушь и там нечего есть, она впервые рассказала, хочу услышать от нее еще что-то нечто подобное. Почему не узнала у ТАТ, как обстоят там дела с хавчиком и вообще, куда она ее отправляет
Достовернее путеводитель по Торонто купить, между прочим в " глуши" живёт почти 3 млн человек и даже 2 офиц. языка. Медведева с google не дружит? Можно было проверить , есть ли там пчелы и русские магазины с гречкой и не тащить все это за тысячу км..... а как там с туалетной бумагой, не знаете?
+2
-2
0
А еще говорят что это бабки всю гречку скупили
+4
-4
0
Ответ Елена Спирина
Жизнь в другой стране абсолютно отличается от привычного обихода. Как бы трудно не было, Женя продлила свою спортивную карьеру и показала миру красивые запоминающиеся программы
Согласна, Мемуары навсегда в сердце.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий